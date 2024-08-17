5 исторических объектов, которые человечество едва не потеряло навсегда

Украденные и возвращенные.
Есть много объектов, которыми люди страстно желают обладать, поскольку они символизируют национальное достояние, важные исторические моменты, престиж или же просто стоят очень дорого. Поэтому нередко подобные артефакты привлекают внимание воров. В нашем обзоре речь пойдёт про интереснейшие исторические объекты, которые могли исчезнуть навсегда из-за нечистых на руку людей.
1. Камень Судьбы
Скунский камень.
Камень Судьбы или Скунский камень, на котором традиционно короновали истинных королей Шотландии, весит 152 кг и представляет собой прямоугольный блок из бледно-желтого песчаника. Камень был взят в качестве трофея из Скунского аббатства в Шотландии в 1296 году английским королем Эдуардом I. Так Камень Судьбы переехал в Вестминстерское аббатство, где его встроили в основание деревянного трона (Кресло короля Эдуарда), на котором короновались английские короли. Тем самым было нанесено унизительное оскорбление монархам Шотландии.
Но история на этом не заканчивается. В 1950 году, на Сочельник, когда половина Шотландии уже вероятно и не помнила, что такое Камень Судьбы, четыре студента из Глазго поехали в Лондон в двух разных машинах , чтобы вернуть то, что шесть с половиной веков назад было вывезено из их страны.
Камень Судьбы. 6 столетий плена.
До сих пор непонятно, как им это удалось сделать, но студенты незаметно проникли в Вестминстерское аббатство, извлекли камень весом полтора центнера из древнего трона и тайно вынесли его наружу, после чего увезли в Шотландию. По дороге камень разбился на 2 части, но по прибытию на место его скрепили в единое целое. Студенты, которые утверждали, что кража была актом национализма, успешно умыкнули камень, который, согласно одной из легенд, библейский персонаж Иаков использовал в качестве подушки. Новости о краже появились во всех газетных заголовках мира. Однако, хотя полиции удалось установить личности воров, они не смогли найти камень.
Камень Судьбы. Возвращение.
В апреле 1951 года огромный артефакт появился в развалинах шотландского аббатства Арброт, завернутый в национальный флаг. Студентов в итоге не привлекли к ответственности, а камень был возвращен в Вестминстерское аббатство на коронацию королевы Елизаветы в 1953 году. Во всяком случае, в этой истории есть счастливый конец - в 1996 году британское правительство направило культовый объект обратно в Шотландию, при условии, что он может быть использован для будущих королевских коронаций в Вестминстерском аббатстве. Сегодня камень расположен в Эдинбургском замке.
2. Дневники Уолта Уитмена
Уолт Уитмен.
Шел 1942 год и в разгаре была Вторая мировая война. Библиотека Конгресса предусмотрительно отправила некоторые из своих сокровищ национального масштаба на охраняемый объект на Среднем Западе, в их число вошел и сборник статей Уолта Уитмена, которые были запечатаны в отдельную упаковку перед отправкой. Когда коллекция была возвращена в Вашингтон в октябре 1944 года и вскрыта, оказалось, что 10 дневников прославленного поэта пропали без вести. Эти документы Уитмена были бесценны для литературоведов и являлись настоящим сокровищем нации. В этих работах Уитмен написал первые версии своих стихов, которые позже появились в его первом сборнике «Листья травы».
Страница из дневников Уолта Уитмена.
Также пропали некоторые части его дневника, который Уитмен вел во время того, как работал санитаром в армии Союза во время Гражданской войны в США. Спустя 50 лет, в 1995 году пропавшие дневники появились на аукционе Сотбис в Нью-Йорке (не все, а только четыре). По словам мужчины, который принес дневники на аукцион, его отец отдал ему дневники в качестве подарка и они хранились у него в течение трех десятилетий. Мужчина не понимал, что записи поэта, которые в 1995 году стоили $ 500 000, были украдены. Сотбис вернул дневники Библиотеке Конгресса, но местонахождение остальных шести дневников остается неизвестным.
3. Оригинальная копия Билля о правах
Оригинальная копия Северной Каролины.
25 сентября 1789 года Конгресс США утвердил Билль о правах, после чего 13 его копий были отправлены 13 американским штатам для ратификации. В апреле 1865 года, в последние дни гражданской войны, солдат Союза взял этот документ из здания Палаты представителей Северной Каролины в качестве сувенира и вернулся домой в Огайо с оригинальной копией Билля о правах. Он продал его в следующем году за 5 долларов торговцу зерном Чарльзу Шотвеллу, который повесил исторический документ на стену в своем кабинете в Огайо. В 1920-х годах Билль пытались продать исторический документ назад Северной Каролине, но чиновники отказались выложить деньги за то, что они считали украденной собственностью правительства. А потом опять наступила тишина.
Билль о правах.
Об артефакте ничего не было слышно до 1995 года, когда анонимные продавцы предложили его властям Северной Каролины. В очередной раз чиновники отказались платить за то, что и так является их собственностью. Наконец в 2003 году антикварный коллекционер Уэйн Пратт пытался продать Билль музею Филадельфии за 4 миллиона долларов. При попытке продажи продавца с поличным схватили агенты ФБР, а одна из первых копий Билля о правах была возвращена Северной Каролине.
4. Сокровища Каруна
Подделка или оригинал?
Сокровища Каруна или сокровища лидийских курганов – название, которое было дано коллекции из 363 ценных лидийских артефактов, которые датируются 7 веком до нашей эры, найденные при раскопках в турецкой провинции Ушак. Они являлись предметом интенсивных юридических споров между Турцией и Нью-Йоркским Метрополитен-музеем в 1987- 1993 годах. В итоге сокровища были возвращены в Турцию в 1993 году после того, как музей признал, что при их приобретении было известно, что предметы являются краденными.
Брошь в виде крылатого морского конька.
В 2006 году было обнаружено, что некоторые из экземпляров коллекции были украдены и заменены подделками. Самым популярным и ценным среди них была золотая брошь в виде крылатого морского конька. В ходе расследования выяснилось, что директор музея Ушака продал настоящую брошку, чтобы погасить долги за азартные игры. В 2012 году власти объявили о том, что брошка была найдена в Германии и возвращена в музей археологии Ушака.
5. Мона Лиза
Возвращение в Лувр.
Знаменитая картина «Мона Лиза» или «Джоконда» всегда была настолько желанной, что с ней связано множество забавных и малоизвестных историй. Приведем пример только одной из них. В 1911 году итальянский мастер по зеркалам Винченцо Перуджа спрятался вечером в шкафу в парижском Лувре, а под утро, когда музей был закрыт, выбрался из шкафа и похитил «Джоконду». Кража картины стала международной сенсацией. Полиция буквально сбилась с ног, но двухлетние поиски ни к чему не привели.
«Мона Лиза».
Спустя два года, в 1913 году Перуджа направил письмо арт-дилеру во Флоренции, в котором высказал свое мнение о картине, что ее нужно вернуть на родину - в Италию. После этого он привез «Мону Лизу» во Флоренцию и показал картину арт-дилеру и директору галереи Уффици, для проверки подлинности. Хотя Перуджа, который когда-то в течение некоторого времени работал в Лувре, утверждал, что он украл картину по патриотическим причинам, он захотел награду за передачу «Джоконды» галерее Уффици. Вскоре после этого он был арестован и осужден, а в январе 1914 года «Мона Лиза» была возвращена в Лувр, где пребывает и поныне.
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