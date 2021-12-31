Как избавиться от головной боли без таблеток

Головной болью называют специфические болевые ощущения, которые могут возникать в голове или области шеи. Некоторые неверно предполагают, что источником неприятных ощущений служит мозг. Но учеными доказано, что в нем не содержатся болевые рецепторы.

А вот оболочки и кровеносные сосуды, окружающие мозг, крайне восприимчивы к различным физиологическим и внешним воздействиям, именно они являются центром возникновения болей в голове.

Сила болевых ощущений может варьироваться, от мало ощутимого дискомфорта до сильнейших мучений. В некоторых случаях она имеет ярко выраженный характер, может быть сверлящей, жгучей, в других – тупая, ноющая боль. Она может охватывать всю поверхность головы, а может ощущаться только с одной стороны, например, в висках или затылке.

Постоянные головные боли могут быть сигналом, указывающим на какой-то серьезный недуг в организме. Способы, избавляющие от болей, зависят от их характера.

Причины возникновения головной боли

Если боль в голове не связана с каким-то серьезным заболеванием, можно самостоятельно определить причины болевых ощущений.

Стрессы и переутомления

Часто депрессии и утомленность организма сопровождаются болью в голове. Снять ее можно не прибегая к таблеткам, просто нужно расслабиться, немного отдохнуть, подумать о чем-нибудь хорошем.

Утомление глаз

Медитация, самогипноз или просто пару часов сна отлично снимают переутомление.

Современный человек часто работает за компьютером, отчего страдают глаза. Они начинают краснеть, слезиться, провоцируют возникновение боли. Снять такие болевые ощущения поможет отдых и расслабленность глаз, массаж век теплыми ладонями. Опустите веки и представьте, что вы в лесу, рядом речка, релаксируйте несколько минут и все пройдет.

При пережатии нервов или сосудов в позвоночнике

Кислород и питательные вещества в мозг доставляют артерии, проходящие через позвоночник. При сидячей работе человек сутулится, сосуды пережимаются, и мозг соответственно получает меньше кислорода. Возникающую при этом боль, отлично снимает разминка и простые гимнастические упражнения, которые направлены на выпрямление позвоночника, и проветривание помещения.

При голодании и жестких диетах

Для нормальной работы мозга организму нужны простые углеводы. Если их недостаточно, мозг начинает «голодать», о чем сигнализирует головной болью и общей слабостью. Устранить такую проблему легко, достаточно съесть продукты, содержащие углеводы (каши, шоколад и др.).

При повышенном или пониженном давлении

Чтобы понять, как бороться с головной болью, нужно измерить давление. При пониженном снять болевые ощущения поможет черный шоколад или крепкий кофе. Туго повяжите голову платком и полежите с приподнятыми ногами. Если АД повышено, выпейте морковного, свекольного сока, настойку валерианы или пустырника. На несколько минут опустите руки или ноги в емкость с теплой водой.

Несколько рекомендаций

Как избавиться от головной боли без таблеток? Есть несколько простых способов, которые работают практически при всех видах боли, уменьшают ее или полностью избавляют от неприятных ощущений:

прогулка на свежем воздухе поможет насытить мозг кислородом и отвлечься от неприятных мыслей;

проветривайте помещение, каждый час открывайте окно на 5–10 мин;

для расслабления и уменьшения головной боли применяйте медитацию и аутогенные тренировки;

иногда помогает отключение телефона, компьютера и телевизора;

не злоупотребляйте продуктами, повышающими давление (крепкий кофе или чай, алкоголь, сигареты).

Как избавиться от боли в голове на работе?

Есть несколько экспресс методов, быстро избавляющих от головных болей. Многие упражнения можно делать даже не вставая с рабочего места:

несколько раз вдохните – выдохните, чтобы отвлечься и успокоиться;

расправьте плечи, сядьте прямо, выпрямите позвоночник;

несколько раз переведите взгляд с ближнего предмета на дальний, чтобы уменьшить напряжение глаз и убрать головную боль;

воспоминания о чем-то хорошем отвлекут от неприятной ситуации и уменьшат нервное напряжение;

сделайте поочередный массаж глаз, лба и остальных частей головы;

встаньте, разомнитесь, помашите руками, сделайте несложную зарядку.

Избавление от боли в домашних условиях

Если разболелась голова, необязательно сразу глотать таблетки. Попробуйте избавиться от неприятных ощущений другими способами, не менее эффективными.

Приложите холодный компресс

Для компресса лучше брать не лед, а замороженные овощи. Заверните их в полотенце и приложите к вискам или лбу. Чтобы избежать переохлаждения, не держите компресс долго, достаточно 10 мин.

Помассируйте виски с использованием мятного масла

В эфирном масле содержатся компоненты, снимающие болевые ощущения. Можно не ограничиваться головой, а сделать массаж шеи и плеч, это улучшит кровообращение и поможет снять напряжение.

Ванна для ног с добавлением нескольких капель масла лаванды

Если боли в голове спровоцированы повышением давления, опустите ноги в емкость с теплой водой. Она усилит кровоток в нижних конечностях, что позволит понизить давление во всем теле. А лавандовое масло снимет боль и поможет расслабиться.

Выпейте 2–3 стакана воды

Иногда боль в голове может быть вызвана обезвоживанием. Пейте воду и вы избавитесь от неприятных ощущений, как только в организм поступит необходимое количество влаги.

Точечный массаж

Участок кожи между двумя пальцами – большим и указательным – на одной руке несильно зажмите и мягко помассируйте 1–2 мин. Сделайте то же самое с кожей между пальцами на второй руке.

Сделайте повязку из платка

Плотно завяжите шарф или платок в районе лба. Этот способ будет результативнее, если смочить повязку винным уксусом.

Приложите теплую грелку

Если неприятные ощущения вызваны стрессом, к задней части шеи приложите грелку с теплой водой. Напряженные мышцы расслабятся, и боль отступит. Ускорить эффект поможет горячий душ.

Профилактика головной боли