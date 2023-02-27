Как гроб попал на крышу одной из мечетей Стамбула и почему стоит там уже 500 лет

Оказавшись в Стамбуле и гуляя по улочкам торгового района Лалели, мало кто обращает внимание на неприметное здание мечети, затерявшейся в узких переулках. Но у этого обычного с виду мусульманского храма есть одна странная особенность – на крыше этой мечети находится гроб. Если взглянуть на купол здания, то его очертания можно разглядеть довольно чётко. Так что же это за мечеть, и как гроб попал на крышу.
Район Лялели в Стамбуле в 1990-х был излюбленным местом челночников с постсоветского пространства, поскольку именно здесь можно было купить дешёвый текстиль. И сегодня здесь можно увидеть огромные баулы, магазины с неизвестными в самой Турции брендами, вывески на русском и услышать русскую речь.
Район Лялели в Стамбуле.
Район Лялели в Стамбуле
Местные жители заглядывают в эти магазины нечасто. Но и среди торговой сутолоки в районе, где в каждом прохожем видят потенциального покупателя, есть место интересным достопримечательностям и легендам.
Султан Баязид II – мистик в обличье импператора
Султан Османской империи Баязид II, сын завоевателя Константинополя Мехмеда II, правил с 1481 по 1512 год. Его называли исламским мистиком в обличье императора.
Султан Баязид II – мистик в обличье импператора. / Фото: brainstudy.info
Современники описывали его как человека сильного, высокорослого, очень мягкого и набожного. За набожность его даже прозвали «Вели», что переводится «святой». Баязид II обладал множеством талантов, он владел персидским, арабским и чагатайским языками, он был композитором и каллиграфом, сочинял стихи. До наших дней сохранились ноты 8 его музыкальных произведений. А ещё он был покровителем учёных, музыкантов и поэтов.
Баязид II, по сравнению с собственным отцом, совершил не так много завоеваний для империи, но именно он подготовил почву потомкам для укрепления империи и будущих завоеваний. Он завоевал Южную Грецию, установил контроль над Чёрным морем.
К его ошибкам историки относят только 2 события. Во-первых, Баязид II отказал Колумбу снарядить экспедицию в Индию. А ведь удовлетвори он просьбу мореплавателя, и мир мог пойти по совсем другому сценарию развития. А во-вторых, он отверг проект строительства моста через Халич (Золотой Рог), предложенный Леонардо да Винчи. Кстати, проект этот всё же осуществили, правда, не в Османской империи, а в современной Норвегии.
Но сегодня рассказ не про Баязида II, а про его писаря. Согласитесь, рядом с таким незаурядным человеком заурядных людей не могло быть по умолчанию.
Писарь, который построил мечеть
История писаря, который построил мечеть.
Был при дворе Баязида II писарь (катип), которого звали Синан. Человеком он был очень набожным. И самым большим его желанием было построить скромную мечеть. И в 1496 году это строительство он сумел завершить. Это данные, которые известны историкам. А дальше начинается мистическая история, которую рассказывают в Турции.
Мечеть, построенная писарем Синаном.
Когда катип Синан почувствовал, что его земной путь подходит к концу, он завещал, чтобы его похоронили на крыше построенной им мечети. Когда он скончался, его последнюю волю посчитали не более, чем странностью и не исполнили. Тело писаря было похоронено во дворе мечети.
Гроб на крыше можно увидеть только с определённой точки обзора.
Но когда на следующий день после смерти Синана люди пришла на утреннюю молитву, то обнаружили его тело на крыше. Писаря похоронили во второй раз. Но на следующий день ситуация повторилась. И снова тело писаря предали земле.
Но когда и в третий раз тело оказалось на крыше, местные жители приняли решение захоронить Синана, как он и завещал, в гробу на крыше мечети. С тех самых пор никто не прикасался к гробнице в куполе мечети и попыток перезахоронить гроб не было. Легенда эти на протяжении веков передавалась из уст в уста, а мечеть Катип Синан получила в народе название «Мечети летающего гроба».
Интерьер и дворовая территория Мечети летающего гроба
В этом мире есть много удивительных вещей, которые не поддаются разумному объяснению. Можно не верить этой старой легенде и долгое время гадать, как гроб попал на крышу. Можно спорить с теми, кто верит в эту историю, или же согласиться с ним. Но факт остаётся фактом – гроб стоит на крыше мечети уже 500 лет. И он настоящий.
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