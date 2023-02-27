Как гроб попал на крышу одной из мечетей Стамбула и почему стоит там уже 500 лет







Район Лялели в Стамбуле.

Район Лялели в Стамбуле

Султан Баязид II – мистик в обличье импператора

Султан Баязид II – мистик в обличье импператора. / Фото: brainstudy.info

Писарь, который построил мечеть

История писаря, который построил мечеть.

Мечеть, построенная писарем Синаном.

Гроб на крыше можно увидеть только с определённой точки обзора.

Интерьер и дворовая территория Мечети летающего гроба