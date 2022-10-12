Лучшие упражнения для того, чтобы быстро сделать живот плоским

Получить рельефный пресс мечтает каждый. Еще бы, ведь это своеобразный знак качества спортивного и здорового человека, способного держать себя в форме, умеющего следить за своим питанием. Точеный торс, помимо всего этого, делает вас сильнее и предохраняет от травм. Но проработать пресс очень непросто и удается далеко не всем. Попробуйте вот эту подборку из лучших 7 упражнений для плоского живота: месяц работы и вы сами себя не узнаете.









Скручивание с ногами

Подъем ног

Прямые ноги

Велосипед

Ролик для пресса

Планка

Подъем ног на перекладине