«Сдали на гвозди»: сколько можно выручить, если пустить огромный танкер на металл

Современные суда - штуковины очень большие, сделанные преимущественно из черного металла. Даже не самые крупные танкеры и сухогрузы стоят многие миллионы. Однако, как и любая другая вещь, судно постепенно изнашивается, стареет и приходит в негодность. Через несколько десятилетий после спуска на воду даже самые крутые танкеры приходится утилизировать. Вопрос: как много на этом деле может выручить бывший хозяин?
Утилизация судов серьезный бизнес. |Фото: myseldon.com.
Возьмём в качестве примера нефтяные танкеры. Строительство на верфи «средненького» нефтяного танкера в 1990-е годы обходилось заказчикам в суммы от 100 до 150 млн долларов США. В последние десятилетия стоимость строительства судов возросла еще больше, однако подорожало и все остальное. Кроме того, сегодня утилизируются главным образом суда, поступившие на службу в 1970-1980-е годы. Тогда танкеры были заметно дешевле. Тем не менее, стоимость подобных судов даже в то время стремилась к сумме в 100 млн долларов. Само собой, столько стоит не один только металл, ведь готовый корабль — это еще и тонны дорогостоящего высокотехнологичного оборудования, и многолетняя работа тысяч специалистов и тонны цветных металлов.
Заработать много не получится. |Фото: hotgeo.ru.
Так сколько можно выручить за корабль на утилизации? Забегая вперед скажем: выручить можно много, но в разы меньше, чем обошлось строительство. Все потому, что когда торговые, пассажирские или даже военные суда отправляются в последний путь, в подавляющем большинстве случаев их сдают просто на металлолом. Суть в том, что стоимость 1 тонны лома заметно ниже стоимости 1 тонны высококачественной стали, которая закупалась для строительства морской машины.
Не менее важно и то, что за вынутые цветные металлы и снятое оборудование компании-разборщики как правило вообще ничего не платят тем, кто отдает судно на утилизацию. Конечно, процент цветных металлов в танкере или сухогрузе относительно общей массы ничтожно мал, но даже в этом случае счет все равно идет на тонны дорогостоящих материалов.
Корабли просто пускают на черный лом. |Фото: vsyako.net.
Так или иначе, но основная статья дохода хозяина судна при его утилизации – это черный металлолом. При разборке судна платят за каждую распиленную тонну. Средняя стоимость черного лома в зависимости от его качества на мировом рынке колеблется в пределах 60-150 долларов за 1 тонн (100 кг). Однако, сколько тонн железа в судне? Дело в том, что считать массу корабля утилизаторам нет никакой нужды, ведь они оплачивают лом по факту разборки. Тем не менее, для всех остальных можно сделать кое-какие прикидки.
Самый большой корабль до 2009 года. |Фото: grandstroy.blogspot.com.
Важнейшей характеристикой судна является его водоизмещение. Проблема заключается лишь в том, что существует много разных видов водоизмещения. В данном случае нас интересует так называемое «light displacement» или водоизмещение порожнего корабля без топлива, запасов, грузов и т.п. Измеряют его сразу после спуска на воду. Собственно, данное водоизмещения, по сути, и является массой корабля, так как водоизмещение – это объем воды вытесняемый погруженным в нее объектом. По закону Архимеда, масса вытесненной воды и есть масса погруженного в жидкость тела.
Утилизировали в 2009 году. |Фото: blogspot.com.
Долгое время самым большим нефтяным танкером на Земле был построенный в 1974 году «Knock Nevis». После модернизации полное (наибольшее) водоизмещение танкера составляло 657 018 тонн. При этом дедвейт судна (совокупная максимальная масса всех грузов на судне включая экипаж и запасы) составляла 567 763 тонны. Таким образом водоизмещение порожнего «Невиса» равнялось 89 255 тоннам. Во сколько обошлось строительства судна – неизвестно, однако определенно танкер стоил заметно дороже своих средних собратьев в ценовой категории около 100 млн долларов.
Утилизация все-таки приносит деньги. |Фото: Twitter.
Утилизировано судно «Knock Nevis» было в 2009 году. Есть взять самую щедрую стоимость черного металлолома, то за утилизацию громадного танкера его хозяева выручили сумму не более 13 млн 388 тысяч долларов. Как несложно посчитать – это приблизительно в 7.5 раз меньше, чем могло обойтись строительство грузового судна. Само собой в данной схеме бывают исключения. Самым частям становятся танкеры-химвозы. Такие суда оснащена огромными танками из нержавеющей стали. Для подобного оборудования (из-за его размеров) всегда делается исключение, а потому утилизация такого судна принесет заметно больше денег.
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