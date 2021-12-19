Пять шагов к «звездному лицу»: Как телевидение превращает красавиц в однотипных клонов

Эффект звездного лица.

Мама и дочь похожи друг на друга, как сестры. Третья девушка кажется также их родственницей, хотя и не являются ею.

Хлое и ее подруга Ким из британского реалити-шоу.

Ольга Бузова.

Маша Малиновская.

Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян.

Светлана Лобода.

Алена Шишкова.