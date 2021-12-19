Пять шагов к «звездному лицу»: Как телевидение превращает красавиц в однотипных клонов

Эффект звездного лица.
Прошли те времена, когда природная красота ценилась превыше всего, сейчас быть известной личностью и иметь какие-то недостатки во внешности кажется для большинства просто немыслимым. Более того, невероятная популярность многочисленных реалити-шоу задала свой тренд так называемого «звездного лица» — стандарта красоты девушек для съемок на телевидении: надо выглядеть не просто хорошо, а вписываться в навязанные стандарты, только тогда, по мнению довольно большого числа людей, есть шанс добиться успеха или удержать его в своих руках.
Мама и дочь похожи друг на друга, как сестры. Третья девушка кажется также их родственницей, хотя и не являются ею.
Безусловно, пластической хирургией и услугами косметологов пользоваться не зазорно, вопрос только в том, когда стоит остановиться в своей жажде изменить свою внешность. По мнению специалистов из Британии, существует всего пять условий, выполнение которых приводит девушку к тому, что она обретает «звездное лицо,» вне зависимости от ее начальных данных, и что в конечном счете делает ее пусть (возможно) и привлекательнее, но при этом напрочь лишает ее при этом внешней индивидуальности.
Хлое и ее подруга Ким из британского реалити-шоу.
Согласно мнению доктора Росса Перри, со-учредителя Группы Пластической Хирургии Великобритании, всем этим «клонам» на телевидении с их неизменным «звездным лицом» присущи всего пять факторов:
— надутые губы
— лоб без морщин
— сияющая кожа
— сильный макияж
— подчеркнутые брови.
Ольга Бузова.
«Первое, что бросается в глаза, это сильно увеличенные губы, которые на всех девушках выглядят совершенно одинаково,» — рассказывает еще один из пластических хирургов Британии доктор Дан.- «При этом совершенно исчезает разница между размерами нижней и верхней губы, из-за чего и возникает этот неестественный вид.»
Маша Малиновская.
Будучи естественными, чаще всего верхняя губа по ширине меньше нижней. Косметические процедуры сегодня же предлагают возможность избавиться от такого «дисбаланса» с помощью инъекций филлеров, которые требуется делать достаточно регулярно для поддержания формы.
Ким Кардашьян.
Следующим условием приобретения «звездного личика» являются инъекции ботокса в лоб и виски, чтобы полностью избавиться о любых, даже мимических, морщин. По сути, ботокс обездвиживает мышцы и парализует нервные окончанию к тех местах, куда он был введен, поэтому платой за такие инъекции (помимо денег) является полная невозможность шевелить этими участками кожи: лоб и область вокруг глаз становятся почти восковыми, но при этом, конечно, выглядят намного моложе.
Ким Кардашьян.
«По фотографиям звезд почти невозможно понять, сколько им лет из-за инъекций ботокса — лица лишаются тех черт, которые приобретаются с возрастом,» — говорит доктор Дан, а его коллега доктор Росс добавляет, что помимо косметологических изменений возраст у медийных персон также здорово скрывается с помощью агрессивного макияжа: подчеркнуть глаза, брови, губы и скулы — все одновременно.
Светлана Лобода.
«Стоят такие изменения, понятное дело, немало, — говорит доктор Росс. — Чтобы выглядеть, как все вокруг, как клон друг друга, девушки тратят такие состояния, что на эти деньги, в принципе, можно было бы купить себе недвижимость.»
Алена Шишкова.
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