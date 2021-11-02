Какие ошибки делают кулинары-новички

Шеф-повар и владелец ресторана Джонатан Лоу поделился с новичками, только начинающими осваивать кулинарное мастерство, своими советами, которые помогут избежать типичных ошибок, и не позволят испортить блюдо.
Итак, самые распространённые ошибки начинающих поваров это:
1. Излишек специй
«Раньше я имел обыкновение добавлять в блюдо дюжину различных приправ», — признаётся Лоу. «Однако чтобы придать блюду пикантности, вам достаточно использовать не более 3-4 видов специй на ваш вкус».
2. Не разогретая как следует сковорода
Перед началом жарки мяса необходимо подержать сковороду на плите не менее 5-7 минут.
3. Постоянное перемешивание лопаткой
Большинство людей считают, что для обжаривания чего-либо под крышкой необходимо просто поставить сковороду на сильный огонь и периодически помешивать пищу лопаткой. Однако это не так. Чтобы еда не начала тушиться, трясите сковороду за ручку, позволяя ей как бы «подпрыгивать», но не перемешивайте её лопаткой.
4. Пренебрежение кулинарным термометром
Термометр в духовке позволит вам поддерживать нужную температуру при выпекании, а ваши булочки и кексы всегда будут получаться идеальными.
5. Большое количество жидкости во время тушения
Иногда начинающие повара добавляют такое количество воды или вина, что почти полностью заливают мясо. Ни в коем случае не делайте этого. Все- таки разница между тушением пищи и её варкой велика.
6. Замена ингредиентов блюда на аналогичные по вкусу
Прежде убедитесь, что вам хорошо известны вкусовые и химические свойства продуктов, которыми вы собираетесь заменять привычные ингредиенты. В противном случае совместимость продуктов может быть нарушена.
7. Переизбыток крахмала для загустения соуса
Иногда из-за нехватки терпения мы добавляем слишком много крахмала или муки, чтобы соус не получился жидким. Но здесь не стоит торопиться, иначе вместо густого соуса вы можете получить безвкусную, зернистую и совсем не аппетитную субстанцию.
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