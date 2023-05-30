Скопа на охоте

Тайваньский фотограф Chen Chengguang сфотографировал скопу на охоте. Особенно впечатляющими выглядят снимки, где совмещены все движения птицы перед погружением в воду.









Это крупная хищная птица длиной до 60 см, с размахом крыльев 145—170 см.







Скопа имеет несколько отличительных морфологических особенностей, позволяющих ей охотиться за рыбой.







В отличие от других хищных птиц, рацион скопы почти полностью (более 99 %) состоит из рыбы.







Охотятся скопы в основном на лету (реже из засады), паря над водой на высоте 10—40 м. Когда жертва обнаружена, птица быстро опускается, выпячивает свои лапы вперёд, отводит крылья назад и лапами вперёд погружается в воду.







В выборе конкретных видов птицы неразборчивы и питаются всем, что в состоянии поймать у поверхности воды.







Лапы скопы, в отличие от лап других хищных птиц, более длинные, когти длинные, выпуклые и изогнутые, наружный палец свободно обращается назад, что способствует захвату скользкой рыбы. Перья имеют сальную водоотталкивающую структуру, а носовые клапаны защищают ноздри от попадания внутрь воды при нырянии.







Скопы — относительно долгоживущие птицы. Самой старой известной в Северной Америке скопой оказался самец, чей возраст оценивался в 25 лет.







Происхождение птиц долгое время оставалось предметом оживлённых дискуссий. Гипотеза о происхождении птиц от динозавров-тероподов впервые была выдвинута в 1868 году Томасом Гексли.







Птицы населяют все экосистемы земного шара, включая внутренние части Антарктиды. Согласно данным Международного союза орнитологов, на декабрь 2019 года науке известно 10 758 видов ныне живущих птиц (20 034 подвидов), а также 158 видов, вымерших в современное историческое время.







Еще несколько снимков скопы на охоте.















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