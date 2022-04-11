Что форма носа может рассказать о нашей личности

Правда ли, что, взглянув на нос человека, можно многое узнать о его характере? Сравните ваш нос с представленными ниже описаниями и проверьте, насколько велико совпадение. Возможно, вы узнаете о себе что-то новое.
Размер: четыре основных типа
Большой нос
Большой нос обычно снабжён длинной переносицей, широким кончиком и большими ноздрями. Обладатели такого носа страстны, эгоистичны и уверены в себе. Они любят отдавать приказы и предпочитают работать независимо.
Маленький нос
Этот нос невелик ни в длину, ни в ширину, его кончик нельзя назвать ни плоским, ни округлым. Люди с маленькими носами – командные игроки, использующие своё вдохновение для решения разнообразных задач. Они нетерпеливы и легко поддаются разочарованию, но готовы прийти на помощь и неплохо справляются с проблемами.
Длинный нос
Длинный нос говорит о том, что у вас хорошо развиты инстинкты, вы амбициозны и имеете деловую хватку. У вас найдутся силы для решения самых сложных проблем.
Короткий нос
Люди с короткими носами склонны к конформизму. Лидерские качества не их конёк, они чаще бывают ведомыми. Однако они добры, эмоциональны, нежны и чувствительны.
Форма: восемь основных типов
Вздёрнутый нос
Этот нос немного вогнут посредине со слегка торчащим кончиком. Люди с такой формой носа обычно добры, оптимистичны и эмоциональны. Они всегда готовы предложить руку помощи и слово поддержки. Часто готовы на сексуальные эксперименты. Яркий пример обладателя вздёрнутого носа – Мэрилин Монро.
Прямой нос
Прямой нос имеет острый кончик и узкие ноздри. Люди с таким носом умны, образованы, профессиональны. Они всегда мыслят логически и находят способы преодоления неприятностей, однако не склонны к демонстрации эмоций. Великолепный пример – Шон Пенн.
Нос с горбинкой
Спинка такого носа слегка изогнута, а кончик направлен вниз. Его обладатели – прирождённые лидеры, и вы можете одолеть их лишь в том случае, если у вас такой же нос. Хорошая новость в том, что эти люди энергичны, но не торопятся принимать решения. Им несвойственна агрессивность и они обладают великолепными организаторскими способностями. Известная личность с такой формой носа – Авраам Линкольн.
Плоский нос
Для плоского носа характерны короткая спинка, широкие ноздри, круглый кончик. Хозяева плоского носа не откажут в помощи, но обладают горячим темпераментом и склонны к эмоциональным всплескам без видимых причин. Эта форма достаточно широко распространена среди представителей азиатской и африканской этнических групп.
Нубийский нос
Длинный нос с широким основанием. Эти люди способны найти новые пути решения старых проблем. Они удивительно любопытны и желают знать всё обо всём, что придаёт им харизматичности. Не стесняются выражать свои эмоции. Благодаря социальной активности часто становятся публичными персонами.
Орлиный нос
Для орлиного носа характерны резкие контуры и ярко выраженная горбинка, благодаря которой он напоминает клюв хищной птицы. Эти люди сами себе хозяева и предпочитают непроторенные тропы. Порой их поступки кажутся странными, так как они не нуждаются в одобрении окружающих. Они испытывают удовлетворение от достижения поставленных целей. Джон Леннон – яркий представитель этого типа людей.
Курносый нос
Небольшой нос с приподнятым кончиком называют курносым. Эти люди наполнены энергией, доходящей до агрессивности. Они быстро соображают и быстро действуют, порой даже слишком быстро. Примеры – Мухаммед Алми и Уэйн Руни.
Кривой нос
С первого взгляда может показаться, что эта бугристая структура – результат травмы или деформации. Однако если всё же виноваты гены, то перед вами непременно яркая личность. Такие люди полны энтузиазма и любят веселиться. Если хотите, чтобы вечеринка удалась, позовите на неё всех знакомых с кривыми носами, как у Оуэна Уилсона.
Автор: Наталия Колман
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