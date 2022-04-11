Что форма носа может рассказать о нашей личности

Правда ли, что, взглянув на нос человека, можно многое узнать о его характере? Сравните ваш нос с представленными ниже описаниями и проверьте, насколько велико совпадение. Возможно, вы узнаете о себе что-то новое.









Размер: четыре основных типа

Большой нос

Маленький нос

Длинный нос

Короткий нос

Форма: восемь основных типов

Вздёрнутый нос

Прямой нос

Нос с горбинкой

Плоский нос

Нубийский нос

Орлиный нос

Курносый нос

Кривой нос