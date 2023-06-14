Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Украшения, вдохновленные красотой одних из самых прекрасных цветов — роз, не оставят никого равнодушным.

Скажем больше, для создания таких дизайнерских украшений талантливая мастерица Светлана из России, использует лепестки живых цветов. Она засушивает лепестки, а затем обрабатывает их особым образом, в результате получая уникальные серьги, колье, браслеты и кольца.

Сама Светлана говорит, что в каждой из ее работ отражена небольшая история о том, как остановить время, как удержать волшебный момент жизни цветка, который длится всего несколько часов.















































































































































































