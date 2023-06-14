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Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Украшения, вдохновленные красотой одних из самых прекрасных цветов — роз, не оставят никого равнодушным.
Скажем больше, для создания таких дизайнерских украшений талантливая мастерица Светлана из России, использует лепестки живых цветов. Она засушивает лепестки, а затем обрабатывает их особым образом, в результате получая уникальные серьги, колье, браслеты и кольца.
Сама Светлана говорит, что в каждой из ее работ отражена небольшая история о том, как остановить время, как удержать волшебный момент жизни цветка, который длится всего несколько часов.

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз



Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз



Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз



Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз



Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

Уникальная коллекция украшений из лепестков живых роз

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украшениеРозы

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