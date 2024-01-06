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Царицы половины Азии: как женщины из семьи Тамерлана делали политику.

Сарай-мульк ханым

Главная жена Тамерлана носила одежды, подобающие женщине из семьи монгольского хана.

Высокий красный головной убор как женскую корону носила ещё любимая жена Чингиз-хана.

Гаухаршад-бегим

Практически все мужчины в семье Гаухаршад-бегим были чиновниками, и она много понимала в административных делах.

У Гаухаршад было иранское имя, но по отцу она была узбечкой.

Жёны Тимуридов

Шад-мульк была рабыней из Ирана и волей случая стала невесткой самого Тамерлана.

О самой младшей жене Тамерлана Сарай-мульк ханым заботилась, как о ребёнке, потому что она и была ребёнком.

В гаремах правителей Востока всегда горели нешуточные страсти и велась борьба за влияние.