Хитрости для дома с вау-эффектом

Роль хозяек часто недооценивают, и очень зря. На самом деле это настоящая профессия, которая требует особых навыков: организованности, умения планировать и управлять своим временем.







Кроме того, важно фильтровать бытовые лайфхаки, которые встречаются в интернете, ведь далеко не все из них полезные. К счастью, мы делимся со своими читателями только проверенными хитростями. Новая порция – в сегодняшней статье.



Хитрость 1: Таблетки для посудомойки из соды

Хитрость 2: Микрозелень для салатов в контейнере

Хитрость 3: Разрыхлитель для борьбы с пыльной посудой

Хитрость 4: Хранение губки на кране

Хитрость 5: Сода + перекись водорода для чистки противня

Хитрость 6: Батарейка для пульта из фольги

Хитрость 7: Воздушный шарик, чтобы открыть бутылку

Хитрость 8: Гель для бритья для скрипучих петель

Для мытья посуды подойдет смесь из соды и моющего средстваНесмотря на постоянные акции и скидки, таблетки для посудомоечной машины все равно обходятся дорого, особенно если у вас большая семья и приходится загружать прибор по два раза в день. Плюс не все из них являются качественными и хорошо справляются со своими обязанностями.Если вы заметили, что на посуде после мытья остаются разводы и частички еды, попробуйте заменить покупные таблетки для посудомойки самодельными. Они пригодятся и в том случае, если в ежедневной суете вы пропустили момент, когда коробка с таблетками опустела.Итак, вам нужно взять небольшую миску, положить в равных количествах соду, соль и немного моющего средства. Хорошо перемешайте ингредиенты и слепите из получившейся густой кашицы таблетки. Далее положите нужное количество в отсек и запустите посудомоечную машину. Вот увидите – такое средство справляется с загрязнениями на кружках и тарелках не хуже покупного, а обходится гораздо дешевле.Микрозелень получится вырастить в пластиковом контейнере.Купить хорошую зелень в холодное время года – и так непросто, а если вам нужна микрозелень для салатов и декора блюд, то задача осложняется в разы. Предлагаем не гоняться за свежими единичными экземплярами, а вырастить нужные травы самостоятельно на своей кухне. Для этого вам понадобятся только семена, кусочек ткани и подходящие по размеру пластиковые контейнеры.Возьмите емкость, положите на дно мокрую хлопчатобумажную ткань, сверху насыпьте семена и закройте контейнер крышкой. В таком виде он должен постоять двое суток. По истечении времени приоткройте контейнер и оставьте в таком положении. Когда материал полностью высохнет, немного увлажните его. Помните, что микрозелень будет хорошо расти только в том случае, если ей будет хватать влаги.Насыпьте немного разрыхлителя на влажную губкуОбычно посуда, которую мы редко используем, стоит на самых верхних полках. Но даже если она находится в шкафчике за закрытыми дверками, это не может полностью уберечь ее от пыли. Поэтому если вы однажды достанете тарелку, которой давно не пользовались, и обнаружите, что она покрыта липким слоем пыли, не удивляйтесь и не расстраивайтесь. Во-первых, это вполне нормальный исход, а во-вторых, посуду очень легко отмыть. Но только не мокрой губкой и не тряпкой, а разрыхлителем для теста. Смочите губку, насыпьте на нее примерно половину столовой ложки разрыхлителя и смойте пыль с тарелки, приложив усилия. В конце ополосните посуду, вытрите насухо и используйте по назначению.Вырежьте на губке специальное отверстие.Первое, что бросается в глаза, когда мы заходим на кухню – это зона раковины. Поэтому очень важно, чтобы она была сухой, чистой и опрятной. Поддерживать порядок обычно помогают специальные органайзеры для губки и моющего средства, они же защищают от лишней влаги и, как следствие, появления плесени. Но если на вашей кухне нет такого девайса, предлагаем прибегнуть к следующему лайфхаку.Возьмите губку, вырежьте сбоку небольшой полукруг и надевайте ее сверху на кран после мытья посуды. Подобная хитрость позволит решить сразу две проблемы: губка не будет лежать на бортике мойки и создавать визуальный шум, а также оставлять мокрые следы на столешнице, провоцируя появление грибка.Смесь очистит противень от нагараВ последнее время жареные блюда становятся все менее популярными. Они не вписываются в модную тенденцию правильного питания, так как являются калорийными и не слишком полезными из-за чрезмерного количества использованного растительного масла. А вот продукты, запеченные в духовке, наоборот, сохраняют максимум полезных веществ.Единственный минус блюд, приготовленных в духовом шкафу – грязный противень. Даже если в процессе вы используете пергамент или заворачиваете продукт в фольгу, все равно на поверхности остаются следы жира, которые пригорают и застывают. Отмыть подобные загрязнения сложно даже с помощью профессиональной бытовой химии, что уж говорить об обычном средстве для мытья посуды. Но если знать некоторые секреты, можно существенно облегчить себе задачу.Возьмите грязный противень, насыпьте в него несколько столовых ложек соды, чтобы она полностью покрыла поверхность, а затем добавьте перекись водорода. Оставьте смесь на несколько минут, чтобы началась реакция, подождите, пока жир отойдет, а затем хорошо протрите противень губкой. Для большей эффективности используйте средство для мытья посуды. В конце нужно будет лишь ополоснуть и просушить чистый противень.Вместо одной батарейки используйте фольгу.Иногда кажется, что батарейки в пульте для телевизора вечные. Но, увы, это не так, и садятся они в самый неподходящий момент. Если вы спохватились уже поздно вечером, а без пульта управлять телевизором не получается, попробуйте заменить одну из батареек фольгой. Сделайте из нее небольшой продолговатый комочек и вставьте в отсек рядом с работающей батарейкой. Конечно, полностью заменить элемент питания с помощью такого приспособления вы не сможете, однако этого вполне хватит на вечер. А завтра вы уже купите новые батарейки и полностью решите проблему «разряженного» пульта.Наденьте воздушный шарик сверху на крышку.Иногда кажется, что крышки на бутылках с водой, соком или растительным маслом закручивает Геракл – настолько сложно они поддаются. Хорошо, когда дома есть муж, который может решить проблему без особых усилий. Но что делать, если крышку нужно открутить срочно, а помощников рядом нет?В этом случае вам понадобится обычный надувной шарик (хорошо бы держать в ящике на кухне несколько штук про запас). Надуйте его, быстро наденьте на крышку и спустите воздух. Как только вы увидите, что из шарика вышел весь воздух, и он плотно прилип к бутылке, пробуйте ее открывать. Шарик создаст сопротивление и будет эффективно тянуть крышку, поэтому вы справитесь без труда.Смажьте петли гелем для бритьяСкрипучие двери – это большая проблема, особенно если у всех членов семьи разные режимы сна. Да и в целом, они раздражают, становятся причиной головной боли и плохого настроения. Если рядом нет мужа, который мог бы помочь, попробуйте использовать гель для бритья. Нанесите небольшое количество на дверные петли, после чего несколько раз откройте и закройте дверь. Через некоторое время вы заметите, что скрип стал меньше, а чуть позже он и вовсе исчезнет. Удивительно, но гель действительно работает и становится настоящим спасением для хозяек, которые уже отчаялись починить скрипучие двери!