Феерия обжорства: конкурсы по скоростному поеданию пищи

Девушки бродвейских шоу в конкурсе по поеданию спагетти без помощи рук, 1948 год. | Фото: woman.ua.
Во все времена люди любили соревноваться. В США особенно популярны конкурсы по скоростному поеданию пищи. Начиная с 1910-годов, в стране массово проводятся состязания по поглощению всевозможных продуктов.
Конкурс по поеданию пирогов. Вашингтон, 1921 год. | Фото: аllday.com.
История конкурсов по скоростному поеданию берет свое начало с сельских ярмарок. Изначально людям предлагалось наперегонки поедать овощи и фрукты, представляемые фермерами.
В период с 1910 по 1940-е годы конкурсы по скоростному поеданию пищи становятся очень распространенными в Соединенных Штатах Америки. Многие производители не только продуктов питания, но и прочих изделий, использовали эти соревнования для популяризации своих товаров.
6-летний Ричард Барански переводит дух после того, как съел 10-дюймовый клюквенный пирог за 15 секунд. 1948 год. | Фото: аllday.com.
Лоис и Рут Уодделл (Lois and Ruth Waddell) съели вдвоем 204 устрицы, 1920 год. | Фото: аllday.com.
Порой конкурсы перерастали из безобидного времяпрепровождения по поеданию чего-либо до настоящего обжорства. Многим подготовка и участие в подобных состязаниях стоили многомесячных проблем с работой желудочно-кишечного тракта.
Конкурс по поеданию картошки. 1952 год. | Фото: аllday.com.
Самое забавное в этих конкурсах было то, что вес и масса человека совершенно не являлись показателями обязательного выигрыша. Так, в 1929 году в День благодарения миниатюрная конкурсантка Olga Cinek за один присест сумела съесть 25 блинов и 21 сосиску, запив их тремя чашками кофе. Сопернику девушки, 190-фунтовому (86 кг) Joe Hanley, так и не удалось побить ее рекорд.
Конкурс по скоростному поеданию хот-догов. Чикаго, 1920 год. | Фото: аllday.com.
Мэтт Стони (Matt Stonie) поедает хот-доги. | Фото: аllday.com.
Самым известным в этой сфере считается конкурс по скоростному поеданию хот-догов (Nathan’s Hot Dog Eating Contests). Впервые его провел хозяин сети закусочных Натан Хандверкер 4 июля 1916 года. Четверым мужчинам было предложено за 12 минут съесть максимальное количество хот-догов. С тех пор, каждый год (кроме 1940-го) на День Независимости устраивается этот конкурс. Если в 1916-м году победитель конкурса сумел одолеть только 10 хот-догов, то в 2009-м был поставлен абсолютный рекорд – 68 хот-догов за 10 минут.
Matt Stonie - победитель конкурса по скоростному поеданию хот-догов в 2016 году. | Фото: heavy.com.
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