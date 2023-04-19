Выращивание огурцов в обычных бочках

Старая металлическая бочка, которая уже не используется по своему прямому назначению, может оказаться очень полезной вещицей для огорода.

Такую бочку можно использовать для того, чтобы выращивать огурцы, не занимая при этом много места на грядках. Такой оригинальный способ выращивания позволит получить большой урожай сочных и крупных огурцов.

Для начала бочку необходимо привести в порядок и покрасить водостойкой краской.







После полного высыхания краски сделайте в бочке дренажные отверстия.







Выберете для бочки место в полутени, в таких условиях огурцам будет наиболее комфортно. Треть бочки заполните ветками и камнями. Этот слой будет выполнять роль дренажа.







Следующим слоем поместите в бочку землю из огорода, смешанную со скошенной травой. Этот слой не должен доходить до верха на 25 см.

Заполните бочку до верха универсальным грунтом. Сделайте в верхнем слое глубокие лунки. В каждую лунку добавьте удобрение. Посадите в подготовленные лунки рассаду огурцов, углубив ее до первого настоящего листочка. Обильно полейте посадки.





В центр бочки поместите черенок с вкрученным сверху саморезом.







Возле каждого саженца установите электрод. К каждому электроду привяжите веревку, второй веревки зафиксируйте на саморезе. По этим опорам будут плестись огурцы.







Замульчируйте почву, и ухаживайте за посадками обычным образом. Урожай огурцов будет отменным.

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