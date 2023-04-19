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Выращивание огурцов в обычных бочках

Старая металлическая бочка, которая уже не используется по своему прямому назначению, может оказаться очень полезной вещицей для огорода.
Такую бочку можно использовать для того, чтобы выращивать огурцы, не занимая при этом много места на грядках. Такой оригинальный способ выращивания позволит получить большой урожай сочных и крупных огурцов.
Для начала бочку необходимо привести в порядок и покрасить водостойкой краской.

Выращивание огурцов в обычных бочках

После полного высыхания краски сделайте в бочке дренажные отверстия.

Выращивание огурцов в обычных бочках

Выберете для бочки место в полутени, в таких условиях огурцам будет наиболее комфортно. Треть бочки заполните ветками и камнями. Этот слой будет выполнять роль дренажа.

Выращивание огурцов в обычных бочках

Следующим слоем поместите в бочку землю из огорода, смешанную со скошенной травой. Этот слой не должен доходить до верха на 25 см.
Заполните бочку до верха универсальным грунтом. Сделайте в верхнем слое глубокие лунки. В каждую лунку добавьте удобрение. Посадите в подготовленные лунки рассаду огурцов, углубив ее до первого настоящего листочка. Обильно полейте посадки.

Выращивание огурцов в обычных бочках
В центр бочки поместите черенок с вкрученным сверху саморезом.

Выращивание огурцов в обычных бочках

Возле каждого саженца установите электрод. К каждому электроду привяжите веревку, второй веревки зафиксируйте на саморезе. По этим опорам будут плестись огурцы.

Выращивание огурцов в обычных бочках

Замульчируйте почву, и ухаживайте за посадками обычным образом. Урожай огурцов будет отменным.
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