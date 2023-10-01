Крестьянин пробил в горе 110-метровый тоннель за 22 года, чтобы у людей была дорога до больницы

Главную роль в фильме о Дашратхе Манджхи сыграл известный индийский актер Навазуддин Сиддик. Герой этого байопика также переживает смерть любимой и совершает подвиг в ее память.

Кинематографический Дашратх Манджхи, как и положено герою фильма, выглядит гораздо более мужественным, чем его прототип

С помощью этих средневековых инструментов и своей силы Дашратх Манджхи смог обработать около 7,5 тысяч кубометров горной породы

Прямая дорога до города сократила путь в 70 раз. Теперь ее называют «Дорогой Дашратха».

За свой 20-летний труд Дашратх Манджхи получил известность и огромную благодарность от людей

Дашратх Манджхи – национальный герой Индии и человек, в одиночку победивший гору