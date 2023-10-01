Крестьянин пробил в горе 110-метровый тоннель за 22 года, чтобы у людей была дорога до больницы

На что способен один человек, если он готов всю жизнь положить на свое дело? Простой индийский крестьянин показал, что пределов человеческим силам и терпению не существует. Он в одиночку сумел проделать работу, которая была бы под силу только бригаде опытных рабочих и специалистов, обеспеченных современной техникой. При жизни власти Индии отблагодарили его только тем, что оплатили похороны, зато недавно Манджхи Дашратх стал героем фильма и теперь его имя знает, наверное, каждый индиец.
Деревня Гехлор, расположенная в индийской глубинке в штате Бихар, в середине XX века не могла похвастаться наличием благ цивилизации - там не было даже больницы. По иронии судьбы, на самом деле ближайшее медицинское учреждение располагалось в принципе недалеко, но между ним и деревенькой находился горный массив Гехлор Ганж. Дорога в объезд до города Гая занимала у жителей слишком много времени – приходилось проезжать (или проходить) аж 70 километров. Конечно, люди донимали администрацию штата просьбами проложить прямой путь до больницы, но, как это часто бывает, чиновники тянули время или отвечали, что такие работы государственному бюджету не по карману.
Дашратх Манджхи родился в этой деревеньке в 1934 году. Жизнь молодого человека складывалась весьма обычно – он, как и большинство жителей, не смог получить образования и стал крестьянином. Его семья принадлежала к одной из низших каст мусахар, поэтому юноша с детства был приучен работать в поле и обрабатывать каменистую почву. В нужное время нашел он и свою любовь. Девушка по имени Фалгуни Деви стала его супругой, и молодая семья начала жить в родной деревне и вести собственное хозяйство.
Главную роль в фильме о Дашратхе Манджхи сыграл известный индийский актер Навазуддин Сиддик. Герой этого байопика также переживает смерть любимой и совершает подвиг в ее память.
Однако счастье молодых людей длилось недолго. Фалгуни тяжело заболела, и ей понадобилась помощь квалифицированных врачей. Дашратх вызвал бригаду скорой помощи, но пока машина ехала в отдаленный поселок, девушка умерла. Влюбленный юноша не находил себе места от горя. В этот момент он поклялся, что больше никто в его деревне не погибнет из-за несчастной горы. Собрав нехитрые инструменты, он в одиночку отправился делать то, что не смогли местные власти – Дашратх решил сам построить прямую дорогу через гору.
Кинематографический Дашратх Манджхи, как и положено герою фильма, выглядит гораздо более мужественным, чем его прототип
22 года он каждый день отправлялся на место своей новой работы и потихоньку прорубал дорогу в скалах. Помогали ли ему местные жители – точно не известно, в начале этой истории, конечно, его считали просто безумцем, одержимым своим горем, ведь не было еще такого случая, чтобы человек в одиночку смог победить гору. Однако человеческое терпение и силы поистине безграничны.
С помощью этих средневековых инструментов и своей силы Дашратх Манджхи смог обработать около 7,5 тысяч кубометров горной породы
Через два десятилетия тяжелейшего труда немолодой уже Дашратх завершил этот гигантский труд. Работал он с 1960 по 1982 год, и в результате продолбил в скале проход длиной 110 метров и шириной около 9 метров. В некоторых местах ему пришлось прорубать породу на глубину около семи метров. В результате получилось, что прямой путь до цивилизации составил всего один километр вместо семидесяти! На открытие новой дороги пришли сотни человек, так как теперь не только деревня Гехлор, но и несколько окрестных сел получили доступ к ближайшему городу.
Прямая дорога до города сократила путь в 70 раз. Теперь ее называют «Дорогой Дашратха».
Конечно, Дашратх Манджхи стал сначала местной знаменитостью, а затем и героем, известным по всей Индии. О нем были написаны несколько книг и в 2015 году создан фильм «Манджхи — человек горы». Правда, сам герой до премьеры не дожил. Дашратх умер от рака в 2007 году, в возрасте 73 года. В признание заслуг этого человека власти штата Бихар организовали и оплатили его похороны. А еще через несколько лет дорогу, которую он построил, благоустроили и даже положили на нее асфальт. Местные жители называют ее «Дорогой Дашратха».
За свой 20-летний труд Дашратх Манджхи получил известность и огромную благодарность от людей
Множество людей, постоянно пользуясь этим путем, ежедневно благодарят человека, который в одиночку смог победить гору. Вот так простой индиец доказал, что роль маленького человека в истории может быть весьма значительна, пусть даже это история всего лишь одного поселка.
Дашратх Манджхи – национальный герой Индии и человек, в одиночку победивший гору
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии