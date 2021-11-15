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Как сделать шкафчик со складной дверцей

Как сделать шкафчик со складной дверцей

Как сделать шкафчик со складной дверцей

Если по каким-то причинам вас не устраивают классические настенные шкафы с распашными дверцами, предлагаем вашему вниманию альтернативный вариант — шкафчик со складной двухсоставной дверцей. 

Преимущество складной дверцы перед распашной очевидно: при открытии она не будет мешать или загораживать проход. Актуально для небольших помещения типа домашней мастерской или гаража. 

Как сделать шкафчик со складной дверцей

Этой интересной идеей с нами поделился автор YouTube канала Dekay’s Crafts. Рекомендуем взять на заметку!

Необходимые материалы:

  • фанера толщиной 18-20 мм;
  • деревянный кругляк (нагель).

Обратите внимание! Конструкция настенного шкафчика вертикальная, внутри имеется два независимых отделения.

Дверца состоит из двух частей. При открытии нижней части дверцы вместе с ней открывается и верхняя часть.

Основные этапы работ

Первым делом изготавливаем прямоугольный короб. Распускаем лист фанеры на заготовки необходимого размера и склеиваем их между собой. Дополнительно скрепляем при помощи нейлера или на саморезы по дереву. 

Как сделать шкафчик со складной дверцей

Как сделать шкафчик со складной дверцей

Прикручиваем к коробу заднюю стенку. Затем устанавливаем перегородку, которая будет делить внутреннее пространство короба на два отделения. 

Обратите внимание: перегородку можно расположить посередине, чтобы получить два одинаковых отделения, а также выше или ниже, если вам нужны отделения разного размера.

 

Из фанеры изготавливаем четыре направляющих для деревянного кругляка. Вклеиваем их внутри короба, как показано на фото. Устанавливаем нагели и надеваем на них вырезанные из фанеры дверцы. 

Как сделать шкафчик со складной дверцей

Как сделать шкафчик со складной дверцей

Как сделать шкафчик со складной дверцей

После этого соединяем обе дверцы между собой с помощью рейки из фанеры. 

Как сделать шкафчик со складной дверцей

На выступающие части нагелей надеваем кольца из фанеры. Обрезаем цилиндрические рейки заподлицо с кольцами. На нижней дверце оставляем кусок нагеля, который будет выступать в качестве ручки. 

Как сделать шкафчик со складной дверцей

Как сделать шкафчик со складной дверцей

На последнем этапе останется только прикрутить шкафчик к стене, установив его по уровню. 

При желании вы можете покрасить фанеру акриловой краской. 

Еще один вариант: покрыть ее морилкой, а потом — акриловым матовым лаком. Либо же можно просто обработать поверхность минеральным маслом по дереву. 

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