Как сделать шкафчик со складной дверцей

Если по каким-то причинам вас не устраивают классические настенные шкафы с распашными дверцами, предлагаем вашему вниманию альтернативный вариант — шкафчик со складной двухсоставной дверцей.

Преимущество складной дверцы перед распашной очевидно: при открытии она не будет мешать или загораживать проход. Актуально для небольших помещения типа домашней мастерской или гаража.

Этой интересной идеей с нами поделился автор YouTube канала Dekay’s Crafts. Рекомендуем взять на заметку!

Необходимые материалы:

фанера толщиной 18-20 мм;

деревянный кругляк (нагель).

Обратите внимание! Конструкция настенного шкафчика вертикальная, внутри имеется два независимых отделения.

Дверца состоит из двух частей. При открытии нижней части дверцы вместе с ней открывается и верхняя часть.

Основные этапы работ

Первым делом изготавливаем прямоугольный короб. Распускаем лист фанеры на заготовки необходимого размера и склеиваем их между собой. Дополнительно скрепляем при помощи нейлера или на саморезы по дереву.

Прикручиваем к коробу заднюю стенку. Затем устанавливаем перегородку, которая будет делить внутреннее пространство короба на два отделения.

Обратите внимание: перегородку можно расположить посередине, чтобы получить два одинаковых отделения, а также выше или ниже, если вам нужны отделения разного размера.

Из фанеры изготавливаем четыре направляющих для деревянного кругляка. Вклеиваем их внутри короба, как показано на фото. Устанавливаем нагели и надеваем на них вырезанные из фанеры дверцы.

После этого соединяем обе дверцы между собой с помощью рейки из фанеры.

На выступающие части нагелей надеваем кольца из фанеры. Обрезаем цилиндрические рейки заподлицо с кольцами. На нижней дверце оставляем кусок нагеля, который будет выступать в качестве ручки.

На последнем этапе останется только прикрутить шкафчик к стене, установив его по уровню.

При желании вы можете покрасить фанеру акриловой краской.

Еще один вариант: покрыть ее морилкой, а потом — акриловым матовым лаком. Либо же можно просто обработать поверхность минеральным маслом по дереву.