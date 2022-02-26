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17 фееричных подтверждений, что наша планета прекрасна и без фотошопа


Красивейшие снимки с высоты птичьего полета.

Красивейшие снимки с высоты птичьего полета.

На сегодняшний день на просторах интернета можно отыскать миллионы снимков, улучшенных при помощи фотошопа. Но если оглянуться вокруг себя, то можно запечатлеть немало кадров, которые прекрасны без всякой обработки. Сегодня мы собрали 17 фееричных фотографий, от которых буквально дух захватывает.

1. Озеро Берк, дно которого кажется совсем засохшим


Дно озера.

Дно озера.

 

2. Одинокий автомобиль на трассе 66


Кабриолет на трассе 66.

Кабриолет на трассе 66.

 

3. Мотоциклетный мост, соединяющий два берега реки в Таиланде


Узкий мост над рекой.

Узкий мост над рекой.

 

4. Красные крыши отеля у моря


Сочный пейзаж Черногории.

Сочный пейзаж Черногории.

 

5. Одинокая красотка на пляже Рио-де-Жанейро


 

 
Пустынный пляж.

Пустынный пляж.

 

6. Лодка среди лилий


 

 
Лилии в реке Меконга.

Лилии в реке Меконга.

 

7. Крошечный серфингист в центре стихии


 

 
Отважный серфер.

Отважный серфер.

 

8. Величественная птица и мир ее глазами


 

 
В полете.

В полете.

 

9. Сосновый лес в снегу


Заснеженные сосны.

Заснеженные сосны.

 

10. Контрасты зимнего леса


Зимний лес.

Зимний лес.

 

11. Крошечные овечки на зеленом лугу


Овцы среди зелени.

Овцы среди зелени.

 

12. Пляж, где встретились свет и тень


Свет и тень.

Свет и тень.

 

13. Миллион оттенков осени


Красочная осень.

Красочная осень.

 

14. Кажется, именно так выглядит Рай


Тропический пляж в Доминикане.

Тропический пляж в Доминикане.

 

15. Живописный пейзаж Таиланда


Бархатцы.

Бархатцы.

 

16.
Рассвет в мегаполисе


Меркюри-сити-тауэр, Бангкок.

Меркюри-сити-тауэр, Бангкок.

 

17. Фото, пропитанное теплыми лучами летнего солнца


Летнее настроение.

Летнее настроение.

 

Видео-бонус:


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17 фееричных подтверждений, что наша планета прекрасна и без фотошопа

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17 фееричных подтверждений, что наша планета прекрасна и без фотошопаПодписаться на мой Instagram
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