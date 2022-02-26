17 фееричных подтверждений, что наша планета прекрасна и без фотошопа

Красивейшие снимки с высоты птичьего полета.
На сегодняшний день на просторах интернета можно отыскать миллионы снимков, улучшенных при помощи фотошопа. Но если оглянуться вокруг себя, то можно запечатлеть немало кадров, которые прекрасны без всякой обработки. Сегодня мы собрали 17 фееричных фотографий, от которых буквально дух захватывает.
1. Озеро Берк, дно которого кажется совсем засохшим
Дно озера.
2. Одинокий автомобиль на трассе 66
Кабриолет на трассе 66.
3. Мотоциклетный мост, соединяющий два берега реки в Таиланде
Узкий мост над рекой.
4. Красные крыши отеля у моря
Сочный пейзаж Черногории.
5. Одинокая красотка на пляже Рио-де-Жанейро
Пустынный пляж.
6. Лодка среди лилий
Лилии в реке Меконга.
7. Крошечный серфингист в центре стихии
Отважный серфер.
8. Величественная птица и мир ее глазами
В полете.
9. Сосновый лес в снегу
Заснеженные сосны.
10. Контрасты зимнего леса
Зимний лес.
11. Крошечные овечки на зеленом лугу
Овцы среди зелени.
12. Пляж, где встретились свет и тень
Свет и тень.
13. Миллион оттенков осени
Красочная осень.
14. Кажется, именно так выглядит Рай
Тропический пляж в Доминикане.
15. Живописный пейзаж Таиланда
Бархатцы.
16. Рассвет в мегаполисе
Меркюри-сити-тауэр, Бангкок.
17. Фото, пропитанное теплыми лучами летнего солнца
Летнее настроение.
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