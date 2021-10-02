С нами не соскучишься!

7 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Ротарь
    Когда-то в Италии тоже был известен Джани Моранди,но что-то давно про него ничего не слышно.Легенды 1980-х: К...
  • Анна Эржибова
    Меня раздражает когда за обедом начинает полоскать рот чаем кофе и с грохотом проглатывает кхм и самое противное это ...Будьте вежливы, и...
  • Елена Дворянцева
    распад созданной ним же группы Учите русский язык! Прочитала с интересом. Но безграмотность убивает.Легенды 1980-х: К...

Как избавиться от сколов и царапин на колесных дисках автомобиля своими силами: наглядная инструкция


Как избавиться от сколов и царапин на колесных дисках автомобиля своими силами: наглядная инструкция

Современные колесные диски бывают нескольких типов, каждый из которых отличается от другого своими характеристиками. Иногда отличия эти действительно сильные. Например, штампованные стальные диски с легкостью выдерживают даже значительные повреждения, а все небольшие дефекты всегда можно скрыть под колпаком. Другое дело легкосплавные диски, на которых каждый дефект на виду.

Подготовительный этап


Понадобятся инструменты. /Фото: youtube.com.

Понадобятся инструменты. /Фото: youtube.com.

 

Перед тем как браться за работу по устранению дефектов на колесных дисках, необходимо подготовить материалы и инструменты. В обязательном порядке понадобится автомобильная наждачная бумага разной зернистости (180, 240, 400, 800 и 2000), полировальная паста G3, насадка для наждачки на дрель с липучкой, полимерная малярная лента, двухкомпонентный лак-аэрозоль на водной основе. Также нужно найти губки круглые под насадку с липучкой для полироли и шуруповерт.
Колесно следует снять. /Фото: youtube.com.

Колесно следует снять. /Фото: youtube.com.

 

Для очистки металла от пыли и грязи в свою очередь понадобится вода, ветошь и моющее средство. Следует подумать и о защите себя. Раздобудьте перчатки, защитные очки и респиратор.

Работа будет состоять из нескольких шагов, однако прежде следует полностью демонтировать колесо.
Если покрышка будет мешать реставрационной работе, то колесо следует разобрать. Место работы должно быть заблаговременно очищено от пыли и грязи.

Важно: все работы следует выполнять в помещении с хорошей вентиляцией!

Рабочий процесс


 

 
Начинаем полировку. /Фото: youtube.com.

Начинаем полировку. /Фото: youtube.com.

 

Очищаем обод колесного диска от пыли и грязи, после чего используем малярный скотч для проклеивания края протектора шины. Это необходимо для того, чтобы не повредить его во время работы. Когда все готово начинаем шлифовать царапины. Как и всегда шлифуем сначала диском с самой крупной зернистостью – 180. Постепенно меняем, выбирая все более мелкое зерно. Наждачное полотно перед работой рекомендуется увлажнять в воде.

Важно: во время шлифовальных работ не стоит слишком сильно давить, чтобы не спровоцировать появление вмятин на колесном диске.
Время для химии. /Фото: youtube.com.

Время для химии. /Фото: youtube.com.

 

Совет: Если сколы и царапины слишком глубокие, то одной шлифовкой здесь не обойдешься. В таком случае рекомендуется использовать эпоксидную пасту и автомобильную шпаклёвку.

На заключительном этапе используем пасту Farecla G3 и полировальную губку. Убрав с диска следы полироли и абразив, приступаем к лакировке. Перед этим стоит защитить малярным скотчем фирменные знаки и ниппель. Колесо можно закрыть, сделав «воротник» из колоды игральных карт. Лак-аэрозоль наносим с расстояния около 1 метра в 2 слоя с интервалом 24 часа.

 
Сделайте вот такой козырек для защиты шины. /Фото: youtube.com.

Сделайте вот такой козырек для защиты шины. /Фото: youtube.com.

 

Видео рабочего процесса


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как избавиться от сколов и царапин на колесных дисках автомобиля своими силами: наглядная инструкция

И не забудьте:
Как избавиться от сколов и царапин на колесных дисках автомобиля своими силами: наглядная инструкцияПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх