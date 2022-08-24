10 функций картофелечистки, о которых вы и не подозревали

1. Удаляем хвостики у клубники

Удаляем хвостики у клубники

2. Режем лук

Режем лук

3. Удаляем семена в перце

Удаляем семена в перце

4. Делаем мыльную стружку

Делаем мыльную стружку

5. Декорируем лимон

Декорируем лимон

6. Чистим черешки сельдерея

Чистим черешки сельдерея

7. Шоколадная стружка

Шоколадная стружка

8. Снимаем цедру

Снимаем цедру

9. Точим мыло/мелки

Точим мыло/мелки

10. Чистим манго

Чистим манго