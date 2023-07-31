Последний оплот альпинистов: футуристический эко-отель, расположенный у горы Монблан

Refuge du Gouter - эко-отель, расположенный в Альпах.
В окрестностях самой высокой точки Европы – горы Монблан расположился новый эко-отель. Здание находится на скалистом уступе на высоте 1500 метров и является последним оптом альпинистов на пути к снежной вершине.
Архитекторский проект швейцарца Herve Dessimoz совместно с бюро Group-H.
Швейцарский архитектор Эрве Дессимоз (Hervé Dessimoz) совместно с архитектурным бюро Group-H реализовал в Западных Альпах строительство эко-отеля под названием Refuge du Gouter. Часть 16-метровой гостиницы расположена на монолитной скале у обрыва высотой 1500 метров. Наружная оболочка отеля выполнена из нержавеющей стали, создающий разящий контраст с горным пейзажем.
Отель Refuge du Gouter является самодостаточным зданием. Учитывая изолированное расположение отеля, альтернативные источники энергии явились единственно верным решением по обеспечению его электричеством. Специалисты использовали солнечные батареи и ветряные генераторы.
Высокогорный отель Refuge du Gouter. Интерьер.
Отель может принять у себя одновременно 120 клиентов. Внутренний интерьер довольно сдержан: в комнатах установлены двухъярусные кровати. Однако для подобной экстремальной местности и дизайн в стиле «минимализм» кажется невероятно удобным и привлекательным. Тем более что окружающий ландшафт с лихвой компенсирует скромное убранство.
Refuge du Gouter. Двухъярусные кровати.
Стоимость строительных работ составила 6,5 млн. евро. Финансирование произвел Клуб альпинистов, который будет также получать от отеля воду (растапливаемую из снега) для хозяйственных нужд.
Refuge du Gouter - отель у горы Монблан.
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