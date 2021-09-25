7 знаменитых мужчин, которые нашли в себе силы простить измену и начать с чистого листа

Они умеют прощать.
Одной из наиболее частых причин развода является супружеская неверность. Забыть об измене и простить её кажется почти невозможным. Но признать, что в измене виноваты оба, бывает гораздо труднее. Женщины более способны к прощению, но и мужчины могут признавать свои ошибки и прощать чужие. Знаменитости, сумевшие простить женщину за измену, вызывают уважение и заставляют поверить в то, что настоящие чувства способны помочь в преодолении любых кризисов.
Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова. / Фото: www.woman.ru
Знаменитый певец официально женился в третий раз на юной красавице Екатерине Трофимовой в 2001 году. По его собственным словам, встреча с Катей полностью перевернула его жизнь и представления о счастье. Впервые за много лет певец не скрывал своего счастья и везде появлялся со своей молодой супругой. Однако несколько лет назад пара пережила настоящий кризис.
Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова. / Фото: www.milayaya.ru
Всевидящие папарацци запечатлели поцелуй Екатерины с незнакомцем в ресторане, а вскоре супруги перестали появляться вместе на публике. Ходили упорные слухи о предстоящем разводе, однако у пары хватило мудрости не выносить на суд общественности свои проблемы. Главное, что Владимир нашёл в себе силы простить, и супруги смогли сохранить свою семью.
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт. / Фото: www.purebreak.com
Знакомство Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт состоялось во время съемок в «Сумерках», тогда же вспыхнул и их роман. Но влюблённые предпочитали держать свои отношения в тайне, дабы не привлекать к ним излишнего внимания.
Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт. / Фото: www.zimbio.com
В 2012 году Кристен увлеклась режиссёром Рупертом Сандерсом и тут уже стало известно и о разрыве с Робертом Паттинсоном. Актёр смог простить возлюбленную. Они пытались склеить свои отношения. Однако после заявления Стюарт о нетрадиционной ориентации и начала её романа с Алисией Каргайл, Роберт и Кристен всё же расстались.
Игорь Петренко
Игорь Петренко и Екатерина Климова. / Фото: www.teleprogramma.pro
Для обоих это была любовь с первого взгляда прямо на съемочной площадке. При этом Игорь Петренко и Екатерина Климова на момент знакомства уже были несвободны, однако ради новых чувств решили порвать с прошлым. Они были уверены в своих чувствах и не торопились официально регистрировать свои отношения. ЗАГС они посетили уже после появления на свет двух сыновей.
Почему-то именно после заключения брака в их семье начались проблемы. Между супругами росла пропасть, но они с улыбкой отвечали на вопросы любопытствующих: в их семье всё в полном порядке.
Игорь Петренко и Екатерина Климова. / Фото: www.zvezdanutye.com
Но вскоре в сети появилась видеозапись, на которой Екатерина Климова целуется с Романом Архиповым, бывшим участником группы «Челси». Поначалу актёру хотелось всё вокруг разнести в щепки, но позже он признал, что в измене всегда виноваты двое. Он простил супругу, и они вместе начали строить свою совместную жизнь заново. Правда, идиллия в семье продлилась недолго, прошло ещё немного времени и Игорь Петренко и Екатерина Климова расторгли свой брак.
Рикардо Мольо
Рикардо Мольо и Наталья Орейро. / Фото: www.ar.cienradios.com
Аргентинский певец и музыкант, лидер рок-группы Divididos познакомился с Натальей Орейро в то время, когда она находилась не в лучшей своей форме. С момента её болезненного расставания с первым мужем прошло уже около года, она продолжала страдать от депрессии. Рикардо шаг за шагом завоёвывал доверие актрисы, учил её радоваться мелочам и с улыбкой встречать каждый новый день. Они поженились в 2002 году и оба радовались своему новому статусу.
Рикардо Мольо и Наталья Орейро. / Фото: www.womanadvice.ru
Но в 2015 Наталья Орейро влюбилась в своего партнёра по съемкам в проекте «Среди каннибалов» Бенхамина Викунья и оставила Рикардо. Но позже, выяснив, что возлюбленный ей изменяет, решительно порвала с ним и вернулась к супругу. Рикардо Мольо смог простить жену и не возвращаться больше к этому эпизоду в их жизни.
Александр Нестеров
Александр Нестеров и Нонна Гришаева. / Фото: www.magnetida.ru
Александр Нестеров и Нонна Гришаева даже не думали, что их дружба перерастёт в нечто большее, однако стали мужем и женой. Александр младше своей супруги на 12 лет и вполне можно было бы предположить, что это именно он будет поглядывать на сторону. Тем более неожиданным стало появление в сети видеоролика, который не оставлял и тени сомнения: у Нонны Гришаевой были довольно близкие отношения с Дмитрием Исаевым, актёром.
Александр Нестеров и Нонна Гришаева. / Фото: www.dni.ru
Однако Александр решил дать их семье ещё один шанс. Правда, Нонне Гришаевой, занимающей должность художественного руководителя Московского ТЮЗа, пришлось попросить экс-возлюбленного уволиться из театра и отказаться от роли в спектакле, где они играли влюблённых. Таковы были условия, поставленные супругом актрисы.
Венсан Перес
Венсан Перес и Карин Силла. / Фото: www.newsline.info
Венсан Перес в своё время сделал предложение своей возлюбленной Карин Силла, от которого она вынуждена была отказаться. Причиной отказа послужил роман Карин с Жераром Депардье. Их роман продлился всего несколько месяцев, а через два года Венсан и Карин снова встретились. Теперь уже для того, чтоб не расставаться никогда. Дочь возлюбленной и Жерара Депардье актер воспитал, как свою, а Карин родила ему ещё двух дочерей и сына.
Роман Костомаров
Роман Костомаров и Оксана Домнина. / Фото: www.hsmedia.ru
Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина были вместе уже семь лет, воспитывали дочь Настю. Однако отношения не были зарегистрированы и Оксана, увлёкшись актёром, бросила гражданского мужа.
Роман Костомаров и Оксана Домнина. / Фото: www.kpcdn.net
Но через полгода девушка вернулась к Роману, они официально зарегистрировали свои отношения, а в начале 2016 года у супругов родился сын Илья.
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