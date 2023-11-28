Как простой монах стал самым умелым шпионом Средневековья и смог одурачить Великого Хана

Когда говорят о встрече между средневековой Европой и Монгольской империей, то в голову сразу приходит визит Марко Поло к хану Хубилаю в 1274 году. Спустя два века был визит Руи Гонсалеса де Клавихо к великому Тамерлану. Мало кто знает, что до этих знаменитых путешественников у Европы уже был контакт с Великим ханом. Посланцем был итальянский монах-францисканец, который прибыл к ханскому двору в 1246 году. Папский шпион смог обвести всех вокруг пальца и исполнить свою миссию. Как ему это удалось и кем был этот монах — далее в обзоре.
Восточная угроза
Угодей был третьим ребёнком, которого родила Чингисхану его любимая жена Бортэ. После смерти Великого хана, двое его старших сыновей затеяли междоусобицу за власть. После этого трон временно занял другой их брат по имени Толуй — он стал регентом. Два года он правил, пока Курултай (совет) не утвердил избрание Великим ханом Угодея. Когда тот занял престол, то стал достойным продолжателем дела своего отца. Он продолжил военную экспансию и завоевал все страны Ближнего Востока, затем покорил часть Китая и Корею, потом, наконец, переправился через Чёрное море, покушаясь на Киевскую Русь.
Угодей на портрете XIV века, хранящемся в Национальном дворцовом музее Тайбэя.
После этого целью Угодея стала Западная Европа. Монголы напали на Венгрию. Сыновья его возглавляли армию. Одна за другой восточные территории пали жертвой неудержимого монгольского войска: Польша, Богемия, Хорватия, Германия, Болгария... Монголы дошли до ворот Вены. Сопротивление им оказывать было очень сложно. Лёгкие, умелые наездники были непобедимы для европейцев в тяжёлых доспехах. Кроме того, у монголов было страшное оружие, которое Европе было неведомо — порох, его они позаимствовали у китайцев. Над всем Западом нависла страшная угроза. В контексте этих событий, папа Иннокентий IV решил подражать своему предшественнику Льву I Великому. Последний, когда гунны во главе с Аттилой угрожали Риму, взял на себя ответственность попытаться избежать катастрофы.
Понтифик обладал ярко выраженным иерократическим складом ума, убеждённым, что власть Церкви должна быть выше правителей и королей. Позже он доказал это, выпустив буллу Agni sponsa nobilis и сумев спровоцировать восстание против правителя Священной Римской Империи Федерико II Гогенштауфена, который оспаривал его власть. Но перед всем этим папа попытался заключить мир с Великим ханом, отправив посольство, к которому приставил не дипломата, а простого монаха по имени Джованни да Пьян дель Карпине (итал. Giovanni da Pian del Carpine).
Толстый монах — искусный шпион
В историю Джованни вошёл под разными именами, от Хуана де Плано Карпини (или Карпино) до Джоаннеса де Плано и многих других. Точный год его рождения неизвестен, примерно это было между 1182 и 1185 годами в городе Пьян-ди-Карпине, сегодня он называется Маджоне, что в Умбрии, недалеко от Перуджи, в самом центре итальянского полуострова. Юноша рано проявил своё духовное призвание, став одним из первых учеников святого Франциска Ассизского, который в 1209 году основал орден, впоследствии ставший носить его имя.
Вид на Маджоне сегодня.
Сначала Джованни был послан проповедовать в северной Европе, так как язычество продолжало процветать среди тевтонцев. Там он стал опекуном общины францисканцев в Саксонии. Папа Иннокентий IV вспомнил о нём, когда искал подходящего человека для своего посольства к Великому хану. Именно Карпини было поручено возглавить посольство, миссией которого было заключить мир с Угодеем. Кроме этой очевидной задачи, у монаха были и другие. Папа поручил ему шпионить при дворе Великого хана, собирая информацию о монгольской армии. Джованни был очень тучным и ему было уже за шестьдесят, когда он отправился в это путешествие.
Папа Иннокентий IV отправляет доминиканцев и францисканцев к татарам.
В апреле 1241 года он отплыл в Лион, тогдашнюю резиденцию понтифика, где Иннокентий IV лично назначил его папским легатом. Помимо благословения, монаху было вручено письмо, адресованное «царю и народу татар» (в то время так называли монголов). Озаглавлено оно было Cum non solum и содержало в себе призыв прекратить нападения и убийства, заключить мир (не зная, что для монголов это слово означало подчинение).
Репродукция письма, отправленного Иннокентием IV «царю и народу татар».
Джованни отправился в путь в сопровождении другого францисканца, Стефана Богемского, с которым он пересёк пол-Европы и прибыл в Силезию. Во Вроцлаве, по рекомендации чешского короля Вацлава I, к ним присоединился третий монах, Бенедикт Польский, который благодаря своему знанию языков, стал переводчиком. Все трое следовали по северной ветке Шёлкового пути, которая должна была пройти через Киев. Именно в этом месте произошла первая неудача - Стефан заболел и не смог продолжать путь, оставшись там в качестве заложника у монгольских оккупантов. Остальные прошли через Канев и Днепр к Дону и Волге. Именно благодаря свидетельству Карпини до наших дней и дошли названия этих рек.
Маршруты, проходящие через Среднюю Азию, по которым следуют основные европейские путешественники, чтобы встретиться с Великим ханом.
Монахи вступили во владения хана Батыя, владыки Золотой Орды. Для того чтобы пройти здешние земли, им нужно было совершить любопытный ритуал: пройти между двух огней, чтобы очиститься и устранить вредные мысли, а также уничтожить все возможные яды. Божьи люди так и сделали. В итоге Батый предоставил им охрану, и через несколько дней они возобновили свой поход в направлении Монголии.
Это был очень долгий и трудный путь. Пожилые, не совсем здоровые люди едва смогли преодолеть его и, наконец, летом достигли своей цели. Монахи прошли почти 5 тысяч километров. Угодей к тому времени скончался и совет избрал наследником его старшего сына Гуюка. Монахи прибыли как раз к этому историческому событию. Великий хан принял послов. Конечно, он отказался принять христианство, потребовав, напротив, полного подчинения своей воле европейских монархов. Главная миссия была таким образом провалена, но Карпини со всем тщанием приступил ко второй, скрытой её части — к шпионажу.
Портрет Гуюк-хана.
Более четырёх недель пробыл монах при дворе. Всё это время он весьма умело добывал сведения о военном потенциале монголов, их тактике, административном устройстве, вооружении и так далее. Также он изучал историю страны и структурную организацию империи. Иннокентий IV был прав, назначив простого монаха послом, а не какого-нибудь знатного аристократа. Последний бы неизменно вызвал подозрения при таком количестве странных вопросов.
Все добытые сведения были изложены Джованни в его труде Ystoria Mongalorum quos nos Tartaros appellamus («История монголов, которых мы называем татарами»). Тут интересно заметить, что именно францисканцы первыми отметили, что монголы и татары — это разные народы. Монголы победили татар около 1206 года, после чего последние перестали существовать как самостоятельный этнос. Книга была опубликована сразу по возвращении монаха из его долгого путешествия.
Художественное изображение встречи францисканца и Великого хана.
Обратный путь
Двор Гуюка монахи покинули в ноябре 1246 года. Великий хан написал папе письмо. Оно было составлено на монгольском, арабском и латинском языках. В нём он писал, что отказывается креститься и называл себя «бичом» Божиим.
Письмо, отправленное Гуюком папе Римскому.
Обратный путь был ещё тяжелее, чем путь туда, поскольку настала зима. Сам Джованни писал, что им часто приходилось убирать снег с земли и разбивать лёд под ним, чтобы иметь возможность переночевать под открытым небом. Летом 1247 года они достигли Киева, где подобрали Стефана и направились в Кёльн, а оттуда, плывя по Рейну, достигли Лиона, чтобы доставить письмо Великого хана и отчёт Иннокентию IV. Так закончилось великое путешествие монаха-шпиона. Вскоре Джованни написал и выпустил свою Ystoria Mongalorum.
Бенедикт Польский умер примерно в 1280 году, но до этого он также оставил два отчёта о своём опыте: De Itinere Fratrum Minorum ad Tartaros (О путешествии францисканских монахов к татарам) и Historia Tartarorum (История татар). Первую опубликовали лишь в первой половине 19 века, а вторую книгу только в конце 20-го! Конечно, эти труды были почти полной копией Ystoria Mongalorum, но без описания пути. Кроме того, работа Бенедикта представляла монголов в более негативном свете и были добавлены разные мифические эпизоды.
Джованни да Пьян дель Карпине.
Джованни да Пьян дель Карпине был щедро вознаграждён за свои усилия. Он получил архиепископство Антивари в Далмации. К сожалению, монах не успел вдоволь насладиться своей высокой должностью и положением. 1 августа 1252 года он умер, не успев возглавить ещё одну миссию, которую хотел ему поручить король Франции.
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