Как менее чем за 100 лет Берлин побывал столицей нескольких стран

История Берлина – одна из самых богатых в Европе, и город был ареной многих самых важных исторических событий ХХ века. То, как изменился и продолжает меняться Берлин в наши дни, отражает повороты немецкой истории за последнее столетие. От Германской империи до Третьего рейха и, наконец, до сегодняшней объединённой Германии, Берлин был столицей пяти разных стран менее чем за сто лет. О том, как бурная история Германии отражается в её столице – далее в статье.
Германия, такая, какой мы знаем её на сегодняшний день – относительно недавняя страна. Она была образована только в 1871 году при правлении Отто фон Бисмарка и императора Вильгельма I. До 1871 года немецкоязычная территория была раздроблена и состояла из нескольких государств с разными правителями. Общим для всех этих государств был, конечно же, немецкий язык.
Слева направо: Кайзер Германии Вильгельм I. \ Вильгельм I в рабочем кабинете своего дворца в Берлине, 1868 год.
До объединения Германии Берлин был столицей Пруссии, самого сильного и промышленно развитого государства Германии того времени. Именно Пруссия была в первую очередь ответственна за усилия, которые должны были привести к объединению Германии. После объединения в 1871 году Бисмарк стал первым канцлером Германии, а Вильгельм I – её первым императором. С 1871 по 1918 год Берлин стал столицей Германской империи, тем самым положив начало глобальным переменам.
Столица Германской империи
Слева направо: Вильгельм II, Портрет Т. Х. Войта, 1902 год. \ Вильгельм в детстве с отцом. 1862 год.
Будучи столицей Германской империи, Берлин пережил значительные социальные, политические и экономические перемены. Этот город также пережил крупный глобальный конфликт: Первую мировую войну. Первым серьёзным изменением в Берлине после объединения стал рост населения. Промышленность Берлина процветала во второй половине XIX века, постоянно требуя рабочих для своих отраслей. Это привело к тенденции урбанизации, а это означало, что большие массы людей переехали в город в поисках работы в быстро развивающейся промышленности Берлина. По этой причине население города более чем удвоилось за тридцать лет, последовавших за образованием Германской империи. К 1905 году в Берлине проживало два миллиона человек, что делало его третьим по численности населения городом в Европе после Парижа и Лондона.
Урбанизация на берлинской площади Александерплац, 1900 год. \ Фото: bizim-kiez.de.
Крупный культурный сдвиг, который затронул не только Берлин, но и Германию в целом, произошёл, когда к власти пришёл Вильгельм II. Став императором, Вильгельм II быстро избавился от Отто фон Бисмарка, главным образом из-за их разных политических подходов. Вместо того, чтобы продолжать прагматичную политическую линию Бисмарка (Realpolitik), Вильгельм II сосредоточился на мировой политике. Приоритетом нового германского императора было расширение заморских территорий Германии и утверждение превосходства своей страны над остальной Европой. Такой подход к политике и стремление к доминированию часто считаются одной из ведущих причин Первой мировой войны.
Войска, выступившие на параде в Берлине, 1910 год. \ Фото: bing.com.
Милитаризм в Германии был на подъёме, и это стало частью повседневной жизни. Военные парады становились всё более частыми, а военная форма была более модной, чем когда-либо. Даже детей часто одевали по-военному и заставляли играть в солдат или морских пехотинцев. Немецкое общество, а именно в его столице, было переполнено желанием доказать свою силу и превосходство. В таком приподнятом военном настроении Германия вступила в Первую мировую войну в 1914 году, понятия не имея, чем всё закончится. В Берлине последствия Первой мировой войны сильнее всего ощущались из-за острой нехватки продовольствия. Нормирование продовольствия в германской столице началось в 1915 году, а голод достиг своего пика зимой 1916 года. Большая часть произведённого продовольствия отправлялась на фронт, и одного неурожайного года было достаточно, чтобы создать плачевную ситуацию. Последствия Первой мировой войны были чрезвычайно заметны в Берлине в течение следующего десятилетия.
Столица Веймарской республики
Филипп Шейдеман - 1-й Рейхсканцлер Германского государства.
После отречения Вильгельма II от престола в конце 1918 года две разные партии провозгласили республику: Социал-демократическая партия (СДПГ) и новообразованная Коммунистическая партия (КПГ). Филипп Шейдеман из СДПГ провозгласил то, что станет Веймарской республикой, со ступеней рейхстага в Берлине. Он действовал без разрешения своего начальства из-за опасений, что коммунисты попытаются захватить власть. И оказался прав. Коммунисты во главе с Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом провозгласили «Свободную Социалистическую Республику Германия» два часа спустя на улицах Берлина. Двойное провозглашение Республики в Берлине привело к политической нестабильности на несколько месяцев. К январю 1919 года СДПГ взяла коммунистов под контроль. Берлин стал столицей новообразованной Веймарской республики, тем самым подготовив сцену для последующих бурных лет.
Первое заседание кабинета Шейдемана 13 февраля 1919 года в Веймаре. \ Фото: wikipedia.org.
Город пережил один из самых бурных периодов своей истории во времена Веймарской республики. После подписания в 1919 году Версальского мирного договора, который наложил на Германию большие военные штрафы, инфляция резко возросла. Немецкая марка постоянно теряла свою стоимость, делая невозможным существование. Немецким банкам приходилось каждую неделю выпускать новые банкноты, каждый раз с более высокой стоимостью. В 1923 году банки выпустили банкноты на сумму два миллиона марок, а один доллар стоил четыре целых и два десятых миллиарда марок. Семьи начали использовать напечатанные деньги в качестве топлива для своих печей, а дети играли со стопками банкнот. Эта ситуация достигла своего пика в 1923 году, после чего Соединённые Штаты оказали финансовую помощь Германии, и была введена новая валюта.
«Дом Брехта» в Аугсбурге; в настоящее время — музей. \ Фото: nonomesfilo.com.
После того как гиперинфляция была взята под контроль, Берлин жил своими собственными «Бурными двадцатыми». Столица стала чрезвычайно динамичным культурным центром, домом для многих самых известных художников Германии. К ним относятся драматург Бертольт Брехт, известный своей социальной критикой и коммунистическими взглядами, и Фриц Ланг, выдающееся имя в кинематографе экспрессионизма. Город также был известен своей бурной ночной жизнью, знаменитыми кабаре, своей открытостью и разнообразием.
Берлинские «Ревущие двадцатые» также прочно ассоциировались с моральным упадком. Нищета вынудила многих женщин заниматься проституцией, росла наркомания, а незаконная деятельность стала выходить из-под контроля. Город также был знаменит своим гостеприимством к квир-культуре, на которую в других местах часто смотрели неодобрительно.
Столица Третьего рейха
Рабочие забирают свою зарплату с помощью корзин для белья в Берлине, 1923 год. \ Фото: theguardian.com.
Годы Веймарской республики были столь же бурными, сколь и короткими. После того, как Великая депрессия опустошила Германию, Гитлер и нацистская партия захватили власть. Печально известный Махтергрейфунг Гитлера сразу же вызвал заметные последствия в Берлине. Вечером двадцать седьмого февраля Рейхстаг, немецкий парламент в Берлине, был подожжён. Пожар превратил немецкий парламент в руины всего за шесть дней до того, как должны были состояться парламентские выборы. В то время Адольф уже был канцлером и использовал пожар как возможность арестовать своих главных политических противников: коммунистов. Поскольку КПГ, коммунистическая партия Германии, оказалась вне поля зрения, диктатор легко победил на выборах 1933 года.
Первого апреля того же года начался бойкот еврейских предприятий. Вскоре после этого евреям было запрещено работать на государственных службах, а еврейским юристам было запрещено заниматься юридическими вопросами. Таким образом, этот первый свод антисемитских законов был направлен на исключение евреев из общественной жизни и организаций. Последующие годы принесли ещё больше антисемитских постановлений. Два года спустя Нюрнбергские законы запретили брак или отношения между евреями и неевреями. В процессе «аринизации» немецкого общества количество еврейских предприятий сократилось на две трети.
Рейхстаг горит в ночь на 27 февраля. \ Фото: historija.info.
После Хрустальной ночи, или Ночи разбитого стекла, девятого ноября тысячу девятьсот тридцать восьмого года положение евреев в Германии ухудшилось. В эту печально известную ночь по всей стране были разрушены сотни синагог и тысячи еврейских предприятий. Это трагическое событие ознаменовало собой начало депортации немецких евреев в концентрационные лагеря без какой-либо иной причины, кроме их происхождения.
Антисемитская риторика Третьего рейха была целенаправленно смягчена к Олимпийским играм тысячу девятьсот тридцать шестого года в Берлине. Это событие было использовано Адольфом и Йозефом в пропагандистских целях, подчёркивая спортивную конкурентоспособность Германии и гостеприимство по отношению к другим странам.
Джеймс Кливленд (Джесси) Оуэнс.
Как известно, четыре золотые медали, завоёванные Джесси Оуэнсом частично противоречили риторике Адольфа об арийском превосходстве. Однако Германия завоевала больше всего медалей, и большинство репортёров из стран-участниц высоко оценили её гостеприимство и организацию мероприятия. В целом пропагандистские цели великого диктатора на Олимпийских играх были выполнены, и имидж Германии был частично и временно восстановлен в глазах всего мира. Это событие было записано и снято в фильме нацистским режиссёром Лени Рифеншталь.
Слева направо: Лени Рифеншталь. \ Лени Рифеншталь и Генрих Гиммлер на съёмках «Триумфа воли», Нюрнберг, 1934 год.
Вторая мировая война разразилась в сентябре тридцать девятого года, когда Адольф вторгся в Польшу. К этому времени Германия уже оккупировала бывшую Чехословакию и Австрию. В течение первых двух лет войны, до конца 1941 года, Германия быстро наступала, используя тактику блицкрига. Эта тактика подразумевает быструю и интенсивную атаку на вражеские силы, оставляя их подавленными. В течение первого года войны Берлин вообще не подвергался никаким бомбардировкам.
Бойкот еврейских предприятий в Берлине после принятия первых антиеврейских законов в апреле 1933 года. \ Фото: daum.net.
Как известно, ход войны быстро изменился после того, как Соединённые Штаты присоединились, поддержав силы союзников. Германия потерпела страшное поражение под Сталинградом в сорок третьем году, после чего её войска начали оттесняться назад.
Берлин подвергался интенсивным бомбардировкам с конца сорок третьего года по начало сорок пятого года. За эти полтора года только в Берлине около семисот тысяч человек остались без крова, а около тридцати тысяч погибли в результате воздушных налётов. Город лежал в руинах.
Зрители приветствуют Адольфа Гитлера на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. \ Фото: elteonline.hu.
Налёты прекратились только тогда, когда Красная Армия вошла в город, и началась битва за Берлин. Это сражение было одним из самых жестоких и разрушительных во Второй мировой войне. Общие потери составили более трёхсот тысяч человек, две трети из которых были мирными жителями, пытавшимися защитить город. Красная Армия действовала бесчеловечно, оккупируя город, и совершила многочисленные военные преступления. К ним относятся массовые изнасилования почти двух миллионов немецких женщин, сто тысяч из которых произошли в Берлине. Адольф покончил с собой вместе со своей женой Евой Браун, на которой он женился, находясь в бункере. Он умер тридцатого апреля сорок пятого года, за девять дней до капитуляции немецких войск.
Столица разделённой Германии
Берлин в годы холодной войны: с 1956 по 1966 год. \ Фото: blogspot.com.
По окончанию Второй мировой войны Германия была разделена между четырьмя основными союзными державами: Советским Союзом, Соединёнными Штатами, Францией и Соединённым Королевством. Территории, оккупированные США, Великобританией и Францией, в сорок девятом году стали Федеративной Республикой Германия. На своей территории Советский Союз учредил Германскую Демократическую Республику. Берлин также был разделен между союзными войсками, что привело к разделению Западного и Восточного Берлина. После образования двух Германий Берлин стал столицей Восточной Германии, или Германской Демократической Республики. Столица Западной Германии находилась в Бонне.
Первоначально некоторые изгнанные немецкие деятели переехали в недавно основанную коммунистическую Германию, ГДР. Самым известным из них был Бертольт Брехт, вернувшийся из ссылки в США и поселившийся в Восточном Берлине. Однако многие из тех, кто выбрал Восточную Германию, быстро разочаровались. Мало того, что условия труда и жизни были хуже, но также имели место жестокие репрессии в отношении проявлений недовольства рабочих. Через несколько лет стало ясно, что Германская Демократическая Республика на самом деле была диктатурой.
Слева направо: Бертольт Брехт в начале 20-х годов. \ Бертольт Брехт в 1954 году.
Следствием этого стала массовая миграция от трёх до трёх с половиной миллионов граждан ГДР в Западную Германию примерно за пятнадцать лет. Чтобы остановить это движение, Советский Союз и ГДР в шестьдесят первом году построили печально известную Берлинскую стену. Берлинская стена сделала побег в Западную Германию чрезвычайно трудным и опасным.
Разделённый Берлин стал лицом холодной войны, символизируя разделение Европы на Восток и Запад. Пересечение границы стало невозможным, и тайная полиция Штази (Ministerium für Staatssicherheit) часто раскрывала планы сделать это, сурово наказывая виновных. Граждане ГДР часто жили в страхе, поскольку любое проявление недовольства, симпатии к западной культуре или даже проявление религиозных убеждений могло означать тюремное заключение. После падения Берлинской стены выяснилось, что Штази располагала досье почти на шесть миллионов восточных немцев.
Слева направо: Гюнтер Шабовски, 1982 год. \ Шабовски выступает с речью на демонстрации на Александерплац 4 ноября 1989 года.
В конце восьмидесятых годов эта ситуация начала меняться. Советский Союз при Михаиле Горбачёве начал открываться Западу и в конечном итоге распался в девяносто первом году. В Восточном Берлине демонстрации по понедельникам вокруг Берлинской стены начались ещё осенью восемьдесят девятого года. Чтобы успокоить население, правительство ГДР решило облегчить передвижение между Восточной и Западной Германией. Однако во время пресс-конференции, на которой было сделано это объявление, пресс-секретарь Гюнтер Шабовски ошибочно заявил, что изменения вступят в силу немедленно. В результате тысячи жителей Восточного Берлина попытались пересечь Берлинскую стену, но охрана не смогла их остановить. После этой ночи, девятого ноября восемьдесят девятого года, пала Берлинская стена.
Столица объединённой Германии
Против часовой стрелки, начиная с верхнего правого угла: Берлинская телебашня, кафедральный собор, Шарлоттенбург, Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Старая национальная галерея. \ Фото: wikipedia.org.
После падения Берлинской стены Восточная и Западная Германия были объединены в рамках нынешней Федеративной Республики Германия. Берлин вновь стал сердцем объединённой Германии. Его история до сих пор напоминает о себе, поскольку всё ещё существует сохраняющаяся разница между Западом и Востоком. Однако есть также детали из Восточного Берлина, которые были намеренно сохранены, такие как знаменитый Ампельман.
История Берлина отражает повороты немецкой истории за прошедшее столетие. Менее чем за сто лет город стал столицей пяти стран. Он видел много разных правительств и значительных исторических событий, которые так или иначе, повлияли на город и его историю в целом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии