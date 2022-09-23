Как менее чем за 100 лет Берлин побывал столицей нескольких стран







Слева направо: Кайзер Германии Вильгельм I. \ Вильгельм I в рабочем кабинете своего дворца в Берлине, 1868 год.

Столица Германской империи

Слева направо: Вильгельм II, Портрет Т. Х. Войта, 1902 год. \ Вильгельм в детстве с отцом. 1862 год.

Урбанизация на берлинской площади Александерплац, 1900 год. \ Фото: bizim-kiez.de.

Войска, выступившие на параде в Берлине, 1910 год. \ Фото: bing.com.

Столица Веймарской республики

Филипп Шейдеман - 1-й Рейхсканцлер Германского государства.

Первое заседание кабинета Шейдемана 13 февраля 1919 года в Веймаре. \ Фото: wikipedia.org.

«Дом Брехта» в Аугсбурге; в настоящее время — музей. \ Фото: nonomesfilo.com.

Столица Третьего рейха

Рабочие забирают свою зарплату с помощью корзин для белья в Берлине, 1923 год. \ Фото: theguardian.com.

Рейхстаг горит в ночь на 27 февраля. \ Фото: historija.info.

Джеймс Кливленд (Джесси) Оуэнс.

Слева направо: Лени Рифеншталь. \ Лени Рифеншталь и Генрих Гиммлер на съёмках «Триумфа воли», Нюрнберг, 1934 год.

Бойкот еврейских предприятий в Берлине после принятия первых антиеврейских законов в апреле 1933 года. \ Фото: daum.net.

Зрители приветствуют Адольфа Гитлера на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. \ Фото: elteonline.hu.

Столица разделённой Германии

Берлин в годы холодной войны: с 1956 по 1966 год. \ Фото: blogspot.com.

Слева направо: Бертольт Брехт в начале 20-х годов. \ Бертольт Брехт в 1954 году.

Слева направо: Гюнтер Шабовски, 1982 год. \ Шабовски выступает с речью на демонстрации на Александерплац 4 ноября 1989 года.

Столица объединённой Германии

Против часовой стрелки, начиная с верхнего правого угла: Берлинская телебашня, кафедральный собор, Шарлоттенбург, Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Старая национальная галерея. \ Фото: wikipedia.org.