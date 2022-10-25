Чем известен «российский Бэнкси», который заставил Ван Гога и Дали убирать с улицы опавшие листья

Вы можете себе представить Ван Гога или Дали, убирающих осенние листья? Гипотетически – да. А воздуходувкой? Нет, это не сумасшествие, а креативная задумка владимирского стрит-арт художника. Именно такими он изобразил двух великих живописцев на стене одного из местных домов. Получилось и смешно, и талантливо, и со смыслом, который, впрочем, каждый прохожий вложит в это граффити сам.
Золотисто-рыжая феерия
Необычная картина появилась в начале сентября прошлого года на торце двухэтажки, расположенной на Погодинской улице. Прохожие просто ахнули: на стене легко узнаваемы Винсент Виллем Ван Гог с рыжей бородой и Сальвадор дали с «фирменными» закрученными усиками. Они одеты в оранжевую «униформу», в руках у них воздуходувки, которыми пользуются дворники. Художники поднимают вверх опавшие рыже-золотые листья, и в итоге над ними, в небе, образуется целое красочное облако!
Фрагменты уличной картины.
Ошеломляющая картина.
Автор идеи - местный стрит-арт художник, известный как Мишкин. Человек он не очень публичный: поначалу вообще особо не светился, старался работать над своими граффити, скрывая лицо под капюшоном. Но впоследствии талантливый владимирец стал организовывать выставки и фестивали и даже давать коротенькие интервью журналистам.
Настенный Ван-Гог.
В городе Мишкина называют владимирским Бэнкси, по закрытости и таланту рисовать картины со смыслом сравнивая его с известным анонимным андеграундным стрит-арт художником и политическим активистом из Англии. Впрочем, работы Мишкина – вовсе не политические, а добрые и вызывающие улыбку.
Настенный Дали.
Мальчик из советского фильма всех очаровал
Например, на одном из владимирских пляжей Мишкин изобразил полюбившегося советским зрителям мальчика из культового старого фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Только фразу «А чё это вы здесь делаете?» Мишкин преобразовал, предав ей большую актуальность для отдыхающих: «А чё это вы здесь ничего не делаете?».
А чё это вы здесь ничего не делаете, а? /Фото:kluch.media
Также горожанам понравились его граффити по мотивам известных компьютерных игр - например, «Тетрис» и «Марио».
Есть у него и другие интересные работы, правда, некоторые его граффити городские службы безжалостно закрашивают. Но это не умеряет творческого пыла Мишкина – он продолжает генерировать всё новые и новые идеи.
Большинство владимирцев по достоинству оценили искусство местного уличного художника, причем его работами восхищается не только молодежь. Даже пенсионеры замечают, что необычные, наполненные добрым юмором граффити делают городские улицы не такими мрачными и поднимают настроение.
Работы Мишкина.
Между тем о своей непубличности талантливый художник говорит так: мол, он вовсе не скрывается от посторонних, а просто не хочет мешать свою личную жизнь с творческой.
Кстати, известно, что, помимо уличного искусства, владимирский художник еще и рисует картины по мотивам фотографий знаменитого местного фотографа Виктора Фадина.
Ещё одна интересная работа уличного художника.
Текст: Анна Белова
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