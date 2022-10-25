Чем известен «российский Бэнкси», который заставил Ван Гога и Дали убирать с улицы опавшие листья

Золотисто-рыжая феерия







Фрагменты уличной картины.

Ошеломляющая картина.

Настенный Ван-Гог.

Настенный Дали.

Мальчик из советского фильма всех очаровал

А чё это вы здесь ничего не делаете, а? /Фото:kluch.media

Работы Мишкина.

Ещё одна интересная работа уличного художника.