Красное море омывает 8 стран: почему курорты возле него только в Египте

О египетских курортах на Красном море слышали все. Дахаб, Хургада, Сафага, Эль-Кусэйр, Марса Алам и, конечно же, не нуждающийся в представлении Шарм эль-Шейх – все это далеко не полный перечень тех мест, где можно поплескаться в Красном море со стороны Египта. Что интересно, упомянутое море омывает берега 8 государств., но едва ли в принципе о них когда-нибудь слышало.
Красное море омывает 8 стран. /Фото: tre-i-dnr.ru.
Неегипетские курорты на Красном море все-таки есть, правда, сосчитать их можно едва ли не по пальцам одной руки. Сходу на ум напрашивается разве что Джидда в Саудовской Аравии, находящаяся в непосредственной близости от легендарной Мекки. Возникает вопрос: почему же на Красном море все настолько плохо с неегипетскими курортами? Неужели остальные семиты оказались настолько недальновидны и нерасторопны в сравнении со своими египетскими соседями? На самом деле ответ на этот вопрос зависит оттого, о какой конкретно стране из оставшихся 7 идет речь. Посмотрим же на каждую из них поближе.
В Судане полыхает гражданская война. /Фото: ecdn7.wn.com
Начнем с южного соседа Египта – Судана. В Судане есть два пляжных курорта Вед-Медани и Порт-Судан. Также в стране имеется представительное количество различных достопримечательностей, включая пирамиды и древние храмы. Также Судан традиционно славится своими ювелирными изделиями из золота и серебра.
Эритрея - страна не богатая. Курорты есть, но не много. /Фото: poznai.by.
Далее идут Эритрея и Джибути. Сегодня там ситуация относительно стабильная, а уровень преступности в отношении туристов – низкий. Однако, сама по себе Эритрея страна не богатая, более того серьезно потрепанная войной, закончившейся в начале 1990-х. К слову, большинство интереснейших культурных ценностей и достопримечательностей страны к великому сожалению пострадало в той самой войне. При этом курортный город здесь, по сути, один. Для туристов ситуация осложняется еще и тем, что прямого авиационного сообщения со многими государствами у этой страны нет. Так, из России в Эритрею получится долететь только через Египет и Турцию. Что касается пляжей, то они здесь быть может одни из самых красивых, но туристической инфраструктуры в стране практически нет. Похожим образом ситуация обстоит с пляжами Джибути, с той лишь разницей, что в отличие от Эритреи бюджетного туризма здесь нет как такового. Среди африканских арабских стран Джибути и вовсе самая дорогая.
В Йемене идет война. Прямо сейчас. /Фото: truthout.org.
Следующий на очереди Йемен - одна из самых интересных стран Аравийского полуострова. Здесь сохранилось большое количество исторических достопримечательностей, а также есть некоторое количество неплохих пляжных курортов. Однако, есть одно «но» - откровенно опасная политическая обстановка. По сей день в Йемене сохраняется высокий уровень террористической угрозы из-за чего, в том числе МИД Российской Федерации настоятельно не рекомендует гражданам посещать эту страну в туристических целях.
Саудовская Аравия прямо сейчас наращивает туристическую инфраструктуру. /Фото: flickr.com.
Что касается уже упомянутой Саудовской Аравии, то из всех стран на побережье Красного моря она остается быть может самой дружелюбной к туристам после Египта. Что интересно, было так не всегда. Кардинальным образом ситуация начала меняться только в 2013 году, а до тех пор СА оставалась одним из самых закрытых государств региона. Страна считается одной из самых безопасных для туристов, однако не стоит забывать о том, что СА до сих пор остается глубоко мусульманским государством с соответствующими правилами и традициями. Также для туристов существует много запретов в области безопасности, например, нельзя фотографировать государственные здания. Само собой СА – это не самая дешевая страна региона. К тому же дополнительно стоит учитывать, что в период хаджа стоимость на все туристические услуги здесь и вовсе подлетает до небес. Наконец, у нас остаются Израиль и Иордания. Однако в их случае и рассказывать-то сильно не о чем, так как выход к Красному морю у них сильно ограничен.
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