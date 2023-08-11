10 бьюти-лайфхаков для тех, кто любит кокос

Кокосовые хитрости
Как сделать кожу эластичной и красивой, волосы сияющими, а ногти крепкими? На самом деле, существует одно универсальное средство, которое способно помочь во всех этих случаях. Кокосовое масло – это настоящее спасение для волос, ногтей, кожи лица, ног, рук и всего тела. Мы собрали 10 самых полезных лайфхаков для тех, кто всегда хочет выглядеть хорошо.
1. Борьба с морщинами
Борьба с морщинами
Мало кто знает, но кокосовое масло способно предотвратить увядание кожи и поддержать её эластичность. Главное, начать применять его на начальных этапах появления морщин и первых признаках старения. Его можно наносить на лицо в чистом виде или же, добавлять несколько капель в ночной или дневной крем.
2. Средство против угревой сыпи
Средство против угревой сыпи
Кокосовое масло не забивает поры и позволяет им «дышать», а ещё оно обладает антисептическими свойствами, поэтому снимает воспаления и предотвращает появление угревой сыпи. Наносить его нужно на предварительно очищенную кожу.
3. Интенсивное питание и увлажнение
Интенсивное питание и увлажнение
Кожа лица всегда нуждается в хорошем питании и достаточном увлажнении, особенно, в зимнее время. Именно поэтому косметологи рекомендуют обратить внимание на кокосовое масло. Плюс этого средства в том, что он подходит даже для самой чувствительной, проблемной, сухой и нежной кожи. При этом, оно быстро впитывается и не оставляет жирных следов.
4. Размягчение кутикулы
Размягчение кутикулы
Для того, чтобы смягчить и восстановить повреждённую кутикулу необходимо втирать масло в ногти после принятия ванны, душа или специальной ванночки для рук. Можно распределять масло по рукам. Так получится увлажнить их и сделать кожу более эластичной.
5. Укрепление волос
Укрепление волос
Есть несколько укрепляющих масок с кокосовым маслом, которые можно приготовить дома всего за несколько минут. В первом случае, нужно смешать 2-3 чайных ложек масла с 3-5 столовыми ложками кефира, сметаны или простокваши. Во втором случае, масло смешивается с мёдом. И ту и другую маску наносят на 40-60 минут на чистые влажные волосы, накрывают волосы полиэтиленовой плёнкой и полотенцем. После истечения времени необходимо смыть маску и промыть волосы с шампунем.
6. Уход за телом
Уход за телом
Кожа тела нуждается не в меньшем уходе, чем кожа лица или рук. Кокосовое масло поможет и в этом случае. Его можно наносить на тело после душа, добавлять несколько капель в ванну или делать скраб. Чтобы сделать скраб в домашних условиях, понадобится коричневый сахар кокосовое масло, и для разнообразия можно добавить немного морской соли среднего или крупного помола.
7. Снятие макияжа
Снятие макияжа
Когда под рукой нет специального средства для снятия макияжа, на помощь придёт кокосовое масло. Чтобы снять тональную основу со всего лица, необходимо нанести масло на кожу и через 3-5 минут протереть лицо спонжем или салфеткой. Для удаления водостойкой туши понадобится нанести несколько капель на спонж, приложить его на ресницы (приблизительно на 10-15 секунд), а затем снять тушь.
8. Уход за ресницами и кожей вокруг глаз
Уход за ресницами и кожей вокруг глаз
Так как кокосовое масло славится своим свойством предотвращать появление морщин, то его смело можно использовать для ухода за кожей вокруг глаз. Оно не вызывает раздражения и чувства стянутости, не сушит кожу и благотворно воздействует на неё. А если втирать его в ресницы, то они со временем укрепятся и станут длиннее.
9. Размягчение грубой кожи ног
Размягчение грубой кожи ног
Так как кокосовое масло отлично питает, то активно используется в косметологии для смягчения загрубевших участков кожи. Поэтому оно хорошо подойдёт для ухода за ногами. Масло будет способствовать исчезновению трещин, а также поможет избавиться от неприятного запаха.
10. Средство для бритья
Интересно, что универсальное масло может использоваться даже вместо обычного средства для бритья. Оно обеспечивает хорошее увлажнение, размягчение волосков и луковиц, а также улучшает скольжение лезвий. После такого бритья не нужно дополнительно пользоваться кремами.
Средство для бритья
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