32 способа применения дерева в интерьере

Деревянные элементы способны наполнить интерьер теплом и уютом. Это, наверное, единственный материал, который невозможно заменить. Дерево красиво в любой форме и в любом цвете. Его не обязательно должно быть много.

Полочки, стол, лампа, подставка под свечи — все это небольшие предметы, которые способны иначе преподнести привычный интерьер. Практически каждый дизайнерский стиль сочетается с деревом. Если вы решили обновить интерьер дома, необязательно переклеивать обои, попробуйте сделать это с помощью декора, который можете сделать своими руками.

Источник