Мир компьютерных игр: лучшие градостроительные симуляторы

Если вы всегда хотели побыть в роли мэра и считаете, что точно знаете, как на самом деле нужно управлять городом, начните с одной из этих игр.









Серия игр SimCity

Cities: Skylines

Urban Empire

Серия игр Tropico

Banished

Серия игр Stronghold

Серия игр Anno

Серия игр Cities XL

Серия игр The Settlers

Tycoon City: New York