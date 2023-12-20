10 топ-моделей, которые не смогли стать кинозвездами

Талантливые люди талантливы во всем, а вот красивые люди – нет. Даже очень, очень красивые люди. Хотя у топ-моделей много общего с актрисами, между этими профессиями зияет пропасть, и лишь немногим моделям удалось ее преодолеть и стать уважаемыми кинозвездами. Кто провалился на этом пути? Мы вспомнили десять знаменитых моделей, которые попробовали себя в кино и потерпели неудачу.
Бруклин Декер
Звезда американской модельной индустрии второй половины 2000-х, Бруклин Декер получила наибольшую известность как девушка с обложек журнала Sports Illustrated. Вдоволь наснимавшись на фотокамеру, Декер попробовала себя в кино и тут же получила роли в комедии «Притворись моей женой» и фантастическом боевике «Морской бой». Однако обе постановки были очень низко оценены критиками, а «Морской бой» к тому же провалился в прокате. В 2014-м Декер сыграла главную роль в сериале «У друзей жизнь лучше», который был закрыт после показа пяти серий. Сейчас она снимается в не слишком известном ситкоме «Грейс и Фрэнки», где у Декер роль второго плана. Шансы прославиться как кинозвезда у нее еще есть, но их немного.
Звезда американской модельной индустрии второй половины 2000-х, Бруклин Декер получила наибольшую известность как девушка с обложек журнала Sports Illustrated. Вдоволь наснимавшись на фотокамеру, Декер попробовала себя в кино и тут же получила роли в комедии «Притворись моей женой» и фантастическом боевике «Морской бой». Однако обе постановки были очень низко оценены критиками, а «Морской бой» к тому же провалился в прокате. В 2014-м Декер сыграла главную роль в сериале «У друзей жизнь лучше», который был закрыт после показа пяти серий. Сейчас она снимается в не слишком известном ситкоме «Грейс и Фрэнки», где у Декер роль второго плана. Шансы прославиться как кинозвезда у нее еще есть, но их немного.
Эстелла Уоррен
Канадка Эстелла Уоррен прославилась как член национальной команды по синхронному плаванию и трехкратная чемпионка Канады по этому спорту. Параллельно с танцами в воде Уоррен начала работать моделью и быстро стала международной знаменитостью. В 2000 году журнал Maxim назвал ее самой сексуальной женщиной мира. Год спустя Тим Бертон дал ей существенную роль в «Планете обезьян», где Уоррен была среди тех, кто изображал людей, а не мартышек. Однако финансовый успех постановки не сделал канадскую модель звездой, и вскоре после «Планеты» Уоррен прописалась на ТВ, причем все больше в эпизодических ролях.
Иман
Сомали – плохое место рождения для амбициозной девушки, но Зара Абдулмаджид, со временем переименовавшая себя в «Иман», появилась на свет в привилегированной семье. Это позволило ей получить неплохое образование, попасться на глаза американскому фотографу и начать сниматься для обложек ведущих модных журналов вскоре после начала карьеры. А ведь дело было в середине 1970-х, когда политкорректность еще только зарождалась, и темнокожая модель по определению проигрывала белокожим конкуренткам. Тем не менее Иман стала музой целого ряда знаменитых дизайнеров и модных фотографов, а также женой Дэвида Боуи. Но если модная индустрия чернокожую красавицу приняла, то в кино для Иман нашлись лишь роли третьего плана. Хотя в ее фильмографии полтора десятка картин и сериалов, ее самое известное появление на экране – видеоклип Майкла Джексона Remember the Time, где Иман сыграла королеву Египта.
Кэти Айрленд
Самая богатая бывшая супермодель в мире, американка Кэти Айрленд отлично заработала как модель в 1980-х и 1990-х и смогла превратить свое имя в чрезвычайно успешный бренд товаров для женщин и для дома. Ее личное состояние оценивается в сотни миллионов долларов. Кинодоходов, однако, среди этих денег почти нет. Айрленд пыталась стать кинозвездой в конце 1980-х и начале 1990-х, но ее хватило лишь на не особенно удачные ленты вроде спортивной комедии «Необходимая жестокость» и пародии «Заряженное оружие». Дальнейшая фильмография бывшей модели – это в основном небольшие роли на ТВ, в сериалах и мультфильмах.
Тайра Бэнкс
Когда Тайре Бэнкс было 15 лет, ее отвергли четыре модельных агентства, прежде чем она подписала свой первый контракт. Интересно, кусали ли они локти, когда Бэнкс в начале 1990-х стала одной из самых востребованных моделей мира? Она была первой чернокожей американкой, чьи фото поместили на обложку журнала GQ и каталога компании Victoria’s Secret. Попытка пробиться в Голливуд была для Бэнкс естественным развитием карьеры, но никто сейчас не вспоминает с теплотой и ностальгией ее роли в драме «Высшее образование» или в комедии «К черту любовь». Зато Бэнкс нашла себя в качестве телеведущей и телепродюсера. Она на протяжении 22 сезонов возглавляла модное телешоу «Топ-модель по-американски».
Паулина Поризкова
Уроженка Чехословакии Паулина Поризкова прославилась весьма неприятным образом. Когда ее родители бежали из страны в 1968 году, они не рискнули взять с собой дочь, а потом несколько лет пытались с ней воссоединиться. Потребовалось личное вмешательство знаменитого шведского политика Улофа Пальме, чтобы семья все же смогла воссоединиться в Швеции. Однажды начинающий фотограф сфотографировал Паулину для своего портфолио, и модельное агентство вместо него наняло Поризкову, которая быстро стала одной из ведущих западных моделей. Поризкова всерьез начала сниматься в 1987 году, с драмы «Анна». Среди прочих своих работ она засветилась в «Аризонской мечте» Эмира Кустурицы и в «Кровавом четверге» Скипа Вудса, но до настоящей звездности не дотянулась. Сейчас Поризкова иногда появляется во второстепенных ролях на ТВ.
Эль МакФерсон
Австралийская супермодель Эль МакФерсон прославилась в начале 1980-х и удержалась в профессии вплоть до начала 2010-х – поразительное долгожительство в мире, который запредельно чувствителен к возрастным переменам. Также МакФерсон добилась успеха как предпринимательница с широким спектром бизнесов. А вот карьера в кино у нее не задалась. Хотя она играла в таких известных лентах, как «Джейн Эйр», «У зеркала два лица», «Бэтмен и Робин» и «На грани», выбиться в полноценные кинозвезды ей не удалось. Когда же МакФерсон в 2009 году получила главную роль в сериале о моделях «Красивая жизнь», ее шоу было закрыто после показа всего двух серий!
Жизель Бюндхен
Когда мы думаем о немцах в Латинской Америке, мы сразу вспоминаем нацистов, бежавших за океан после Второй мировой войны. Однако немцы начали селиться в Латинской Америке задолго до рождения Гитлера. Поэтому нет ничего удивительного или подозрительного в том, что белокожая супермодель с немецкими корнями Жизель Бюндхен – уроженка Бразилии, а не ФРГ. Бюндхен добилась всех возможных успехов в своей профессии и вошла в пятерку самых известных в мире людей из Бразилии (выше нее только Пауло Коэльо и футбольные суперзвезды). Но когда она в 2004 году сыграла злодейку в голливудском комедийном боевике «Такси», ремейке одноименной французской ленты, эта роль не стала началом ее новой карьеры. Фильм не провалился в прокате, но был «убит» критиками и быстро забылся. Позднее Бюндхен засветилась в трагикомедии «Дьявол носит Prada», после чего ретировалась из мира кино.
Синди Кроуфорд
После школы американка Синди Кроуфорд училась на инженера-химика, но провела в университете меньше семестра. Она предпочла модельную карьеру и украсила своим присутствием сотни обложек, модных показов и рекламных кампаний. Кроуфорд была среди первых женщин, которых стали называть «супермоделями». Она была столь известна и значима в своей профессии, что о ней говорят, что она изменила американское представление о брюнетках. Тем не менее, когда в 1995 году Кроуфорд снялась с Уильямом Болдуином в боевике «Честная игра», фильм позорно провалился в прокате, причем бездарная игра модели была одним из главных объектов критики. После этого фиаско Кроуфорд больше с большим кино не связывалась.
Клаудия Шиффер
В отличие от Жизель Бюндхен, Клаудия Шиффер – настоящая «немецкая» немка, чья карьера началась в Дюссельдорфе. Шиффер более четверти века провела на обложках, подиумах, рекламных постерах и так далее. В начале карьеры ее внешность часто сравнивали с внешностью Брижит Бардо, но на работу Шиффер в кино эта лестная параллель не повлияла. Немка засветилась в целом ряде постановок, начиная с детской комедии 1994 года «Богатенький Ричи» и заканчивая романтической комедией 2003 года «Реальная любовь», но ни одна из ее ролей не заставила зрителей и критиков признать Шиффер кинозвездой. Или хотя бы компетентной актрисой.
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