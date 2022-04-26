Эти нестареющие джинсы: штаны, которые должны были помочь разбогатеть старателям

Джинсы Levi's.
На сегодняшний день практически у каждого в гардеробе отыщутся хотя бы одни джинсы. Модницы и модники вообще не представляют своей жизни без них, а ведь раньше эти штаны считались исключительно одеждой рабочих. А все началось с того, что старатели на приисках слишком часто теряли свои золотые слитки из-за рвавшихся карманов.
Предприимчивый эмигрант Леви Страусс. | Фото: data.amirite.net.
В 1848 году 19-летний Лёб Штраусс эмигрировал из Баварии в Соединенные Штаты Америки. Предприимчивый юноша сменил свое еврейское имя на более благозвучное американское Ливай (Леви) Страусс, и устроился на работу коммивояжером. Когда в 1849 году в Калифорнии обнаружили золото, Леви Страусс решил попытать счастья и тоже отправился на Западное побережье. Вот только он не собирался становиться старателем, а продолжил свою торговую деятельность.
Фирменный магазин настоящих американских джинсов Levi Strauss. | Фото: levistrauss.com.
В 1853 году в Сан-Франциско прибыло торговое судно. Все товары на нем были куплены заранее, а Леви Страуссу досталась только парусина. Он не растерялся и сделал местному портному заказ на пошив штанов специального покроя. Ранее Торговец заметил, что у всех старателей есть одна и та же проблема – их брюки очень быстро рвались. Кроме того, его зять Страусса Дэвид Стерн предложил для укрепления карманов и в области паха использовать медные заклепки. «Комбинезоны без верха», как их называл сам Страусс, раскупили в считанные дни. Старатели тут же оценили хлопковые брюки с карманами, которые не рвались от самородков.
Винтажная реклама джинсов. | Фото: thejeansblog.com.
Любопытна история названия штанов. Первые партии ткани, заказываемые Леви Страуссом, доставлялись из генуэзского порта. На мешках, в которых находился товар, стоял штамп Генуи «Genes». Американцы просто переиначили название на свой манер – «джинс». Любопытно, что штаны для старателей джинсами стали называть только в 1930-х годах.
Позже вместо парусины Леви Страусс использовал плотную французскую ткань, получившую название «деним» от словосочетания de Nim, т. е. из города Ним, где первоначально ее производили. Для покраски штанов использовали самый стойкий краситель индиго. Необычная потертость джинсов достигалась за счет особой технологии окрашивания нитей: с одной стороны они были белыми, а с другой – синими. При переплетении нитей получался неравномерный оттенок.
Фирменная этикетка на джинсах Levi Strauss. | Фото: content.bnddlr.com.
Металлическая пуговица фирменных «ливайсов». | Фото: zastavki.com.
После смерти Леви Страусса в 1902 году племянники продолжили его дело. Со временем заклепок на джинсах стало меньше. В 1941 году Уолтер Хаас, тогдашний президент компании «Levi Strauss & Co.», сидя у костра, раскалившейся заклепкой обжег себе область паха. От заклепок на задних карманах также отказались, чтобы не царапать седла и мебель.
Фирменная этикетка Levi Strauss. | Фото: migrant-partner.ru.
В годы Второй мировой войны американские солдаты активно носили джинсы. В Европе они появились в конце 1950-х годов. Особенной популярностью брюки из денима пользовались среди хиппи. В СССР о джинсах узнали только во время проведения Международного фестиваля молодежи и студентов в 1958 году.
Теперь люди не представляют свой гардероб без хотя бы одной пары джинсов.
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