15 стильных причин не выбрасывать старую футболку

Футболка – удивительный предмет гардероба. Во-первых, её с одинаковым удовольствием носят мужчины и женщины, мальчики и девочки. Во-вторых, футболки имеют фантастическое свойство накапливаться в шкафу и превращать его в свою колонию.

А выкинуть даже растянутые и выцветшие экземпляры рука не поднимается. Посчитайте: сколько у вас скопилось таких «футболок для сна»? Предлагаем провезти ревизию и превратить отслужившее своё вещи в нечто новое и интересное.

Если вам совесть (вместе с жадностью) не позволяют выбросить старые футболки или пустить их на тряпки, попробуйте эти креативные методы утилизации. Ведь ненужную одежду можно превратить в:

1.Лоскутное одеяло, которое разом избавит вас от всех старых футболок

15 причин не выбрасывать старую футболку

2.Стильную тунику или платье мини: достаточно вшить резинку, а то и просто подчеркнуть талию поясом

15 причин не выбрасывать старую футболку

3.Плетёный пояс. Достаточно нарезать футболку на тонкие полоски и сплести их вместе в косичку

15 причин не выбрасывать старую футболку

4.Крутую майку, просто обрезав рукава, горловину и перехватив «плечи» сзади для ещё более крутого эффекта

15 причин не выбрасывать старую футболку

5.Милейшую игрушку для четвероного любимца

15 причин не выбрасывать старую футболку

6.Стильную пляжную сумку с бахромой

15 причин не выбрасывать старую футболку

7.Шарф (также с бахромой)

15 причин не выбрасывать старую футболку

8.Или стильный шарф-снуд

15 причин не выбрасывать старую футболку

15 причин не выбрасывать старую футболку

9.Платье-корсет (если длина позволяет). Также неплохая идея, как ушить большую футболку

15 причин не выбрасывать старую футболку

10.Стильный жилет за 5 минут

15 причин не выбрасывать старую футболку

15 причин не выбрасывать старую футболку

11.Актуальный топ с обрезанными плечами

15 причин не выбрасывать старую футболку

12.Мини-платье, которое не нужно шить

15 причин не выбрасывать старую футболку

15 причин не выбрасывать старую футболку

15 причин не выбрасывать старую футболку

15 причин не выбрасывать старую футболку

13.Топ на завязках

15 причин не выбрасывать старую футболку

15 причин не выбрасывать старую футболку

15 причин не выбрасывать старую футболку

14.Стильную футболку с декольте, декорированным жемчужинами

15 причин не выбрасывать старую футболку

15.Фантастический топ в стиле Balenciaga

15 причин не выбрасывать старую футболку

15 причин не выбрасывать старую футболку

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