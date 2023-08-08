Коварные вредители, которые лишают квартиру уюта

К сожалению, редко получается сразу обставить квартиру в соответствии с идеальной картинкой в голове. Приходится выбирать вещи по одной, покупать «на пару месяцев», а потом отрывать от сердца, ведь предметы через время приживаются и занимают прочное место в квартире.







Но от некоторых вещей все же лучше избавляться, чтобы в доме воцарились порядок и уют.



1. Шкаф-купе

2. Захламленная вешалка

3. Разбросанная обувь

4. Раскладной диван

5. Пластиковая посуда

6. Открытые полки на кухне

7. Единственная люстра

8. Шторы с ламбрекенами

Шкаф-купе подбирайте в цвет стенНесмотря на явное удобство этого предмета мебели, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что он уже устарел. Да, это идеальный вариант для маленькой комнаты благодаря механизму открывания дверок, но дизайнеры уже давно не радуют нас действительно красивыми и стильными моделями, достойными занять место в интерьере. Особенно плохо смотрятся изделия с крупными рисунками на фасадах, а также полностью зеркальными дверцами, которые приходится протирать по несколько раз на дню.Компромиссом может стать встроенный шкаф-купе до потолка в цвет стен, который «растворяется» в пространстве и не перегружает его. Дизайн должен быть максимально минималистичным, без излишних декоративных элементов и кричащей фурнитуры. Но все же если вы хотите идти в ногу со временем, и размер комнаты позволяет «развернуться», ваш выбор – распашной шкаф. В магазинах представлено множество самых разнообразных моделей на выбор, поэтому определиться с изделием, которое впишется в ваш интерьер, не составит труда.На вешалке следует хранить только нужные вещиПожалуй, прихожая – это именно та комната, в которой визуальный шум, скорее, закономерность, чем исключение из правил. Обувь, расставленная вдоль стены, мелкие предметы, лежащие на консоли (начиная с ключей, наушников, и заканчивая ненужными чеками и визитками). Но самая проблемная зона – это открытая вешалка. Чего там только нет! Куртки, плащи, шарфы, зонты, головные уборы…А с учетом нашей непредсказуемой погоды, на вешалке обычно собирается одежда на все сезоны, ведь кто знает, какая температура будет сегодня: +35 или +15. Соответственно, в таких условиях прихожая не может выглядеть уютно. Увы, от этого страдает и вся остальная квартира, ведь именно коридор формирует первое впечатление о жилье.Чтобы избежать ощущения хаоса в прихожей, старайтесь убирать ненужные вещи в шкаф. Оставляйте на виду только то, что носите ежедневно, например, джинсовую куртку, бейсболку. Также на вешалке может висеть рюкзак или сумка. Для всего остального предусмотрите закрытое хранение.Много обуви на полу создает хаос.В продолжение темы о беспорядке в прихожей, следует упомянуть и вечно разбросанную обувь. Если после каждого возвращения домой не убирать ее на место, очень скоро коридор станет похожим на свалку. Последствия будут плачевными: мало того, что вы создадите ощущение хаоса, займете полезное место в прихожей, которое можно было бы использовать для хранения нужных вещей, так еще и существенно сократите срок службы обуви. Кроме того, если складировать туфли и кроссовки у двери, в прихожей будет накапливаться много грязи, которая со временем распространится по всей квартире.Если у вас нет гардеробной, рационально организовать пространство и дольше поддерживать чистоту поможет обувницу либо скамейка с мягким сиденьем и несколькими полками внизу, предназначенными специально для хранения кроссовок, туфель, ботинок и прочего. Благодаря этому прихожая будет выглядеть гораздо аккуратнее.Старый раскладной диван.Обычно такие диваны отличаются громоздкостью и большими габаритами, поэтому совсем неудивительно, что они занимают чуть ли не половину комнаты. Перед тем, как обзаводиться подобным изделием, несколько раз подумайте, действительно ли оно вам нужно. Вы спите на диване? Или нуждаетесь в дополнительном спальном месте, потому что к вам часто приезжают гости?Если вы ответили на вопросы отрицательно, тогда массивный раскладной диван смело может проходить мимо вашей квартиры. Замените его симпатичной софой или парой кресел, в которых удобно разместиться с книгой либо перед телевизором. Подобные решения подарят гостиной гораздо больше уюта, чем устаревший и несуразный диван-ракладушка.Такая посуда уместна только для пикника.Такая посуда может присутствовать разве что на кухне у студента или лежать в ожидании скорого пикника. Но применять ее ежедневно – это, как минимум, дурной тон. Мы сейчас не говорим о контейнерах и мисках, которые вы используете для готовки – речь идет об обеденной посуде, которую вы подаете на стол вместе с едой. Мало того, что она выглядит странно и дешево, так еще и напрочь отбивает аппетит.Поэтому проведите ревизию на кухне и избавьтесь от подобных экземпляров. И сразу выбросьте треснувшие тарелки и чашки – им тоже не место в арсенале хорошей хозяйки. Посуда, из которой вы едите, должна быть красивой, заряжать энергией, дарить хорошее настроение и вдохновлять – это самое главное.Убирайте все в шкафчикЗдесь сразу оговоримся – если вы используете их для декора или красивой посуды и всегда поддерживаете здесь порядок, они имеют место быть. В противном случае может возникнуть много проблем.Дело в том, что на кухонных полках ежедневно накапливается огромное количество пыли, которая к тому же смешивается с жиром и прочими загрязнениями, возникающими во время готовки. Кстати, предметы, стоящие на них, тоже страдают, если полка находится в непосредственной близости от плиты.Если вы не готовы регулярно ухаживать за открытыми полками и их содержимым, бегая с тряпкой наперевес, повесьте обычные шкафчики. А чтобы они смотрелись легко и воздушно, подыщите мебель со стеклянными дверцами. Так создать уютную атмосферу будет гораздо проще.В гостиной должно быть дополнительное освещениеБывает, что днем квартира выглядит уютно и очаровательно, но стоит лишь солнцу зайти за горизонт, как она превращается в мрачный и тесный чулан. Почему так происходит? Всему виной плохо организованное искусственное освещение. Если в комнате висит одна-единственная люстра, неудивительно, что вы чувствуете себя здесь дискомфортно.Чтобы квартира стала уютнее, позаботьтесь о дополнительных источниках света – добавьте бра, торшеры, настольные лампы в тех зонах, где они будут особенно уместны. А в имеющиеся люстры вкрутите более яркие лампочки. Вот увидите – обстановка сразу станет более теплой и располагающей. Кроме того, светильники – это прекрасный способ зонирования, что очень актуально для студий и комнат, в которых объединяются несколько зон, например, спальная и кабинет.Замените помпезные шторы простымиВозможно, лет 20 назад такие шторы и считались верхом роскоши, но сейчас это лишь безвкусный пылесборник, особенно если речь идет о небольших квартирах. Они визуально уменьшают высоту потолка, выглядят громоздко, захламляют пространство. К тому же их дизайн зачастую слишком вычурный, больше подходящий для дворца, чем для обычной хрущевки.Гораздо лучше в интерьер вписываются лаконичные шторы нейтральной расцветки (популярны пастельные тона, а также традиционный белый, серый, бежевый). Их следует вешать как можно ближе к потолку, а в длину они не должны доходить до пола примерно пять сантиметров. Таким образом, вы сможете визуально приподнять потолок и увеличить комнату, сделать ее более просторной.