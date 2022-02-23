15 очевидных фактов, о природе которых учёные не знают до сих пор

Очевидное - невероятное.
Большинство людей доверяют учёным безоговорочно, особо не задумываясь над тем, что наука по определению ничего не доказывает. Порой работа одного учёного заключается лишь в том, чтобы опровергнуть результаты работы своих коллег. Именно поэтому наука и прогрессирует. Но и сегодня существует масса, казалось бы, очевидных и понятных вещей, с которыми учёные так и не смогли разобраться.
1. Как нужно питаться
Не до конца понятно: как нужно питаться.
Хотя сегодня у людей есть общее представление о том, что такое хорошо и что такое плохо с точки зрения пиши, ученые до сих пор ничего так официально и не признали. Да и рацион с каждым десятилетием меняется довольно существенно.
2. Из чего состоит ядро Земли
Не до конца понятно: из чего состоит ядро Земли.
Казалось бы, общеизвестным является тот факт, что внутреннее ядро Земли твердое, а внешнее ядро жидкое, и состоят они в основном из никеля и железа. Но кто это хоть раз видел или добирался до ядра сквозь мантию.
3. Почему люди зевают
Не до конца понятно: почему люди зевают.
Никто полностью не уверен, почему люди зевают. Хотя относительно этого есть несколько теорий, большинство из них были опровергнуты.
4. Механизм магнитного поля Земли
Не до конца понятен: механизм магнитного поля Земли.
Ученые не имеют ни малейшего понятия, каким образом ядро Земли вырабатывает магнитное поле. Также они не знают, почему полярность магнитного поля периодически меняется. На самом деле, люди больше знают о том, что творится внутри Солнца, чем о том, что происходит внутри Земли.
5. Являются ли отпечатки пальцев уникальными
Не до конца понятно: являются ли отпечатки пальцев уникальными.
Казалось бы, это аксиома и даже в криминалистике ищут преступников по отпечаткам пальце. Однако, исследователи спокойно нашли людей, чьи отпечатки пальцев были настолько похожими, что даже сканеры не смогли заметить разницу.
6. Эффект МакКлинтока
Не до конца понятен: эффект МакКлинтока.
Это название носит явление, при котором у женщин, живущих вместе или контактирующих ежедневно в течение длительного времени, синхронизируются менструальные циклы. Объяснения феномену нет.
7. Почему люди спят
Не до конца понятно: почему люди спят.
На самом деле, ученые не уверены, почему человеку нужен сон. Естественно, люди устают, но отдохнуть можно и без сна. Поэтому, существуют только предположения относительно данного явления.
8. Луна лишком большая
Не до конца понятно: почему Луна лишком большая.
Хотя существует много теорий, неизвестно, почему у Земли настолько большой спутник. На самом деле, если бы у Земли не было Луны, то осевые колебания планеты были бы намного более сильными, вплоть до угрозы самой жизни на Земле. Как могут заверить астрономы, настолько большой спутник, который стабилизирует планету, является потенциально очень редким явлением во Вселенной.
9. Черные дыры и радиус Шварцшильда
Не до конца понятно: как «подружить» черные дыры и радиус Шварцшильда.
Как все знают, они должны существовать теоретически, но никто до сих пор убедительно не доказал это. Для того чтобы сделать это, нужно доказать, как определенное количество массы может существовать в пределах заданного радиуса (известного как радиус Шварцшильда).
10. В чем преимущества витамина С
Не до конца понятно: в чем преимущества витамина С.
Существует доказательство того, что витамин С на самом деле ничего не делает. Якобы этот витамин может предотвратить возникновение простуды, но во время ее уже бесполезен. Так ли это, неизвестно.
11. Почему лед скользкий
Не до конца понятно: почему лед скользкий.
Казалось бы, смешно, но ученые не знают, почему лед скользкий. Если быть более точным, известно, что скользкий он благодаря тонкому слою жидкости на поверхности льда, просто ученые не уверены, почему такой слой образуется только на льду, а на других твердых веществах нет. Есть несколько гипотез относительно плотности, давления и низкой температуры плавления, но единого мнения до сих пор нет.
12. Как работают анестетики и антидепрессанты
Не до конца понятно: как работают анестетики и антидепрессанты.
По крайней мере, некоторые из них (например, оксид азота). Вопрос заключается в том, «мешают» ли они на самом деле испытывать боль при операции или просто мешают вспомнить об этой боли. Точно так же ситуация обстоит и с антидепрессантами — все знают, что они работают, но не знают как. Человеческий мозг является невероятно сложным, и предстоит еще много работы, чтобы понять, как он работает.
13. Механизм стабилизации велосипеда
Не до конца понятен: механизм стабилизации велосипеда.
Еще один вопрос, который звучит глупо, но на самом деле это что-то вроде дилеммы в физике. Ученые до сих пор не понимают точный механизм, который вызывает стабилизацию велосипеда при его ускорении.
14. Сознание
Не до конца понятно: сознание.
Начать стоит с того, что никто даже не знает, что это такое. Как же можно понять, как «это» работает, если неизвестно, что «это» такое.
15. Механизмы силы тяжести и магнетизма
Не до конца понятны: механизмы силы тяжести и магнетизма.
И вновь то же самое. Все знают, что сила тяжести есть, но никто не знает, как и почему она работает. Также до сих пор до конца не изучен точный механизм, с помощью которого работает магнетизм.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии