15 очевидных фактов, о природе которых учёные не знают до сих пор

Очевидное - невероятное.

1. Как нужно питаться

Не до конца понятно: как нужно питаться.

2. Из чего состоит ядро Земли

Не до конца понятно: из чего состоит ядро Земли.

3. Почему люди зевают

Не до конца понятно: почему люди зевают.

4. Механизм магнитного поля Земли

Не до конца понятен: механизм магнитного поля Земли.

5. Являются ли отпечатки пальцев уникальными

Не до конца понятно: являются ли отпечатки пальцев уникальными.

6. Эффект МакКлинтока

Не до конца понятен: эффект МакКлинтока.

7. Почему люди спят

Не до конца понятно: почему люди спят.

8. Луна лишком большая

Не до конца понятно: почему Луна лишком большая.

9. Черные дыры и радиус Шварцшильда

Не до конца понятно: как «подружить» черные дыры и радиус Шварцшильда.

10. В чем преимущества витамина С

Не до конца понятно: в чем преимущества витамина С.

11. Почему лед скользкий

Не до конца понятно: почему лед скользкий.

12. Как работают анестетики и антидепрессанты

Не до конца понятно: как работают анестетики и антидепрессанты.

13. Механизм стабилизации велосипеда

Не до конца понятен: механизм стабилизации велосипеда.

14. Сознание

Не до конца понятно: сознание.

15. Механизмы силы тяжести и магнетизма

Не до конца понятны: механизмы силы тяжести и магнетизма.