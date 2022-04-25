20 прекрасных способов использовать средство для мытья посуды в быту
Хорошие новости: жидкость для мытья посуды, которая стоит на мойке в каждой кухне, можно использовать не только для мытья тарелок и кастрюль. На самом деле это средство невероятно полезно в быту.
1. Ледяное мыло
Наполняем прямоугольную пластиковую форму жидкостью для мытья посуды. Закрываем и замораживаем, изолировав от других продуктов в морозильной камере. Это ледяное мыло надолго остается замёрзшим, а емкость снова можно использовать по назначению. Теперь грязные и жирные руки можно вымыть за секунду.
2. Улучшить маникюр
Для рук можно сделать ванночку с теплой водой и небольшим количеством жидкости для мытья посуды. Они станут мягкими, и маникюр делать будет намного легче.
3. Средство для чистки унитазов
Средство для чистки унитазов
Наливаем стакан жидкости в унитаз, ждём 10 минут и выливаем в унитаз ведро горячей воды. Шик, блеск, красота.
4. Средство для мытья ванны
Нанесите жидкость для мытья посуды на ванну на 8 часов и затем чистим ее. Средство поможет убрать кожный жир и пятна без усилий и без повреждений поверхности ванны.
5. Жидкость для мытья машины
Жидкость для мытья машины
Смешиваем средство с теплой водой и с помощью мочалки моем машину. Ничуть не хуже специальных шампуней для авто.
6. Смазка дверных петель
Если скрепят двери, наносим жидкость на петли, и двери перестанут скрипеть.
7. Средство для стирки спонжей
Средство для стирки спонжей
Можно взять жидкость для стирки спонжей, которые используются для нанесения макияжа. Они будут мягкими, чистыми и приятно пахнуть.
8. Борьба с блохами на коврах
Добавляем столовую ложку жидкости в пульверизатор, наполненный водой, распыляем на ковер и блохи, приехавшие в дом на домашнем любимце, погибнут.
9. Смывка лишней краски с волос
Смывка лишней краски с волос
Если неудачно покрасились волосы, они стали слишком темные, моем голову с помощью жидкости для посуды. Волосы станут светлее.
10. Отпугивание насекомых от растений в доме
Из пульверизатора наносим мыльно-водный раствор на листья растений, и жучки не будут приближаться к ним.
11. Для борьбы с муравьями
Борьба с муравьями
Разбрызгиваем из пульверизатора жидкость для мытья посуды, разбавленную водой, на места скопления муравьев, и они погибнут.
12. Защита кожи рук от краски
Перед тем как что-то красить, обрабатываем кожу рук жидкостью для мытья посуды, даём ей высохнуть, и, если краска попадет на кожу, то ее легко будет смыть.
13. Удаление пятен на одежде
Удаление пятен на одежде
Втираем немного средства в пятно, а затем стираеме вещь привычным способом.
14. Чистка гриля от застарелого жира
Наливаем жидкость на гриль, даём постоять ночь, а затем чистим гриль.
15. Против насекомых в помещении
Против насекомых в помещении
Щедро нанесите жидкость на оконные и дверные рамы. Насекомые прилипнут к ним и не попадут в помещение.
16. Для мытья кисточек для краски
Замачиваем кисточки в теплой воде с добавлением жидкости для посуды на 20 минут, затем промываем их.
17. От запотевания
Натираем очки небольшим количеством жидкости, и они не будут запотевать.
18. Чтобы смыть моторное масло с дорожки
Смываем моторное масло
Берём ведро горячей воды и бутылку средства для мытья посуды, смываем пятно от моторного масла с помощью щетки.
19. Удаление пятен от косметики
Если на одежду или другие поверхности разлилась, например, тональная основа, ее легко можно смыть с помощью горячей воды и жидкости для посуды.
20. Для удаления нефти с морских животных
Морские животные часто становятся жертвами нефтяных пятен на поверхности морей и океанов, но их можно будет отмыть с помощью жидкости для посуды. Она поможет очистить кожу или оперения, и сохранит жизнь!
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