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12 вещей в Польше, которые для туристов станут настоящим сюрпризом



Интересные факты о жизни в Польше.

Интересные факты о жизни в Польше.

Как правило, когда речь заходит о Польше, воображение рисует нейтральную страну с размеренным образом жизни ее населения. Однако на самом деле это не так. Даже видавшие виды туристы найдут, чему удивиться в этом стране.


1. Бракосочетание в Польше


Регистрация брака в Польше.

Регистрация брака в Польше.

Для того, чтобы зарегистрировать брак в Польше, необязательно идти в ЗАГС, а достаточно обвенчаться в церкви. Брак в церкви не нужно легализовывать, он является таким же законным, как и тот, что зарегистрирован в ЗАГСе. После венчания у супругов появляются права и обязанности, а в случае развода имущество делится на равные части.

2. Кофейные автоматы


Борщ в кофейных автоматах.

Борщ в кофейных автоматах.

Борщ в Польше несколько отличается от того блюда, что мы привыкли видеть на своем столе. Польский борщ - это свекольный отвар, который подают с небольшими вареничками, начиненными грибами, мясом или крупами. Жидкая консистенция борща позволяет наливать его и пить из обычных бумажных стаканов. А самое удивительное то, что купить это блюдо можно в обычном кофейном автомате.

3. Отношение к животным


Экополиция и отношение к животным.

Экополиция и отношение к животным.


В Польше любят и заботятся о животных, особенно о собаках. В жаркие дни возле магазинов выставляют миски с водой для питомцев, которые вышли на прогулку. Что касается чистоты, то она здесь безукоризненная. В городах много парков для выгула и в каждом есть стойки с пакетами для уборки, а также урны. В Варшаве даже установили специальный шуточный писсуар для собак. Что еще следует отметить, так это то, что бездомных животных тут практически не встретишь. Ими в стране занимается экопатруль. Ничейных животных отлавливают и отправляют в приют, где их отмывают, делают все необходимые прививки и содержат до тех пор, пока для них не найдут новый дом. Та же служба контролирует отлов диких животных, которые иногда забредают в черту города.

4. Смог


Дым и смог зимой.

Дым и смог зимой.

Несмотря на обилие праздников, зима - не самое лучшее время для визита в Польшу. Все дело в том, что в холодное время года многие польские города окутывает смог. Происходит это из-за того, что немало людей все еще использует печное отопление для обогрева. Власти страны всеми силами пытаются решить эту проблему, но пока безуспешно. Хуже всего дела обстоят во Вроцлове, Кракове и Варшаве, а самыми чистыми городами являются Щецин и Труймясто.

5. Ежегодная минута молчания


Кадр ежегодной минуты молчания.

Кадр ежегодной минуты молчания.

Каждый год 1 августа, ровно в 17:00 Варшава замирает ровно на одну минуту. В это время включаются все сирены, автомобильное движение и пешеходы останавливаются, а люди встают со своих мест. Если окажетесь в Варшаве в это время, не пугайтесь. Это не стихийное бедствие и не тревога, а дань памяти героям Варшавского восстания 1944 года. Ровно через одну минуту вой затихает, а жители возвращаются к своим привычным делам.

6. Самые громкие сирены


Сирены машин экстренных служб.

Сирены машин экстренных служб.

Сирены экстренных служб, колесящих по дорогам Польши, очень громкие. Настолько громкие, что могут напугать туриста, которые приехал в страну впервые. Оглушительный сигнал должен издалека оповестить других участников дорожного движения о приближении скорой, пожарной или полицейской машины, которую нужно пропустить. По другой версии, это задумано для того, что жители обращали внимание на машины экстренных служб и знали, что платят налоги не впустую.

7. Вера и религия


Религиозные нравы поляков.

Религиозные нравы поляков.

Коренные жители Польши - очень религиозные люди. В воскресенье большая часть населения идет в костел, поэтому не удивляйтесь, если утром этого дня наткнетесь на закрытые двери небольших магазинчиков и кофеен. А совсем недавно под напором католиков был принят закон, запрещающий торговлю по выходным. Новый закон вступит в силу в 2020 году.

8. Праздник живота


Пищевое разнообразие.

Пищевое разнообразие.

Польская кухня очень вкусная и сытная. В ней есть как специфические яства, такие как фляки (суп из требухи), так и простые вкусные блюда. Свинина, тушенная в пиве, традиционные пельмени с начинкой из мяса и грибов, голубцы, свиная рулька и многое другое. Причем порции еды в польских кафе просто огромные, а вторые блюда подаются вместе с гарниром. Так что похудеть в этой стране вряд ли получится.

9. Кинопремьеры


Особенности польских кинотеатров.

Особенности польских кинотеатров.

Посмотреть кинопремьеру на польском языке практически не реально. Чаще всего фильмы тут показывают на языке оригинала с польскими субтитрами. Исключениями являются только мультики и детские фильмы.

10. Путешествия


Бюджетные путешествия.

Бюджетные путешествия.

Жители Польши не могут не путешествовать. Туристам тоже не рекомендуется ограничиваться посещением одного города. К тому же, природа тут удивительна и разнообразна. Тут есть море, пляжи, горы, архитектурные шедевры и леса. Более того, увидеть все это можно буквально за копейки. На сайтах перевозчиков часто проходят акции и билеты на автобус или поезд можно приобрести за несколько злотых. Кроме того, жители Польши легко могут выехать за границу. Из многих городов летают лоукосты, а цены на акционные билеты стартуют от 1 Евро.

11. Фальшивая пальма


Искусственная пальма в Варшаве.

Искусственная пальма в Варшаве.

Будучи в Варшаве, вы, несомненно, заметите огромную искусственную пальму. Это арт-проект Иоанны Райковской, установленный на пересечении проспекта Шарля де Голля и Иерусалимских аллей. Пальма была сделана в 2002 году и должна была простоять в Варшаве всего год, но задержалась... Стоит отметить, что пальма стала местом встреч, тут молодежь и туристы назначают свидания.

12. Праздничные дни


Польша в дни религиозных праздников.

Польша в дни религиозных праздников.

Если хотите хорошо провести время в Польше, откажитесь от посещения страны в дни религиозных праздников. Иначе, вы в полной мере ощутите, что такое одиночество, а также «поцелуете» закрытые двери баров, ресторанов и магазинов. Как говорилось раньше, поляки очень религиозны и большие праздники они проводят в костелах или дома в узком семейном кругу. Заведения в такие дни работают по сокращенному графику, а некоторые и вовсе закрыты.

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