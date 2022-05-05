Семейные тайны генсека Брежнева

Леонид Ильич Брежнев занимал высший пост Советского Союза – должность Генерального секретаря ЦК КПСС с 1966 по 1982 год. Так долго никому не доводилось постоять у руля СССР. Кто же были люди, окружавшие вождя в самой интимной, семейной, обстановке?







Большая семья Брежневых. В первом ряду: жена Виктория Петровна и сам Леонид Ильич с правнучкой Галей, во втором: зять Юрий Чурбанов, внуки Виктория (дочь Галины) и Леонид (сын Юрия), Галина с братом Юрием, Елена (жена Леонида), невестка Людмила (жена Юрия), внук Андрей.



Родители

Брат и сестра

Любовь Яковлевна Брежнева

Виктория Петровна Брежнева (Денисова)

Галина Леонидовна Брежнева

Виктория Милаева

Галина Филиппова

Юрий Леонидович Брежнев

Андрей Юрьевич Брежнев

Леонид Юрьевич Брежнев