10 философских фильмов для настоящих киногурманов

Кадр из фильма «Вода», режиссер Дипа Мехта./ Фото: randomfilms.ru
Случается, что человек идёт по жизни и не замечает в ежедневной суете глубину и красоту окружающей реальности. А потом случается он – умный и интересный фильм с философским подтекстом. И после его просмотра человек обретает новый опыт, приникает в другое измерение, начинает смотреть на свою жизнь под другим углом.
1. «Вода»
Кадр из фильма «Вода»./ Фото: altapress.ru
Режиссер: Дипа Мехта/2005 год
Режиссер драмы Дипа Мехта. 1938 год в Индии. По индийским законам девочку могут выдать замуж в любом возрасте и, если муж умирает, жену ждет три варианта: быть погребенной с супругом, стать женой его младшего брата, провести остаток жизни во вдовьем приюте. Фильм рассказывает об овдовевшей в 8 лет девочке. Судьбе угодно, чтобы она провела всю жизнь во вдовьем храме, где царят очень жесткие законы и случаются неожиданные события
2. «Весна, лето, осень, зима и снова весна»
Кадр из фильма «Весна, лето, осень, зима и снова весна»./ Фото: astromagazine.ru
Режиссер: Ким Ки Дук/2003 год
Режиссер киноленты Ким Ки Дук на примере жизни обитателей плавающей пагоды (престарелого целителя и юного монаха) раскрывает европейцам смысл восточной притчи о последовательных законах времени. Каждого, кто намеревается нарушить стройные природные схемы, ждет разочарование и возмездие. Закономерная череда времен года в фильме символизирует соответствующие периоды роста и становления юного воспитанника монаха. Череда совершенных парнем злодеяний приводит к смерти учителя и возмездию в виде тюрьмы. А после жизнь дарит ему юного ученика, чтобы с ним пройти путь от одной весны до другой
3. «Время ведьм»
Кадр из фильма «Время ведьм»./ Фото: kinofanat.net
Режиссер: Доминик Сена/2011 год
Режиссер занимательного боевика Доминик Сена отправляет зрителей в средневековую Европу. Здесь разразилась эпидемия чумы. Народу внушается мысль, что во всем повинна ведьма. Если лишить ее колдовских чар, то болезни прекратятся. Двум крестоносцам поручается перевезти ведьму в отдаленное место, где будут изгонять злых духов из ее черной души. Путь воинов и ведьмы оказывается совсем непростым
4. «Лобстер»
Кадр из фильма «Лобстер»./ Фото: iwebspell.ru
Режиссер: Йоргос Лантимос/2015 год
Режиссер ленты Йоргос Лантимос выступил в качестве предсказателя одной из версий будущего для всего человечества. Здесь регламентируется личная жизнь каждого и не допускается одиночество без пары. Одиночек обязуют в короткий срок обзавестись парой. В противном случае человек будет коротать остаток жизни в образе какого-либо животного и скитаться по диким лесам. Другого варианта не существует. В таких условиях появляются бунтари и начинается противоборство с совершенно неожиданным окончанием
5. «Друг»
Кадр из фильма «Друг»./ Фото: kinolom.ru
Режиссер: Леонид Квинихидзе/1987 год
Трагикомедия режиссера Леонида Квинихидзе излагает историю дружбы пьющего интеллигента и пса, который умел разговаривать. Черный ньюфаундленд и алкоголик по воле судеб оказываются вместе. Пес был назван просто Другом и сопровождал нового хозяина абсолютно везде. Воспитательный процесс, затеянный Другом и душещипательные беседы забулдыги, имеют свои последствия. Невероятным образом собаке удается убедить хозяина отказаться от пагубного пристрастия к алкоголю
6. «КоКоКо»
Кадр из фильма «КоКоКо»./ Фото: kinoklad.ru
Режиссер: Авдотья Смирнова/2012 год
В фильме показны две стороны одной жизненной медали. Две типичные представительницы разных сословий сошлись вместе в пространстве питерской квартиры, чтобы невольно преподать друг другу новые уроки бытия. Одна: музейная работница из интеллигентной семьи, разведена, скромно коротает дни между научной работой и вечерним домашним уединением. Другая: провинциальная авантюристка, не представляет жизни без тусовок, выпивки и мужчин. Как их объединит судьба?
7. «Йентл»
Кадр из фильма «Йентл»./ Фото: tv.akado.ru
Режиссер: Барбра Стрейзанд/1983 год
Барбра играет в фильме главную роль. Как должна сложиться взрослая жизнь девочки, если отец воспитывал ее как сына? Об этом повествует жизнеописание девушки из еврейской семьи, чей отец раввин посвящал ее в таинства Торы и законы Моисея. После смерти отца она надевает мужскую одежду и начинает жизнь заново в роли парня. Чем закончится ее необычный эксперимент?
8. «Дом солнца»
Кадр из фильма «Дом солнца»./ Фото: kinomania.ru
Режиссеры: Г. Сукачев и А. Томашевский/2009 год
Хиппи, музыка, любовь и свобода становятся для юной девушки первыми робкими шагами в загадочную взрослую реальность. Еще до окончания школы все было распределено в жизни Саши по своим местам на многие годы вперед: институт, выгодное замужество, перспективная работа и крепкая семья. Все меняется в миг ее знакомства с Солнцем – длинноволосым лидером свободных бездельников
9. «Франков 99»
Кадр из фильма «Франков 99»./ Фото: picstopin.com
Режиссер: Ян Кунен/2007 год
Киноиллюстрация романа Бегбедера о неувядающей жажде каждого поколения к комфорту и излишествам. А управляют современным обществом потребителей умелые специалисты. Гениальный работник крупного рекламного агентства искусно помогает каждому человеку ежедневно сделать выбор в пользу того продукта или товара, который он мастерски рекламирует. Совершая свой выбор, каждый просто следует велению умелых манипуляторов
10. «Танцующая в темноте»
Кадр из фильма «Танцующая в темноте»./ Фото: axea.ru
Режиссер: Ларс фон Триер/2000 год
Переплетение музыки, размытых изображений, коварства и любви. Лента рассказывает о трагических хитросплетениях жизни эмигрантки Сельмы. Она грезит музыкой, работает на заводе и ютится с сыном в съемном трейлере. Ей необходимо скопить деньги на лечение ребенка. Собственная надвигающаяся слепота не позволяет молодой женщине достигнуть заветной цели. Ломается заводская машина и вместе с ней ломается жизнь
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