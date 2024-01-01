Чакра: экзотическое оружие, которое было положено носить на голове

Носят на голове. /Фото: vk.com.
Существует традиционный костюм, традиционная кухня, а еще существует традиционное оружие. Именно таким можно считать индийскую чакра (чакрам) – металлические кольца, которые использует преимущественно народ сикхов. Увидеть чакры сегодня можно, как на старинных гравюрах, так и на праздничной одежде современных сикхов.
Сложно будет во всем мире отыскать более странное оружие, чем индийский чакрам. Предмет традиционного арсенала народа сикхов, которое согласно обычаям следует носить на голове, поверх специального головного убора. Данное оружие дошло сквозь века до наших дней. Увидеть его можно и на современных сикхах, которые преимущественно живут в штате Пенджаб, Индия. Аналог чакрама отыскать будет достаточно сложно.
А еще их метала Зена. /Фото: leagueoflegends.com.
Изготавливали метательные диски в большинстве случаев из латуни. Позднее их также стали делать из стали. Оружие бывает разных размеров. Диаметр чакры варьируется от 13 до 300 мм. Боевой чакрам обязательно затачивается с внешней стороны. Впрочем, даже без заточки, метательный диск представляет большую опасность. Самые дорогие образцы оружия инкрустировались серебром и золотом, а также драгоценными камнями. Чакра – это не только оружие, но и предмет статуса.
Сикхские воины. /Фото: wikimedia.org.
Многие воины сикхов носили не один, а несколько чакрамов. В таких случаев оружие могли держать не только на головном уборе, но также запястьях и даже шее. Все это придает воину очень причудливый внешний вид. В некоторых случаях чакрам также крепили к деревянному посоху. Такой вариант сикхи называли чакри-данг.
Пользоваться чакрамом очень непросто. Для того, чтобы научиться правильно метать острое кольцо, нужны долгие месяцы тренировок. Наиболее опытные метатели колец даже способны одновременно раскручивать на пальце 2-3 чакрама. Техника метания колец называется таджани. Дальность полета может составляет от 60 до 100 метров.
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