Герои Великой Отечественной войны, повторившие подвиг Александра Матросова

Выражение «грудью на амбразуру» в русском языке уже давно стало привычным и часто употребляется в переносном смысле. Появилось оно после того, как стало известно о подвиге рядового Красной армии Александра Матросова. 19-летний парень во время решительного боя закрыл грудью амбразуру немецкого дзота. Подвиг Матросова стал хрестоматийным в Советском союзе, однако, как утверждают историки, за годы войны около 400 человек закрывали дзоты собственным телом, и некоторым из них удалось выжить после десятков полученных ранений.











Комсомольский билет Александра Матросова.



Александр Морозов умер на поле боя 27 февраля 1943 года, правда, советские историки посчитали идеологически правильным датировать подвиг 23 февраля. В последние годы ведется много споров на тему того, « а был ли подвиг?», действительно ли Матросов закрыл амбразуру грудью. По некоторым версиям, он поднялся, чтобы бросить гранату в дзот, и в этот момент был расстрелян автоматной очередью. Как бы там ни было, факт остается фактом: преднамеренно или нет, но подвиг был совершен, и боец геройски погиб на поле боя.







Советская почтовая марка военного времени, посвященная Александру Матросову.



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