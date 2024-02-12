Пошаговый план как держать дом в чистоте

Рассказываем про голливудскую уборку из TikTok — особую стратегию ухода за домом, которая уже взорвала соцсети.







Если вы когда-нибудь вздыхали с облегчением, войдя в чистую квартиру или завершив долгую уборку, значит, не понаслышке знаете, как чистое, опрятное пространство снимает тревогу. Но когда жизнь идет своим чередом и неотложные задачи мешают проведению регулярной уборки, мысль о необходимости разгружать груду грязного белья или немытой посуды может иметь противоположный эффект, становясь настоящим источником стресса.



Что такое голливудская уборка

Влияние голливудской уборки на психику

Спальня

Ванная

Кухня

Гостиная

Ключевое различие между голливудским методом уборки и обычной уборкой заключается в том, что первая гораздо менее интенсивная. Например, простая уборка ванной комнаты обычно включает в себя полировку поверхностей, мытье полов, а также мытье ванны и унитаза, в то время как голливудская уборка — приведение помещения в приемлемое состояние, чтобы оно было удобным и функциональным. В таком случае достаточно протереть шкафы: уже тогда будет заметно, что пространство стало не совсем идеальным, но точно более презентабельным.Проще говоря, вместо того чтобы выполнять все задачи из контрольного списка для уборки, вы сводите приведение помещения в порядок к минимуму. Достаточно, если комната станет безопасной и не захламленной на первый взгляд. На кухне это может выглядеть как стандартное ополаскивание посуды или сметание крошек со столешницы и пола. Суть в том, чтобы заставить уборку работать на вас, а не превращать ее в еще больший источник стресса и беспокойства.Поскольку голливудская уборка фокусируется на удалении видимой грязи, мусора и беспорядка, она имеет тесную связь с восприятием своего дома как более восстанавливающего и успокаивающего места пребывания. То есть, просто удалив грязь с поверхности мебели и немного прибравшись, чтобы вещи выглядели упорядоченно и относительно прилично, вы создадите домашнюю обстановку, которая окажет прямое влияние на достижение вами стабильного психоэмоционального состояния.Ниже делимся списком задач для уборки каждой комнаты, который можно скорректировать в зависимости от того, насколько нуждающимся в уборке вы считаете помещение на сегодняшний день.Застелите кровать и протрите любые поверхности (например, тумбочки и комод), чтобы избавиться от слоя пыли.Почистите унитаз с помощью специального химического средства для чистки сантехники, промойте раковину и ванну, а также подметите полы. Не забудьте привести в порядок зеркало.Грязную посуду загрузите в посудомойку, уберите мусор со столешницы и протрите ее универсальным чистящим средством.Взбейте все подушки на креслах и диванах, подметите или пропылесосьте пол и протрите все поверхности, на которых может быть видна пыль.