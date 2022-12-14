Какие произведения искусства создавали мастера Средневековья в разгар пандемий по всей Европе

Memento Mori

Чёрная смерть. «Хроники Жиля Ли Муисиса» (1272—1352 гг), настоятеля монастыря Святого Мартина Праведного, Королевская библиотека Бельгии. \ Фото: sciencepresse.qc.ca.

Слева направо: Аптекарь, публично готовящий препарат териак, под наблюдением врача, с. 1450-1512 гг. \ Флорентийская чума 1348 года: эпизод из Декамерона Боккаччо, гравюра Л. Сабателли старшего по Г. Боккаччо, 1313-1375 гг.

Танец Смерти

Слева направо: Руки Мадонны делла Мизерикордия, покрывающие группу завуалированных женщин, фрагмент фрески Джакомо де Бушиса под названием il Borlone. \ Фрагмент картины: Триумф смерти с танцем Смерти, Джакомо Борлоне де Бушис, XV век.

Слева направо: Молодая женщина, режущая лук, Луи де Сюруг, 1472 год. \ Торговец уксусом, Абрахам Боссе, середина-конец XVII века.

Божья кара

Иллюстрированная рукопись, XIV век. \ Фото: wordpress.com.

Фрагменты работы Мадонна смирения, Гвариенто да Арпо, 1345-1350 гг.

Ги де Шолиак перевязывает ногу папе Клименту VI в Авиньоне, Эрнест Борд, 1912 год. \ Фото: it.allpaintingsstore.com.

Святой Себастьян, ходатайствующий за больных чумой, Жосс (Йос) Лиферинкс, 1497-1499 гг. \ Фото: infobae.com.

Слева направо: Чумной доктор, вскрывающий бубон, гравюра на дереве, 1482 год. \ На этой иллюстрации XIV века чума изображена как наказание.

Нож для кровопускания, Германия, XVIII век. \ Фото: google.com.

Чумной доктор, XVII век. \ Фото: pinterest.com.

Преследование евреев, рукопись Жиля Ли Муисиса, около 1350 года. \ Фото: aboutmanchester.co.uk.

Эта гравюра XVI века принадлежит кисти Маркантонио Раймонди. \ Фото: commons.wikimedia.org.

P.S.

Триумф смерти, Питер Брейгель, 1562 год. \ Фото: nationalgeographic.com.

Слева направо: Натюрморт с маком, насекомыми и рептилиями, Отто Марсеус ван Скрик, около 1670 года. \ Иллюстрация из книги Вундеркинды истории, Пьер Боэтюо, 1560 год.

Автопортрет с испанским гриппом, Эдвард Мунк. \ Фото: medium.com.

Невежество = страх, Кит Харинг, 1989 год. \ Фото: huckmag.com.

Чума в Ашдоде, Никола Пуссен, 1630-31 годы. \ Фото: cevirigazetesi.org.