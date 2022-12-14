Какие произведения искусства создавали мастера Средневековья в разгар пандемий по всей Европе

Шекспир написал «Короля Лира» во время пандемии Чёрной смерти. И это не единственный пример того, как многие творческие личности создавали самые настоящие шедевры в мрачные времена. О том, как выглядело искусство в XIV веке, когда Чёрная смерть опустошила Европу, и как этот период был запечатлён в средневековом искусстве – далее в статье.
Memento Mori
Чёрная смерть. «Хроники Жиля Ли Муисиса» (1272—1352 гг), настоятеля монастыря Святого Мартина Праведного, Королевская библиотека Бельгии. \ Фото: sciencepresse.qc.ca.
В разгар Чёрной смерти жертвы хоронились в массовых захоронениях. На картине безымянного художника изображена одна из таких могил в городе Турне, Бельгия. Зритель видит пятнадцать человек, несущих гробы своих близких. И если присмотреться повнимательнее, то все лица фигур уникальны и полны эмоций, что было редкостью для средневекового искусства того времени (натурализм стал популярен только столетие спустя). Страх и горе очевидны в этой работе, черпающей вдохновение в том, что чувствовали люди в те времена.
Слева направо: Аптекарь, публично готовящий препарат териак, под наблюдением врача, с. 1450-1512 гг. \ Флорентийская чума 1348 года: эпизод из Декамерона Боккаччо, гравюра Л. Сабателли старшего по Г. Боккаччо, 1313-1375 гг.
Это изображение является деталью миниатюры в Хрониках Жиля Ли Муисиса, настоятеля монастыря Святого Мартина Праведного в Бельгии. Когда началась Чёрная смерть, скелеты и смерть были популярным мотивом, получившим названием Memento Mori, что в переводе с латыни означает «помни, что ты должен умереть». Работы Memento Mori напоминают зрителю, что смерть всегда маячит на горизонте. Как правило такие работы были созданы в виде натюрмортов с мёртвыми цветами, потухшими свечами, часами и жуткими скелетами. Работы Memento Mori были в основном популярны в XVII веке и в современности, однако эта миниатюрная деталь выше является примером того, насколько хрупко человечество перед глобальными катаклизмами и проблемами.
Танец Смерти
Слева направо: Руки Мадонны делла Мизерикордия, покрывающие группу завуалированных женщин, фрагмент фрески Джакомо де Бушиса под названием il Borlone. \ Фрагмент картины: Триумф смерти с танцем Смерти, Джакомо Борлоне де Бушис, XV век.
С другой стороны, танец смерти, или танец мёртвых, был популярным и интересным мотивом средневекового искусства. В одной из своих работ Джакомо Борлоне де Бушис из Клузоне, Италия, изображает людей всех слоёв общества, танцующих со скелетами для Королевы Смерти, которая стоит в верхней части работы, держа в руках два свитка.
Слева направо: Молодая женщина, режущая лук, Луи де Сюруг, 1472 год. \ Торговец уксусом, Абрахам Боссе, середина-конец XVII века.
Рядом с ней два скелета-громилы, вооружённые луками и аркебузой (которая была ранним прототипом мушкета). Королева стоит на открытом гробу, в котором лежат мёртвые тела Папы римского и императора, доказывая, что ни один человек не застрахован от этой болезни. Люди под Королевой Смерти молят её о пощаде, осыпая подарками и деньгами. Но Королева Смерти жаждет лишь одного - забрать всё то, что ей заблагорассудится. Для современного человека такие танцы покажутся абсурдом, но по тем временам это было единственное, что оставалось человеку перед тем, как уйти в мир иной.
Божья кара
Иллюстрированная рукопись, XIV век. \ Фото: wordpress.com.
Эта рукопись была написана в XIV веке в Тоскане, где почти половина населения умерла от этой болезни. А крошечное изображение со страницы средневекового художественного манускрипта полно действий и деталей. Дьяволы, почти замаскированные под херувимов, убивают людей внизу с помощью луков и стрел. Стрелы символизируют Чёрную Смерть, несущую хаос и смерть народу Италии. Стрелки часто появлялись в библейских метафорах и греческой мифологии, символизируя конец человечества. Маленькие дьяволы, подобные тем, что изображены в этой рукописи, были посланы самим Богом, чтобы причинить боль человечеству из-за их грехов. Целью этого изображения было вселить страх в религиозных людей, дабы они перестали грешить во избежание Чёрной Смерти. И судя по всему, художник, запечатлевший Божью кару и желающий остаться инкогнито, был вдохновлён этой идей.
Фрагменты работы Мадонна смирения, Гвариенто да Арпо, 1345-1350 гг.
Иконографии матери Иисуса Христа встречаются в церквях и алтарях повсюду и действительно определяют религиозное искусство. Эта панель была написана итальянским художником Гвариенто да Арпо в период с 1345 по 1350 год. Мария изображена сидящей, когда она кормит грудью младенца Христа. Она носит золотую корону, украшенную драгоценными камнями, а над её головой изображена фигура Бога, дающего Матери и Ребенку Свое благословение.
Ги де Шолиак перевязывает ногу папе Клименту VI в Авиньоне, Эрнест Борд, 1912 год. \ Фото: it.allpaintingsstore.com.
Титул Мадонны Смирения относится к Марии, представляющей материнскую фигуру для всех, кто молится и желает Божьей милости. Эта работа была создана, когда Чёрная смерть уничтожала целые общины по всей Европе и Азии, на тот момент люди безоговорочно верили в то, что случившееся – ничто иное, как Божья кара. Церковь воспользовалась этой уязвимостью, чтобы убедить больше людей обратиться в веру, заявив, что если бы люди молились и приходили в Церковь вычеркивать грехи из своей жизни, то они бы не заболели.
Святой Себастьян, ходатайствующий за больных чумой, Жосс (Йос) Лиферинкс, 1497-1499 гг. \ Фото: infobae.com.
Картина Жосса (Йоса) Лиферинкс была написана в эпоху Возрождения, но изображает время, когда чума опустошила общину, особенно в Павии, Италия, в VII веке. Это была меньшая чума, которая произошла за много лет до печально известной Чёрной смерти и изображает Святого Себастьяна, умоляющего Бога спасти больных и умирающих. Во время Чёрной смерти многие люди молились Святому Себастьяну в надежде искоренить болезнь из повседневной жизни, сделав Святого Себастьяна популярным святым в средневековом искусстве, который был написан на изображениях, подобных приведенному ниже, из церкви Сен-Крепен-Ибувильер во Франции.
Слева направо: Чумной доктор, вскрывающий бубон, гравюра на дереве, 1482 год. \ На этой иллюстрации XIV века чума изображена как наказание.
Это изображение, созданное в Германии в XV веке, показывает метод лечения жертв чумы во время Чёрной смерти. Врачи использовали острую палку, протыкали бубонный нарыв и выводили инфекцию из пациента. К сожалению, такое лечение не сработало, но показывает, что врачи делали всё возможное, чтобы искоренить болезнь, используя имеющуюся у них ограниченную информацию об инфекциях, бактериях и человеческом организме.
Нож для кровопускания, Германия, XVIII век. \ Фото: google.com.
На этой гравюре изображён доктор в типичной маске чумы XVII века, вспышки которой продолжались на протяжении веков, и люди не переставали искать способы защитить себя. Врачи надевали маски и другие странные средства защиты, чтобы лечить пациентов.
Но как выяснилось позже, маска чумного доктора была создана не в качестве защиты от чумы, а заимствована с итальянской сцены.
Чумной доктор, XVII век. \ Фото: pinterest.com.
Комедия дель Арте — это итальянская традиция, когда актёры переодеваются в разных персонажей с использованием разных масок и костюмов. Доктор был одет в маску, изображенную выше, с длинным носом, похожим на клюв и защитными очками. Когда в XVII веке снова разразилась Чёрная смерть, врачи стали использовать такие маски и очки, чтобы предотвратить проникновение болезни в их собственные тела, но безуспешно.
Преследование евреев, рукопись Жиля Ли Муисиса, около 1350 года. \ Фото: aboutmanchester.co.uk.
Обращение к врачу было не единственным способом, которым европейцы пытались избавиться от Чёрной смерти. Христиане верили, что еврейский народ несёт ответственность за распространение этой болезни. Сочетание этого и того факта, что еврейский народ не верит, что Иисус был Мессией, разозлило Бога, и поэтому он создал Чёрную Смерть.
Эта гравюра XVI века принадлежит кисти Маркантонио Раймонди. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Как и многие другие теории и методы искоренения этой болезни, еврейский народ не был ответственен за Чёрную смерть и умирал с той же скоростью, что и европейские христиане. Это не помешало христианам убивать своих соседей-евреев. Первая резня произошла во Франции в 1348 году, и вскоре по всему континенту произошли массовые убийства, одно из которых изображено в этой рукописи. В этой работе христиане сжигают еврейский народ в надежде на то, что Бог смилостивится и остановит болезнь. Неизвестно, сколько евреев было убито, но этот террор продолжался большую часть пандемии.
P.S.
Триумф смерти, Питер Брейгель, 1562 год. \ Фото: nationalgeographic.com.
Работа Питера Брейгеля Старшего «Триумф смерти», написанный спустя долгое время после событий Чёрной смерти, изображает олицетворение битвы между жизнью и смертью. «Триумф смерти» или смерть, победившая в битве с человечеством, была популярным мотивом во время ужасов Чёрной смерти. Созданный по образцу «Триумфа славы» поэта Петрарки, в котором обсуждаются эмоции солдат, успешно возвращающихся с войны, «Триумф смерти» исследует прямо противоположное. Скелеты тащат людей на смерть, а также унижают мёртвых, раскапывая могилы. Сцена наглядно демонстрирует неприятную реальность, которую болезнь приносит цивилизации, практически не оставляя надежды на выживание.
Когда Питер Брейгель писал эту работу, он был вдохновлён потрясениями, которые происходили в его собственной жизни, демонстрируя доказательства того, что «Триумф Смерти» был не только популярен в средневековом искусстве, но и оставался популярным для будущих художников.
Слева направо: Натюрморт с маком, насекомыми и рептилиями, Отто Марсеус ван Скрик, около 1670 года. \ Иллюстрация из книги Вундеркинды истории, Пьер Боэтюо, 1560 год.
Интересно исследовать искусство современных пандемий наряду с Чёрной смертью. Сравнение может проиллюстрировать то, как художники используют боль и разрушение для создания мощных образов. Мунк написал картину «Крик», но также известен своей серией работ, вдохновлённых эпидемией испанского гриппа в начале ХХ века. В работе под названием «Автопортрет с испанским гриппом» Мунк рисует себя смотрящим на зрителя из своей спальни, которая нарисована грубо и красочно, как будто он представляет себя в тумане. Возможно, художник мечтал о безопасности и комфорте своего дома, чтобы перенестись во внешний и умирающий мир, или его дом - это пузырь безопасности, где он пребывает в состоянии, подобном сну, неспособный взаимодействовать с другими снаружи.
Автопортрет с испанским гриппом, Эдвард Мунк. \ Фото: medium.com.
Мунк, чья мать и сестра умерли от туберкулёза, всегда боялся смерти и болезней. Он сам всегда был больным человеком и изображал боль, которую часто испытывал. Неясно, заразился ли Эдвард испанским гриппом, но ясно, что болезнь повлияла на его работу.
Работа под названием «Невежество = страх», созданная Китом Харингом в 1989 году, была реакцией на эпидемию СПИДа, которая разрушила жизни многих людей, в том числе представителей ЛГБТК-сообщества, включая самого художника, умершего от СПИДа в 1990 году.
Невежество = страх, Кит Харинг, 1989 год. \ Фото: huckmag.com.
Эта работа отражает разочарование людей по поводу мер правительства по борьбе с эпидемией СПИДа. Если они и отвечали, то без особого беспокойства, потому что многие считали, что болезнь поражает только людей нетрадиционной ориентации, что было совсем не так. Харинг считал, что правительство и другие гомофобные люди не знали о реальных опасностях болезни, связывающей невежество со страхом и молчание со смертью. В этой работе он призывает зрителя высказываться, поддерживать других и не позволять дезинформации затуманивать суждения.
Чума в Ашдоде, Никола Пуссен, 1630-31 годы. \ Фото: cevirigazetesi.org.
Искусство всегда можно найти даже в самые мрачные времена, и будь то Чёрная смерть, Испанский грипп или эпидемия СПИДа, искусство создавалось с использованием боли, разочарования, страха и смерти в качестве источника вдохновения. Средневековое искусство подробно исследует эти эмоции, давая современному зрителю представление о том, каково было жить во время одной из самых смертоносных пандемий, которые когда-либо видел мир.
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