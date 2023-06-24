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15 заботливых и нежных голливудских отцов

Несмотря на то, что в СМИ часто мелькают фотографии разгульной жизни многих знаменитостей, есть все же среди звезд те, кто давно обзавелся семьей и все свободное время проводит с родными и близкими. Мы подобрали для вас несколько милых фотографий заботливых и нежных голливудских отцов со своими детьми.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Мэттью МакКонахи и его дочка Вида.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Малышка Инди в руках отца, Криса Хемсворта.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Бен и его младшая дочь Серафина Роуз Элизабет Аффлек.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Вин Дизель и малышка Паулина, названная в честь Пола Уокера

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Орландо Блум и Флинн Блум.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Марк Уолберг с Брендоном и Майклом.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Ченнинг Татум и его малышка Эверли.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Хью Джекман в парке с дочкой Авой.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Джастин и Сайлас Тимберлейк.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Колин Фаррелл с сыном Джеймсом.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Лев Шрайбер и его младший сынишка Сэм.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Мэтт Деймон с дочками Изабеллой (справа) и Стеллой (на руках).
15 заботливых и нежных голливудских отцов

Брэд Питт с дочкой Шайло Нувель.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Том Круз и Сури.

15 заботливых и нежных голливудских отцов

Брюс Уиллис и маленькая Эвелин.

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