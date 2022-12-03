7 восхитительно-вкусных завтраков на скорую руку

Сложнее всего – придумывать каждый день, что приготовить питательного на завтрак. И когда обычные бутерброды с чаем, а также яичница знатно поднадоели, стоит использовать следующие семь рецептов, которые помогут утолить голод и наслаждаться яркими вкусами.
1. Овсянка
Овсянка с ягодами. \ Фото: coopm.art.
Если утром совсем нет времени на приготовление еды – тогда можно попробовать сделать всё заранее. Например, приготовить ленивую овсянку в баночке с вечера, которая, пропитавшись йогуртом, будет удивительно вкусной.
Ингредиенты:
• Хлопья овсяные – 255 г;
• Йогурт обычный – 125 мл;
• Мёд – 1 ст.л;
• Банан – 1 шт;
• Ягоды – 55 г;
• Шоколад черный.
Очень вкусная ягодная овсянка. \ Фото: dreamstime.com.
Способ приготовления:
• Баночки предварительно промыть и высушить;
• Засыпать внутрь хлопья;
• Залить мёдом и йогуртом;
• Тщательно перемешать;
• Засыпать следом ягоды, нарезать кусочки бананов;
• Натереть сверху шоколадную стружку на мелкой тёрке;
• Закрыв крышкой, отправить пропитываться в холодильник на ночь;
• Подавать охлажденной.
2. Гренки
Гренки. \ Фото: google.com.
Классический сбалансированный завтрак из Франции – это гренки с добавлением ароматной корицы. Аппетитно, сытно, быстро и главное – очень вкусно!
Ингредиенты:
• Ломти светлого хлеба – 4 шт;
• Яйца – 2 шт;
• Молоко – 55 мл;
• Масло сливочное – 55 г;
• Соль, сахар;
• Корица.
Хрустящие и румяные гренки. \ Фото: eztfozdki.blogstar.hu.
Способ приготовления:
• Молоко взбить вместе с яйцами;
• Ввести сахар и соль;
• Перемешать;
• Засыпать корицу;
• Довести до однородности;
• Хлеб макнуть в получившуюся смесь;
• Дать пропитаться со всех сторон;
• Смазать сковороду маслом;
• Обжарить хлеб с двух сторон до корочки.
3. Блинчики
Блинчики. \ Фото: melarossa.it.
Настоящая классика для завтрака – это сытные и вкусные блинчики. И поскольку этот прием пищи может быть легким, стоит попробовать начинить их не мясом, а с помощью сподручных фруктов, к примеру, яблок и груш.
Ингредиенты:
• Молоко – 255 мл;
• Яйца – 2 шт;
• Сахар – 1,5 ст.л;
• Соль – щепотка;
• Масло сливочное – 65 г;
• Ванилин – щепотка;
• Мука – 255 г.
Для начинки:
• Яблоко – 1 шт;
• Груши сладкие – 2 шт;
• Пудра – несколько столовых ложек.
Блины на завтрак. \ Фото: all-nationz.com.
Способ приготовления:
• Фрукты вымыть и накрошить на слайсы;
• Залить воду в кастрюлю;
• Засыпать фрукты;
• Довести до кипения;
• Уменьшив мощность огня, проварить четыре минуты;
• Муку соединить с яйцами;
• Тщательно вымесить;
• Ввести все сыпучие ингредиенты;
• Снова вымесить;
• Сковороду смазать маслом;
• Приготовить блинчики, обжаривая с двух сторон до золотистости;
• На готовые блины выложить начинку;
• Аккуратно завернуть, защипывая края;
• Сдобрить пудрой.
4. Фриттата
Фриттата. \ Фото: stringfixer.com.
Фриттата представляет собой одну из разновидностей омлета. При этом он пышный, мягкий, сочный и имеет уникальный вид, а также – итальянские корни.
Ингредиенты:
• Яйца – 4 шт;
• Сыр – 55 г;
• Ветчина – 105 г;
• Брокколи – 105 г;
• Помидор – 1 шт;
• Перец – 1 шт;
• Соль и специи.
Завтрак на скорую руку. \ Фото: mybookrecipes.com.
Способ приготовления:
• Духовку предварительно поставить на нагрев до 180 градусов;
• Яйца вбить в миску;
• Сдобрить солью и специями;
• Тщательно перебить;
• Натереть следом сыр;
• Снова перемешать;
• Овощи вымыть и накрошить;
• Обжарить до средней готовности;
• Ветчину накрошить на кубики;
• Добавить к овощам;
• Залить яйцами;
• Обжаривать до момента появления корочки на нижней части;
• После отправить в духовку;
• Готовить, пока верхушка не поднимется выше и не покроется лёгкой корочкой.
5. Круассаны
Сэндвич с круассаном. \ Фото: cn.dreamstime.com.
Если вам нужен более плотный и насыщенный завтрак – можно приготовить круассаны с начинкой. На это уйдет всего пятнадцать минут и минимум ингредиентов, часть из которых можно подготовить с вечера.
Ингредиенты:
• Круассаны – 4 шт;
• Яйца – 2 шт;
• Куриное филе – 105 г;
• Грибы – 55 г;
• Масло сливочное – кубик;
• Зелень – пучок;
• Специи, соль.
Круассан с оригинальной начинкой. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Курицу предварительно зачистить и отварить до полной готовности;
• Охладить;
• Нарезать кубиком;
• Грибы промыть и тоже нарезать;
• Вместе с мясом обжарить на кусочке масла;
• Сдобрить солью и специями;
• Перемешать;
• Томить под закрытой крышкой около пяти минут;
• Яйца отдельно взбить со специями;
• Залить смесь на сковородку;
• Прожарить до полной готовности со всех сторон;
• Круассаны предварительно отправить в микроволновку;
• Нагреть в течение двадцати секунд на средней мощности;
• Разделить на половинки, сделав «кармашек»;
• Начинить с помощью готового мяса и грибов;
• Вымыть и нарубить зелень;
• Начинить ею следом.
6. Пудинг
Пудинг. \ Фото: google.com.
Такой десерт в Англии считается наиболее распространенным и популярным, особенно в качестве завтрака. А потому сегодня мы поделимся вариантом от Джейми Оливера, который понравится всем сладкоежкам!
Ингредиенты:
• Ягоды – 805 г;
• Сахар – 155 г;
• Сок цитрусовый – 135 мл;
• Хлеб белый ломтями – 8 шт;
• Варенье из ягод – 2 ст.л;
• Ваниль.
Лёгкий, нежный и воздушный пудинг. \ Фото: thehabitat.com.
Способ приготовления:
• Форму предварительно подготовить;
• Застелить пленкой или фольгой в несколько слоев;
• Ягоды промыть и зачистить;
• Удалить стебельки;
• Если используются замороженные – предварительно дать оттаять и убрать жидкость;
• Крупные фрагменты разделить на кубики;
• Засыпать в кастрюлю;
• Добавить сахар и сок;
• Ввести ваниль;
• Перемешать;
• Отправить на маленький огонь;
• Томить около шести минут до выделения сока;
• Довести до растворения сахара;
• Снять с огня и охладить;
• С хлеба удалить жесткие корочки;
• Промазать вареньем;
• Выложить на дно формы так, чтобы не было зазоров;
• Следом накрыть ягодами;
• Залить жидкостью, оставшейся в кастрюле;
• Накрыть ягоды остатками хлеба;
• Концы пленки подтянуть, немного придавливая и создавая округлую форму пудингу;
• Накрыть сверху блюдцем;
• Поставить на него бутылку кефира или что-то тяжелое;
• Отправить на ночь в холодильник;
• Подавать охлажденным.
7. Панкейки
Панкейки.\ Фото: pinterest.com.
Традиционные американские оладушки – один из самых популярных вариантов, что можно покушать на завтрак под кофе или чай.
Ингредиенты:
• Мука – 255 г;
• Сахар – 2 ст.л;
• Яйцо – 1 шт;
• Молоко – 255 мл;
• Банан – 1 шт;
• Масло сливочное – 3 кубика;
• Мёд – 3 ст.л;
• Сода – на кончике ножа;
• Соль – по вкусу.
Оладушки. \ Фото: stringfixer.com.
Способ приготовления:
• Соединить муку с сыпучими ингредиентами;
• Перемешать;
• Ввести молоко;
• Следом – яйца с маслом;
• Замесить тесто, доводя до однородности;
• Смазать сковороду маслом;
• Зачерпнув тесто ложкой, выложить на прогретую поверхность;
• Перевернуть, когда на поверхности образуются пузырьки воздуха;
• Обжарить с двух сторон до румяности;
• Подавать, полив мёдом и нарезав кусочками банан.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии