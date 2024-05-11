Судьба змеелова: как ученый-долгожитель пережил 172 укуса ядовитых змей

Серпентарий в Майами: амбициозный проект человека-змеи.

Билл Хааст с юности ловил змей.

Билл Хааст открыл в Майами серпентарий, который пользовался огромной популярностью у туристов.

Билл Хааст верил в пользу змеиного яда.

Вход в серпентарий украшала гигантская фигура ядовитой змеи.

Гигантская розовая кобра у входа в серпентарий.

Смелые эксперименты Билла Хааста.

Билл Хааст за свою жизнь пережил 172 укуса ядовитых змей.

Слева - сцеживание змеиного яда; справа - выступление перед публикой.