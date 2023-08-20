Зеркальное отражение традиций и современности: в Китае открыт новый культурный центр

MUDA Architects представила свой последний проект в городе Хайкоу. После нескольких лет тщательного планирования и масштабных строительных работ открывается Центр для посетителей парка Хайкоу Сисю – яркое архитектурное чудо, гармонично вписывающееся в пышные окрестности провинции Хайнань, дарящее гостям и жителям города незабываемые впечатления. И это неудивительно, ведь специалисты архитектурной студии вдохновлялись местными культурными традициями. При этом не забыли об инновационных внедрениях, принципах современного дизайна и устойчивости.
Центр для посетителей парка Хайкоу Сисю от MUDA-Architects: зеркальное отражение традиций и современности (Китай). | Фото: arch2o.com.
Западный регион Хайнань в Китае известен своими богатыми природными ресурсами и зелеными тропическими пейзажами. Однако урбанизация, ставшая причиной активного роста городского населения, у властей и специалистов вызывает опасение того, что природная и культурная самобытность провинции может быть утрачена навсегда. Чтобы немного приостановить процесс и постараться сохранить аутентичность региона, было принято решение о строительстве культурного центра, призванного стать связующим звеном между природой и массивом бетонных сооружений, а также соединить мудрость и культурные традиции прошлого с сегодняшними и будущими приоритетами.
Haikou Xixiu Park Visitor Center – архитектурное чудо, гармонично вписывающееся в пышные окрестности и дарящее посетителям незабываемые впечатления (Хайкоу, Китай). | Фото: globaldesignnews.com.
На сегодняшний день западная часть прибрежного города Хайкоу пока еще может похвастаться роскошными тропическими пейзажами и богатыми природными ресурсами, парки которой используются в качестве выставочных площадей, демонстрирующих как пышный растительный мир, так и богатое культурное наследие региона с не менее впечатляющим историческим прошлым. Все это вызывает повышенный интерес у жителей и гостей города, пресытившихся бетонными джунглями, привлекая большое количество посетителей, тем более что для них стараются создать все условия для комфортного и гармоничного отдыха.
Разработкой проекта Haikou Xixiu Park Visitor Center занимались специалисты MUDA-Architects, заботящиеся о сохранности природы, следовании традициям, и не упускающие из виду инновационные методы.
Чтобы разнообразить пространство и увеличить возможности, у входа в крупнейший парк города Хайкоу Сисю, рядом с главной дорогой и северной подземной парковкой, появился футуристический Центр для посетителей парка, который стал главной достопримечательностью общественного пространства. Проектированием нового объекта занимались специалисты архитектурной студии MUDA Architects, перед которыми были поставлены конкретные задачи – гармоничное интегрирование масштабного архитектурного объекта в существующую планировку парка. Они прекрасно понимали желание горожан, мечтающих вырваться из повседневного «бетонного мешка», чтобы хоть на время воссоединиться с природой и культурной историей. Чтобы решить эту задачу, разработчики проявили чудеса изобретательности, задавая моду на новое мышление в области городского планирования и дизайна.
Макет нового культурного центра Haikou Xixiu Park Visitor Center, расположенного у входа в центральный городской парк, быстроразвивающегося района Хайкоу.
Овальная структура здания органично сочетается с естественными контурами участка (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай). | Фото: globaldesignnews.com.
Форма, функция и диалог: Эллиптические и криволинейные формы здания Центра посетителей парка Хайкоу Сисю (Haikou Xixiu Park Visitor Center) сочетаются и гармонируют с экологическим контекстом парка. Диалогу между архитектурным объектом, городским пространством и природным окружением способствуют сразу несколько элементов: форма сооружения, напоминающая гигантскую овальную гальку; такой же формы открытое пространство в центре строения, смотрящее на весь мир сквозь огромное отверстие; трехмерная крыша, постепенно соединяющаяся с землей; изогнутый стеклянный фасад, открывающий 360 градусную панораму.
Стеклянный фасад создает впечатление, что крыша парит над землей (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай). | Фото: muda-architects.com.
Отсутствие внутренних перегородок и стен обеспечивает посетителей захватывающим 360 градусным обзором (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай). | Фото: arch2o.com.
Дизайн центра в целом дополняет планировку Центра, его криволинейные границы органично сочетаются с естественными контурами участка природной зоны и ее дизайном. Этому способствует выбор материала для облицовки фасада и эффектной крыши. Фасад изготовлен из максимально прозрачного стекла, что обеспечивает беспрепятственный обзор и четкость из-за чего кажется, что крыша опирается не на стены, а на верхушки деревьев. Если же смотреть на здание со стороны, то возникает ощущение, что крыша парит над землей.
Разработчики переосмыслили традиционные соломенные крыши местных хижин, перевернув их вверх тормашками (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай). | Фото: globaldesignnews.com.
Инновационный дизайн крыши обеспечивает сбор дождевой воды и погружает посетителей в фантастическую атмосферу (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай). | Фото: designboom.com.
При этом трехмерная изогнутая крыша, изготовленная из титановых и алюминиевых панелей, накрывающая основное здание и окружающая овальный внутренний двор, отражает лучи солнца и ближайшее окружение, чем создает динамичный образ. Особенно это заметно, если стоять в том месте, где крыша изящно ниспадает каскадом, образуя четыре уровня, напоминая движение воды и отдавая дань уважения традиционным жилым формам региона.
Нависающая крыша и перфорированные панели-жалюзи обеспечат затенение в самую жаркую пору дня (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай).
Помимо эффектного эстетического посыла эти материалы являются экологически безопасными, что совсем немаловажно для сохранности экосистемы природной зоны. А для обеспечения посетителей комфортным микроклиматом с минимальным потреблением электроэнергии предусмотрены перфорированные алюминиевые жалюзи в форме острого урезанного треугольника, которые в тандеме с выступающей крышей способствуют поддержанию нужной температуры. Выступающие элементы также создают волнообразную картинку, перекликающуюся с прибрежными чертами, что делает образ всего здания более завершенным и органичным.
Крыша, выходящая далеко за пределы здания, обеспечивает тень, защиту от дождя и впечатляющий визуальный эффект (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай).
Внутренний дворик перед входом в самую яркую достопримечательность парковой зоны (Haikou Xixiu Park Visitor Center Китай). | Фото: designboom.com.
Кстати сказать, выступающая овальная крыша с большим отверстием в виде глаза обеспечивает тень в солнечную погоду и дополнительным укрытием во время дождей. При этом не препятствует прохождению свежего воздуха во внутренний двор, который является впечатляющей переходной зоной между внешним и внутренним пространством. В глубине овального пространства предусмотрен главный вход, к которому подводят эффектные линии крыши, мягко направляющие посетителей внутрь Центра.
Отрытое пространство вестибюля, занимающего практически весь первый уровень (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай). | Фото: muda-architects.com.
Уютное кафе станет дополнительной зоной для общения и приятного времяпровождения (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай). | Фото: designboom.com.
Внутренняя структура самого здания повторяет форму трехмерной крыши, ее многоярусность и волнообразную форму. Продуманная последовательность зон делает пребывание более интересным, зовущим исследовать самые потаенные уголки здания, при этом маршруты движения интуитивно понятны и доступны как взрослым, так и детям, ведь для ребятни созданы все условия для безопасного познания и активных развлечений.
Территория нового Центра организована так, чтобы каждый посетитель нашел занятие по душе (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай).
Сразу у входа горожан и гостей Хайкоу встречает объемный вестибюль, не перекрывающий доступ к другим зонам и обеспечивающий захватывающий панорамный обзор. Его логическим продолжением является универсальная выставочная зона для временных экспозиций и уютное кафе. Дальнейшее продвижение вверх по пандусу приведет к кабинетам и зонам с определенной спецификой на втором этаже. На этом уровне находятся: административный центр, зоны наблюдения, детский сад и игровая площадка со всевозможным оборудованием, медицинский центр, уединенные пространства и санузлы.
Авторы Novate.ru хотели бы особо подчеркнуть, что единственным украшением внутреннего пространства являются колонны из белой стали, которые поддерживают потолок, визуально разграничивают разные функциональные зоны и создают динамичную эстетику.
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