Зеркальное отражение традиций и современности: в Китае открыт новый культурный центр

Центр для посетителей парка Хайкоу Сисю от MUDA-Architects: зеркальное отражение традиций и современности (Китай). | Фото: arch2o.com.

Haikou Xixiu Park Visitor Center – архитектурное чудо, гармонично вписывающееся в пышные окрестности и дарящее посетителям незабываемые впечатления (Хайкоу, Китай). | Фото: globaldesignnews.com.

Разработкой проекта Haikou Xixiu Park Visitor Center занимались специалисты MUDA-Architects, заботящиеся о сохранности природы, следовании традициям, и не упускающие из виду инновационные методы.

Макет нового культурного центра Haikou Xixiu Park Visitor Center, расположенного у входа в центральный городской парк, быстроразвивающегося района Хайкоу.

Овальная структура здания органично сочетается с естественными контурами участка (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай). | Фото: globaldesignnews.com.

Стеклянный фасад создает впечатление, что крыша парит над землей (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай). | Фото: muda-architects.com.

Отсутствие внутренних перегородок и стен обеспечивает посетителей захватывающим 360 градусным обзором (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай). | Фото: arch2o.com.

Разработчики переосмыслили традиционные соломенные крыши местных хижин, перевернув их вверх тормашками (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай). | Фото: globaldesignnews.com.

Инновационный дизайн крыши обеспечивает сбор дождевой воды и погружает посетителей в фантастическую атмосферу (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай). | Фото: designboom.com.

Нависающая крыша и перфорированные панели-жалюзи обеспечат затенение в самую жаркую пору дня (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай).

Крыша, выходящая далеко за пределы здания, обеспечивает тень, защиту от дождя и впечатляющий визуальный эффект (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай).

Внутренний дворик перед входом в самую яркую достопримечательность парковой зоны (Haikou Xixiu Park Visitor Center Китай). | Фото: designboom.com.

Отрытое пространство вестибюля, занимающего практически весь первый уровень (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай). | Фото: muda-architects.com.

Уютное кафе станет дополнительной зоной для общения и приятного времяпровождения (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай). | Фото: designboom.com.

Территория нового Центра организована так, чтобы каждый посетитель нашел занятие по душе (Haikou Xixiu Park Visitor Center, Китай).