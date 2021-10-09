Самые колоритные традиции барбекю в разных странах мира

Понятие «барбекю» охватывает различные способы приготовления пищи: на гриле, на костре, в земляной яме и глиняной печи.
В Южной Америке, Африке, Азии существуют региональные различия и особые традиции барбекю. Редакторы CNN рассказали о наиболее колоритных и атмосферных обычаях барбекю в разных странах мира.
Браай, Южная Африка
Браай – это своеобразный южноафриканский пикник, на котором встречаются компании друзей и родственников и готовят на свежем воздухе сочные стейки, колбаски, куриный шашлык, свиные ребра, жареные овощи и многие другие блюда.
Асадо, Аргентина
По словам аргентинского шеф-повара Гильермо Перно, идеальный асадо – это сладкая свинина и говяжьи колбаски, зобная железа теленка и кровянка. Также при приготовлении мяса асадо должна использоваться крупная соль и соус чимичурри, который состоит из петрушки, чеснока, уксуса и перца чили.
Якитори, Япония
Якитори – это маленькие куриные шашлычки, посаженные не на привычные для нас шампура, а на бамбуковые палочки. Такое мясо жарится над углями, подается с солью или соусом тарэ. В виде якитори может быть приготовлено не только куриное мясо, но и говяжье, свиное, а также овощи или морепродукты.
Чураско, Бразилия
Чураскерия – особый бразильский ресторан, где мясо подают в формате чураско – то есть в неограниченном количестве. Подавать мясо официанты прекратят лишь тогда, когда посетитель сам об этом попросит. При этом, к мясным блюдам гости ресторана могут заказать множество салатов, солений, овощей, хлеба и других закусок.
Лечон, Филиппины
Если на Филиппинах отмечают большой и важный праздник, на столе появляется сытный лечон – жареная на вертеле или в духовке целая свинья. Рецепты лечона в каждом регионе Филиппин отличаются, однако в любом случае блюдо остается аппетитным, пряным, жирным и горячим.
Тандур, Индия
Тандур – это мясо, приготовленное в особой печи-жаровне тандыре. В древние времена многие азиатские народы кочевали и готовили еду в ямах на углях. Традиция усовершенствовалась, и пищу стали готовить в глиняных казанах тандырах.
Таким образом готовятся, к примеру, знаменитые индийские цыплята тандури, которых маринуют в йогурте и специях и подают с пшеничными лепешками и рисом.
Монгольский BBQ, Тайвань
Монгольское барбекю в Тайване состоит из комбинации нарезанного мяса, лапши и овощей, быстро приготовленных на плоской круглой металлической поверхности. Кулинарная техника сформировалась под влиянием японского тепаньяки и китайского стир-фрай.
Лово, Фиджи
Традиционное барбекю на островах Фиджи – это приготовление пищи в земляной печи лово. Чтобы приготовить свинину, курицу, овощи или морепродукты, их заворачивают в листья растения таро или в банановые листья и в течение двух-трех часов запекают на раскаленных камнях.
Уму, Самоа
Накануне традиционного воскресного праздника жители Самоа ловят свежую рыбу, забивают свиней, собирают листья таро, плоды хлебного дерева и раскалывают кокосы. Из кокосового крема, лука, лимонного сока и крема здесь готовят основное блюдо палусами, а завернутую в листья таро рыбу или мясо жарят как гарнир.
Gogigui, Корея
Традиционное корейское барбекю – это жареная нарезанная свинина, говядина, курятина и рис. Также на столе должен стоять традиционный корейский алкогольный напиток соджу – ликер, отдаленно напоминающий саке.
Пачаманка, Перу
Во время сбора урожая и в период религиозных праздников перуанцы устраивают пачаманку – барбекю, напоминающее лово на Фиджи. Здесь тоже выкапывают яму в земле и для приготовления еды используют горячие камни. Запекают в Перу картофель, кукурузу, бобовые и маринованное мясо, обернутое банановыми листьями.
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