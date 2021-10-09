Самые колоритные традиции барбекю в разных странах мира

Понятие «барбекю» охватывает различные способы приготовления пищи: на гриле, на костре, в земляной яме и глиняной печи.



В Южной Америке, Африке, Азии существуют региональные различия и особые традиции барбекю. Редакторы CNN рассказали о наиболее колоритных и атмосферных обычаях барбекю в разных странах мира.



Браай, Южная Африка

Асадо, Аргентина

Якитори, Япония

Чураско, Бразилия

Лечон, Филиппины

Тандур, Индия

Монгольский BBQ, Тайвань

Лово, Фиджи

Уму, Самоа

Gogigui, Корея

Пачаманка, Перу