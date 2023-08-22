Почему люди стремятся Норвегию, чтобы, рискуя, постоять на огромном камне над бездной

Упадёт или не упадёт?

Местные красоты и вид с камня.

Так он выглядит со стороны, когда на нём нет людей.

Такой вид открывается с камня.

Рискованное удовольствие.

Интересно, сколько выдержит этот камень а точнее, сжимающие его стены.

Под камнем 1000 метров.

Где искать этот камень?

Живописная дорожка для туристов.

На камне можно стоять, сидеть, а смельчаки даже исполняют трюки.

Иногда на камень встают вдвоём.

Этот мотоциклист очень отчаянный человек.

Фотографии получаются очень оригинальные и эффектные.