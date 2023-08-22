Почему люди стремятся Норвегию, чтобы, рискуя, постоять на огромном камне над бездной

Этот огромный валун в прямом смысле завис в небе на километровой высоте, застряв между двумя стенами скал. Выглядит это красиво и завораживающе, но особенно ошеломляет, когда ты видишь стоящего или сидящего на этом камне человека. Словно песчинка, он кажется таким маленьким и беззащитным над пропастью. Ведь всего один неосторожный шаг – и человек окажется в бездне. Валун Кьерагболтен считается самым опасным камнем в мире, однако каждый день сюда, в Норвегию, приезжают все новые и новые смельчаки, желающие на него взобраться.
Упадёт или не упадёт?
Опасный камень находится на одном из самых популярных известных горных плато Норвегии, которое носит название Кьераг. Это известный пешеходный туристический маршрут, по которому ходят любители полюбоваться горными красотами.
Местные красоты и вид с камня.
Стиснутый тисками скал и висящий на высоте 1000 метров 5-кубометровый камень, конечно, смотрится со стороны оригинально, но все-таки сам по себе он не так интересен, как вместе с забравшимся на него человеком.
Так он выглядит со стороны, когда на нём нет людей.
Если задуматься о том, как этот камень сюда попал, можно предположить, что когда-то давным-давно он летел в пропасть, но застрял. Насколько плотно он «сидит» в этих тисках? Можно сказать, что это показала практика: тысячи человек ежегодно наступают на эту глыбу и она не падает. С другой стороны, закрадывается коварная мысль о том, что всему есть предел, в том числе прочности контакта камня и отвесных скал, и чей-то шаг может стать последней каплей, которая продвинет его вниз.
Такой вид открывается с камня.
Рискованное удовольствие.
Со стороны и правда кажется, что камень держится буквально на честном слове, однако пока он не падает и висит над пропастью много лет, туристы продолжают испытывать его на прочность.
Интересно, сколько выдержит этот камень а точнее, сжимающие его стены.
Кстати, случаев, чтобы с камня кто-то упал, поскользнувшись или оступившись, тоже, похоже, не было – по крайней мере, официальной такой информации найти не удалось. А вот прыжки бейсджамперов, облюбовавших это место, увы, частенько заканчиваются несчастными случаями или даже смертью. Так что в сравнении с ними постоять на камне очень даже безопасно – конечно, если хватит физических сил сюда подняться, смелости, а также если все в порядке с вестибулярным аппаратом (от большой высоты и избытка эмоций может запросто закружиться голова).
Под камнем 1000 метров.
Где искать этот камень?
Гора Кьераг возвышается над водами Лизефьорда в Рюфилке на 1084 метра. Она выше, чем другие горы, окружающие её, поэтому ее легко заметить. До самой горы, правда, придется ехать на машине (из столицы Норвегии Осло путь займет часов шесть). Подъем на само плато горы Кьераг, где находится «опасный» камень, занимает ещё 2,5 часа (протяженность пути – около 10 км), причем в туман тут не заблудишься, поскольку есть разметка и указатели.
Живописная дорожка для туристов.
Поскольку от желающих взобраться на камень нет отбоя, обычно к застрявшему между скалами валуну выстраивается очередь. Она идет с тропинки, которую можно увидеть за соседней скалой. Где начало очереди – подскажет вывеска. Также гостей просят освобождать место для возвращающихся с камня людей.
Чтобы ступить на камень Кьерагболтен, нужно сначала зайти за другую скалу и сделать большой шаг. По мнению тех, кто уже прошел такой опыт, это не так страшно, как кажется, если только у человека нет боязни высоты или проблем с равновесием.
На камне можно стоять, сидеть, а смельчаки даже исполняют трюки.
Размеры валуна позволяют не только свободно на нем сидеть, но даже разместиться вдвоем (хотя, по правилам безопасности, которые озвучивают гиды, вставать на камень можно только по одному).
Иногда на камень встают вдвоём.
Кстати, в интернете есть фото экстремалов, которые забирались на этот камень и на велосипеде, и на мотоцикле, и даже делали на нем всякие акробатические стойки, но повторять такие рискованные «подвиги» никому не рекомендуется.
Этот мотоциклист очень отчаянный человек.
Для того чтобы получилось эффектное фото взобравшегося на камень человека, нужно, чтобы кто-то посторонний снимал его, расположившись с другой стороны, но даже если турист один, он всегда может попросить кого-то из других посетителей его сфотографировать (обычно на такие просьбы здесь охотно откликаются). А вот сфотографировать камень с воздуха не получится, потому что запускать беспилотники тут запрещено.
Фотографии получаются очень оригинальные и эффектные.
Кстати, некоторые туристы приезжают в эти края и поднимаются на гору не только ради острых ощущений и красивых фотоснимков, но и с надеждой, что камень им поможет в жизни. Любители мистики верят, что если загадать желание, стоя на этом камне, оно обязательно сбудется.
Текст: Анна Белова
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