Самые полезные из орехов и семечек

О полезных свойствах орехов и семечек не слышал разве что ленивый, тем не менее, редко кто из нас употребляет эти продукты в пищу в достаточном количестве.









А ведь их непременно следует включить в состав ежедневного меню. Орехи и семечки являются очень важным дополнением ко многим даже самым низкокалорийным блюдам и способны дать организму жизненно необходимые микроэлементы. Попробуйте постепенно добавлять в ваш рацион комбинации из нескольких нижеприведённых видов орехов и семечек. Начать можно с небольших порций, и уже очень скоро вы ощутите прилив новых сил, бодрости и энергии.



Миндаль

Кешью

Семена чиа

Семена тыквы

Семечки подсолнуха

Грецкие орехи