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10 побережий, на которых хочется остаться навсегда

1. Causeway Coastal Route


Северная Ирландия

10 побережий, на которых хочется остаться навсегда

Тысячи шестиугольных базальтовых колонн считаются мостовой троллей, прошедших здесь от гнева Одина и других богов. На самом же деле, эти причудливые скальные образования — результат извержения вулкана.

2. Южный остров


Новая Зеландия

10 побережий, на которых хочется остаться навсегда

Вся эта природная красота была показана Питером Джексоном в трилогии «Властелин колец», да так, что даже местные задаются вопросом — куда подевался Гэндальф, гномы и орки?

3. Патагония


Аргентина

10 побережий, на которых хочется остаться навсегда

Путешествие на юг, по знаменитой трассе RN-3 проведет вас мимо колоний пингвинов и живописных поселений. Дорога идет вплоть до Огненной Земли, которая сама по себе достойна отдельного приключения.

4. Кейп-Пойнт


Южная Африка

10 побережий, на которых хочется остаться навсегда

Эта поездка подойдет самым бесстрашным туристам: юго-западная оконечность мыса Кейп-Пойнт славится ураганными ветрами и огромными волнами, которые готовы смыть в океан зазевавшегося путешественника. Местный маяк официально признан самым крепким в мире.

5. Биг Сюр


Калифорния

10 побережий, на которых хочется остаться навсегда

Big Sur лучше всего выглядит из окна машины: длинный спуск по одному из самых скалистых побережий Калифорнии, с видом на Тихий океан, способен впечатлить и самого бывалого туриста.

6. Залив Халонг


Вьетнам

10 побережий, на которых хочется остаться навсегда

Изумрудный бассейн, расположенный на северо-восточном побережье Вьетнама, оброс огромным количеством легенд. Местные жители считают, что залив был создан умирающим драконом, хвостом разбившим окружающие скалы.

7. Снайфедльснес


Исландия

10 побережий, на которых хочется остаться навсегда

Зачем вообще нужны путешествия по миру, когда можно просто поехать в Исландию? Драматически прекрасный полуостров Снайфедльснес обладает всем необходимым набором красот — от черных галечных пляжей и скалистых утесов, до огромного ледника.

8. 12 апостолов


Австралия

10 побережий, на которых хочется остаться навсегда

Great Ocean Road получил неофициальное название «12 апостолов» благодаря высоким известняковым стекам, довлеющим над всем побережьем. Вид отсюда открывается просто ошеломляющий.

9. Кронштейн-Айленд


Шотландия

10 побережий, на которых хочется остаться навсегда

Остров Стаффа безлюден с конца восемнадцатого века, но здесь по-прежнему есть, на что взглянуть. Самым впечатляющим, безусловно, станет поход к пещерам Фингала, где шестиугольные базальтовые колонны выступают как бы продолжением знаменитой Дороги Троллей.

10. Лофотенские острова


Норвегия

10 побережий, на которых хочется остаться навсегда

Архипелаг состоит из шести больших и целой сотни мелких островков, драгоценными камнями мерцающих под сполохами северного сияния. Лофотенские острова стали музой для многих художников — до боли прозрачные, голубые воды омывают скалистые берега, достойные оставаться в вечности.

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