Нераскрытые преступления. Самые зловещие случаи в истории криминалистики

В криминалистическом мире нередко встречаются так называемые «висяки». Большинство из таких дел покрываются пылью и забываются. Знают о «висяках» немногие, в основном те, кто приставлен заниматься тем или иным делом. Но есть и другие истории.
Истории, которые повергли в шок многих сотрудников правоохранительных органов, а также общественность, которая следила за ходом их расследования. Большинство из таких преступлений не были закрыты до сих пор, никто не может понять, что же тогда случилось. Сегодня мы расскажем о нескольких случаях, которые до сегодня так и остались загадкой.
Пятнадцать минут славы
Молодая никому не известная официантка по имени Элизабет Шорт с детства мечтала стать звездой Голливуда. Девушку, юность которой пришлась на сороковые годы, неизбежно влекла мечта о славе, популярности и «серебряном» экране. Шорт так навсегда бы и осталась очередной безызвестной старлеткой, если бы не одно «но». Свои пятнадцать минут славы девушка все же получила, и фотографии ее действительно красовались на обложках всех журналов и газет, правда посмертно. Когда в сорок седьмом году изуродованный труп Элизабет Шорт нашли на пустыре, жадные до сенсаций папарацци буквально накинулись на это дело, шокирующее своей ранее невиданной жестокостью. Тело девушки было буквально разрублено пополам, половые органы и соски были отрезаны, а рот разрезан от уха до уха в последней голливудской улыбке. Несмотря на то, что в этом преступлении сознались более двадцати двух человек, привлеченных истерией в масс-медиа, настоящий убийца так и не был найден. Его личность до сих пор остается объектом многих домыслов и предположений.
«Хозяйственный» убийца
Эта история стала одним из самых жутких инцидентов, который когда-либо разворачивался в тихой сельской глубинке Германии. Неладное началось с того, что соседи нелюдимого семейства Груберов, проживавших на ферме «Хинтеркайфек», обратили внимание, что никто из хозяев давненько не выходил из дома. Впрочем, дым, который валил из печной трубы, свет, который загорался и гас в окнах, а также спокойный ухоженный и накормленный домашний скот быстро рассеяли у соседей все подозрения.
Однако, невзирая на внешнее благополучие дома, его жители так нигде больше и не появились. Семейство впервые в жизни пропустило службу в церкви, не вышло на давно назначенную встречу с продавцом кофе, да и детская коляска, которая несколько дней стояла на одном и том же месте во дворе, не могла не вселять мрачных подозрений. Странное затворничество Груберов нашло вполне логичное объяснение, когда механик, прибывший чинить двигатель на ферме, зашел в дом и внезапно обнаружил, что последние четыре часа он работал на одной ферме с трупами. Все без исключения члены семьи, включая маленьких детей, были жестоко убиты ударами по голове, которые очевидно нанесли с нечеловеческой силой и яростью. Убийца или убийцы так никогда и небыли найдены. Воображение многих любителей детективов до сих пор будоражит тот факт, что некто мог пробраться незамеченным в дом, убить всех его жителей, а затем, не взяв ни денег, ни ценностей, зачем-то несколько дней ухаживать за домом.
Я – 37, SFPD – 0
Именно таким издевательски хвастливым заявлением завершил свое последнее письмо в полицию загадочный серийный убийца, который орудовал в Сан-Франциско в шестидесятых. Хотя настоящее имя психопата, который доказано убил пятерых, а сам приписал себе более тридцати семи жертв, так никогда и не было названо, он охотно стал пользоваться прозвищем, подаренным ему прессой – Зодиак. Этот случай стал одним из уникальных в истории американской полиции. Несмотря на то, что на поиски убийцы было брошено огромное количество сил и ресурсов, он раз за разом умудрялся выскользнуть из расставленных сетей, оставив за собой очередной кровавый след.
Полицейских и психиатров ставил в тупик тот факт, что в выборе жертв не было совершенно никакой логики – Зодиак убивал мужчин и женщин, афроамериканцев и белых, использовал различные виды оружия. Каждый раз убийства были лишены сексуального подтекста, и преступник ни разу не позарился на деньги и материальные ценности своих жертв. Но настоящую известность Зодиаку принесло не это, а многочисленные письма, которые он отправлял в полицию и редакции крупных газет. Психопат оказался на редкость общительным и порадовал стражей правопорядка множеством писем и зашифрованных посланий, начиная от указаний на место, где можно найти тела, и заканчивая своими впечатлениями от фильма «Изгоняющий дьявола».
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